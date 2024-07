Elstartolt a Balaton Sound

Idén július 3. és 6. között lepik el Zamárdit az elektronikus zene kedvelői, akik olyan előadók koncertjein bulizhatnak majd, mint például a Balaton Soundon korábban még sosem járt Amelie Lens vagy James Hype. A fesztivál megnyitását megelőzően sajtóbejárás keretében nézhettük meg, milyen újításokkal számolhatnak idén a fesztiválra érkezők. Ahogy arról Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője az Indexnek beszámolt, a fesztivál elrendezése már önmagában nagy változáson esett át, mivel a Nagyszínpad és a B Stage egymással szembefordult, és egy köztes agóra alakult ki közöttük, ami letisztultabb képet fest. Hozzátette, ennek megfelelően a Nagyszínpad programja is tovább tart, így a korábbi évektől eltérően nem 23 óráig, hanem hajnali háromig bulizhatnak ott a fesztiválozók.

Rengeteg mindenhez próbáltunk hozzányúlni, amit meg szinten próbálunk tartani, azok az árak – legyenek azok a jegyárak vagy pedig az étel-ital árak a fesztiválon. Óriási kihívás, hogy ne legyünk arra rákényszerülve, hogy lekövessük a nagyon durva inflációt, ami előállt, elsősorban a vendéglátásban, de általában Magyarországon is

– nyilatkozta, hozzátéve, idén 3200 forint az a maximális határ, amennyiért a vendéglátóegységeknek biztosítaniuk kell egy pénztárcabarát étkezési lehetőséget.

A fesztiválon ennek értelmében többféle árkategóriával találkozhatunk, a háromezer forintos hamburgertől kezdve akár a hatezer forintosig. Egy hot dog kétezer forinttól indul (aminek vegetáriánus verziója is kapható), de például egy lángosért minimum 2500 forintot kell kifizetniük a megéhezőknek. Az italok tekintetében a sör 1500, a pálinka 2850, az energiaital 1490, az üdítők 1250, a vodka-szóda 2950, míg az olyan speciálisabb koktélok, mint a mojito, már 3990 forinttól kezdődnek. A repoharakért mérettől függően 400 (4 cl) vagy 800 (3 dl és 5 dl) forintot kell kifizetni, amelynek a fele jár vissza, amennyiben a poharat leadják a pohárvisszaváltóban.

Érdekesség továbbá, hogy amíg tavaly még olyan magyar előadók is szerepeltek a fellépők között, mint például Majka, addig idén már csak hazai lemezlovasok lépnek fel. Kádár elmondása szerint ez tudatos lépés volt, amit a különböző produkciókhoz szükséges technológiai háttérrel magyarázott.

A technológiai háttere egy ilyen nagy színpadnak teljesen más, mint egy olyannak, amelynek egy zenekart kell befogadnia. Ugyan lesznek live, tehát élő műsorok, amelyekben énekelnek, akár hangszerrel zenélnek a DJ-szett részeként, de alapvetően ez kimondottan DJ-színpad

– tette hozzá.

Bár az elmúlt években volt némi sajtóvisszhangja annak, hogy Zamárdi lakóit zavarja a fesztivál hangszennyezése, Kádár elmondása szerint alapvetően a lakosoknak nincs problémája a Balaton Sounddal. Mint megjegyezte, a városban több közvélemény-kutatás is volt ezzel kapcsolatban, amiből egyértelműen kiderült, hogy a helyiek támogatják az esemény megrendezését.

Nem gondolom, hogy elsősorban a helyi lakókat zavarná a Balaton Sound. Ahogy egyébként a színpad elforgatásából sem adódik változás a zajhatások tekintetében. Ma már a hangosításnak a technológiája lehetővé teszi azt, hogy egészen közel a színpadhoz, vagy elhagyva azt a teret, ami a színpad nézőtere, már sokkal halkabb, szinte alig zavaró legyen az architektúra

– mondta.

