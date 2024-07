Hatalmas sikert aratott Los Angelesben az Attraction Juniors árnyékszínház előadása. Az Attracton Látványszínház utánpótláscsapata korábban már megpróbálkozott a Britain's Got Talent műsorával, de akkor nem jutottak el az élő showig. Most egy másik műsorban mégis bekerültek a legjobbak közé, így nem sokára megmérettethetik magukat az USA egyik legnagyobb tehetségkutatójának élő adásában.

Az Attraction Látványszínház a mai napig a Britain's Got Talent egyetlen magyar (és egyetlen külföldi) győztese, a díjat még 2013-ban hozták el.

Miközben az első hazai, egész estés előadásukra készülnek, nem feledkeznek meg az utánpótlás képzéséről sem. Nagyjából egy évtizeddel a szigetországbeli sikerüket követően utánpótláscsapatuk, az Attraction Juniors is végre bizonyíthat,

ők azonban már Los Angelesben próbálkozhatnak.

Az Attraction Academia 8-18 éves növendékeiből álló csapat 2022-ben már megpróbálta a társulat korábbi sikertörténetét megismételni. Akkor Marisha Wallace Tomorrow című dalára adták elő koreográfiájukat, amely az iskolai zaklatás témáját járta körbe. A közönséget meghatották, rengetegen elsírták magukat az előadáson, azonban a Britain's Got Talent 2022-es évadában nem tudtak bekerülni az élő műsorba.

Újrázás és siker

Azonban nem adták fel, most megpróbálkoztak a franchise másik világhírű változatával, az America's Got Talenttel. A kezdeti siker itt is megjött. Az álmok tényleg valóra válnak című jelenetük nem csupán azért volt különleges, mert újfent lehengerelték vele a közönséget, hanem azért is, mert a műsor történetében

ez az első eset, hogy egy formáció engedélyt kapott arra, hogy Taylor Swift zenéjét használják fel alapként.

A csapat mintegy százezer jelentkezőből került a száz legjobb közé a The Lucky One dalra készített koreográfiával, most pedig bekerültek abba az 55-be, akik az élő adásban is megmérettethetik magukat idén, 2024 augusztusában.

A Szűcs Zoltán vezette Attraction Látványszínház – amely 2004-ben még a hazai Csillag születik műsorában mutatkozott be a nagyközönségnek – mostani sikere igazán jelentős. Az utánpótlást képviselő Attraction Juniors – amelyet Szűcs Zoltán fia, Szűcs Márton vezet – igazán páratlan helyzetben van egy egykori győztes nyomdokait követve.