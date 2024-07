Ellopták Morgan Freeman hangját, a legenda nem hagyta szó nélkül

Egy TikTok-influenszer Morgan Freeman ikonikus hangját felhasználva a legendás színész „unokahúgának” adta ki magát – írja az NBC. Az Oscar-díjas Morgan Freeman, aki az egyik legkeresettebb színész és szinkronhang Hollywoodban, nem hagyta szó nélkül a történteket. A Justine's Camera Roll nevű oldal tulajdonosa „nyilvánvaló viccnek” titulálta a videót, amelyben Freeman unokahúgának adta ki magát. A videó azután terjedt el, hogy sokakat megtévesztett az X-en, mivel olyan élethűen sikerült előállítani a színész hangját, ami elmeséli az influenszer egy napját.

Elkérte a hitelkártyámat, hogy lefoglalja azt, ami állítása szerint egy jó kis program lenne a születésnapjára. Képzelheted, mennyire meglepődtem, amikor egy jachtért fizettek vele

– mondja az Oscar-díjas színészt imitáló hang a videóban.

Mo bácsi mérges rám

Freeman, akinek megnyugtató hangja nagyon keresett a filmes szakmában, a közösségi médiában mondott köszönetet azoknak, akik felismerték, hogy nem ő beszél az influenszer videójában.

Köszönöm hihetetlen rajongóim éberségét és támogatását, az engem utánzó, mesterséges intelligenciával készített hang jogosulatlan használatával kapcsolatban. Az önök elhivatottsága segít abban, hogy a hitelesség és az integritás megmaradjon. Hálás vagyok!

– fogalmazott a legendás színész.

A reakciók vegyesek voltak, amikor a videó terjedni kezdett az interneten. Sokan elhitték, hogy Freeman beszél a videóban, mások azonnal rájöttek, hogy csalásról van szó és kigúnyolták a hiszékeny felhasználókat. A videót készítő influenszer látszólagos megdöbbenéssel reagált Freeman válaszára és az ügyet kísérő médiafigyelemre.

Azt hittem, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy vicc, de most Mo bácsi mérges rám

– jegyezte meg egy másik TikTok-videóban Justine, hozzátéve, hogy nagyon sajnálja a történteket. Az eset nem egyedülálló, hiszen egyre többen készítenek a mesterséges intelligencia segítségével olyan tartalmakat, amelyeket a hírességek nem hagytak jóvá.

A saját anyja sem mondaná meg a különbséget

A művészek, hírességek, sztárok joga dönteni arról, hogy mit vállalnak el, mihez adják a nevüket. A szerzői jogokkal való visszaélés a múltban is okozott botrányokat. Jó példa erre, amikor Donald Trump a kampánya során kérdés nélkül használta az Aerosmith Dream On, valamint a Livin’ On The Edge című slágerét, ezt pedig Steven Tyler, a banda frontembere ki is kérte magának. De a mesterséges intelligencia használata sok esetben már nemcsak a szerzői, hanem a személyiségi jogok megsértésével is együtt jár.

Az év elején Drake eltávolított egy számot az internetről, miután Tupac Shakur szerzői jogainak tulajdonosai perrel fenyegették, amiért

a néhai rapper mesterséges intelligencia által generált hangját használta fel a dalban.

Az AI által generált reklámok olyan közéleti személyiségek képmását is felhasználták már, mint Taylor Swift , Scarlett Johansson vagy MrBeast, hogy különböző termékeket népszerűsítsenek. Bár a mesterséges intelligencia által generált tartalom egyes jellegzetességei szabad szemmel is észrevehetőek, az ilyen eszközök gyorsan fejlődnek és képesek hiperrealisztikus tartalmak előállítására. Több mint egy évvel azután, hogy az AI által generált kép a fehér pufikabátos Ferenc pápáról ezreket bolondított meg a neten, a Met-gálán idén Katy Perryről készültek hamis képek, amelyek még a popsztár édesanyját is megtévesztették.

(Borítókép: Morgan Freeman 2022. március 11-én. Fotó: Michael Kovac / Getty Images for AFI)