Mint kifejtette, annak érdekében, hogy Zamárdi lakóit a legkevésbé se zavarja a hangszennyezés, modern hangosítási technológiát használnak, azaz delay-rendszereket. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy nem egy pontból megy nagy hangerővel a zene, hanem több ponton van a nézőtérben hangosítva, ezáltal egy térre be lehet szűkíteni a hanghatását egy színpadnak. Elmondása szerint ez minden nagyobb színpadon így van felépítve a fesztiválon – a Szigeten is. Ahogy kiemelte, tulajdonképpen nem ők tesznek sokat, hanem a technológia fejlődik nagyon gyorsan, amit ők előszeretettel használnak.

Hardstyle őrület

Ahogy a fesztivál szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, a Heineken Balaton Sound Nagyszínpadnak idén is hatalmas ledfal adja a díszletét. Itt lép majd fel a következő napokban többek között a Purple Disco Machine, James Hype, Paul Kalkbrenner, John Newman, Lost Frequencies, Marshmello és Timmy Trumpet. A nagyszínpad zárása egy négyórás hardstyle őrület lesz, egy látványos EndShow-val, a holland szervezőcsapat, a Q-Dance prezentálásában. A fellépők között The Qreator, Sound Rush, Ran-D, Warface és Sefa, az est házigazdája pedig a „Hardstyle Hangja”, azaz DV8 lesz. A Sound másik nagyszínpada, a B my Lake által bemutatott B Stage fény- és vizuálkoncepciójáért a LiveFrame design csapat felel, akik nem mellesleg olyan világszintű eseményeken dolgoznak, mint az Afterlife vagy a Time Warp, de többször voltak már jelen a Tomorrowlanden, illetve az Amnesiában, Ibizán. Itt fog fellépni Adam Beyer, Maceo Plex, Nico Moreno, Sara Landry és Amelie Lens is.

Mint azt a közleményben kiemelték, idén hazai partybrandek vonulnak fel a My Stage helyszínen, azaz a Be Massive, a Post For Rent presents: Bom Dia, a Cinema hall vs. Budapest Calling és a House Piknik csapatáé lesz a terep. Mellettük nemzetközi sztárok is tiszteletüket teszik ezen a színpadon, köztük David Löhlein, Baugruppe90, Malugi, Henri Bergmann, Marino Canal, Juliet Fox, Space 92 x POPOF és Nusha. Idén újra visszatér a Rádió 1 Heineken Beach Club, ahol napozóstéggel, kényelmes lounge bútorokkal és vízparti bárokkal biztosítják a beach hangulatot. A hazai lemezlovasok mellett itt játszik majd Sam Feldt, Laidback Luke vagy a Switch Disco, illetve ezen a helyszínen kapnak teret olyan közkedvelt programok, mint a Techno Yoga vagy a Welcome to my House táncworkshop.

A tavaly már szintén közkedvelt „Te vagy a party sztárja” aktivitása is folytatódik, így bulizók most is viszontláthatják majd magukat a Heineken Nagyszínpad óriás kivetítőjén. A The Lookout a Sound „cápalese” körülötte pedig négy napon át zajlik majd a parti nemzetközi fellépőkkel és médiabrandekkel, mint például a belga Manuals vagy Nina Black. És fix pont a Soundon a Party Bistro, amit a Snowattack csapata tölt fel programmal délutánonként, majd hajnalba nyúlva. Idén is kifut majd a Sound Partihajója, rajta a DJ-kapitányok, mások mellett Nova/Xandra Corderio, Friday syndrome, Antique/B&E, Nick Becrmann, Chriss Ronson, Metha.

Megújult helyszínek, divatbemutató

A közlemény szerint a városi, indusztriális miliő és a dzsungel bujasága keveredik idén az Urban Jungle VIP helyszínén, melynek minden egyes négyzetcentiméterét fák, indák és egzotikus növények borítják, néhány titokzatos dzsungelélőlénnyel megspékelve. Szolgáltatásai között lesz szépségsarok, egyedi étel- és italkínálat, asztalszerviz és asztalfoglalás. Ez az a hely, ahonnan a legjobb kilátás nyílik a Nagyszínpadra. A B Stage melletti VIP-helyszín, az Oasis VIP idei témája az oázis hangulatvilágítással, növényekkel, szőnyegekkel, kényelmes kanapékkal. A Balaton partján exkluzív környezetben élhetjük át a Sound életérzést a VIP Sunset Beach-en, ami baldachinos napozóágyakkal és exkluzív bútorzattal, finom koktélok, ingyenes törölközők, és szintén ingyenes thai masszázs társaságában nyújt feledhetetlen élményt. Sőt, a Heineken Balaton Sound Brunch bérlettel különleges, svédasztalos brunch élményben lehet részünk a fesztivál alatt, a Zam Balaton helyszínén, nemzetközi specialitások széles választékával, korlátlan hideg és meleg ételekkel, valamint (alkoholmentes) italok fogyasztásával.

A Lakatos Márk stylist által megalkotott Fashion Show-k idén sem maradnak el, mivel naponta két exkluzív divatbemutatót szerveznek. Az idei Sound Fashion Show-jának egyik bemutatkozója a Hooded Staff a Soundra komponált darabokkal, illetve az UNREAL, melynek kollekciója a streetwear divat mozgalom szellemét testesíti meg, aszimmetrikus és merész mintái az emberi elme sokszínűségét tükrözik. Továbbá a különleges stílusáról ismert magyar tervező, Oláh Anna, valamint a jellegzetes vonalrajzos táskákról és pólókról ismert Anna Amélie munkái is a kifutóra kerülnek a divatbemutatón. A modellek sminkjéért a NYX Professional Makeup felel, a hajakat pedig a Kevin Murphy biztosítja. A napi bemutatókon megismert márkák állandó vendégei lesznek a Sound új, „divat-közösségiterének”, a Fashion Hubnak, ami kora délutántól az éjszakába nyúlóan áll nyitva bárpultos, chillezős helyszínével. Az egyedi divatcentrumban akár kiegészíthetjük ruhatárunkat, és egy megújult outfittel, partisminkkel indulhatunk az éjszakába, felfedezve akár a Sound egyedi VIP-helyszíneit.

Biztonság és megfizethető árak

Kiemelik, idén is jelen lesz a Soundon a biztonságos fesztiválozást segítő szakértői csapat, azaz Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, Zacher Gábor toxikológus és Molnár István Jenő jogász, bűnmegelőzési szakértő. A fesztiválozók biztonságával kapcsolatos területek szakértői azon túl, hogy edukálják a fiatalokat, és felhívják a figyelmüket a fesztivál során esetlegesen felmerülő problémás esetekre, az őket segítő önkéntesekkel együtt a fesztiválon is jelen vannak, hogy helyszíni jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz. A Safety First program fontos, innovatív eleme a rendezvény alatt a Sound-applikáción belül működő „pánikgomb”, amely lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén jelezhessék a fesztivál szervezőinek, ha segítségre szorulnak, vagy ha problémás esetet észleltek.

Ahogy a Szigeten, úgy a Sound esetében is a szervezők igyekeznek szem előtt tartani, hogy a vendégek kedvező áron tudjanak étkezni a fesztivál területén. Eszerint minden ételt árusító helyen megtalálható lesz az ún. „budget-friendly” étel, melynél a megfizethetőség és a tartalom a látogatók elégedettségét szolgálja. A pénztárcabarát ételek között találhatunk majd street burgert, pizzaszeletet, fokhagymás-fejfölös-sajtos lángost, Fülöp-szigeteki lumpiát, chicken nuggetset , óriás palacsintát, belga gofrit, falafelboxot vagy akár Crunchy sandwich-et is. A vendéglátás terén kiemelt szempont a környezettudatosság. A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nylontáskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. Szintén elvárás, hogy a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat használjanak, és az alapanyag-beszerzéseik során is a fenntarthatóság kiemelt szerepet kapjon.

Mit kérnek a fellépők?

A közleményben kitérnek arra is, hogy idén az előadók milyen speciális kéréssel fordultak a szervezők felé. Mint kiemelik, üdítőitalfronton a cukormentes változat van többségben, és a buborékmentes ásványvíz. Hozzáteszik, sokan kérnek gyümölcsöket, de akad a kívánságlistán egy-egy csomag rágógumi is.

Alkoholból nincsen túl sok a kérések között, de ha akad, az legyen minőségi: egy-egy üveg Moet Chandon Nectar Imperial Rose vagy Ruinart Champagne Brut Rose is van a felsorolásban. És van persze sok törölköző, néhány alsónemű, füldugó vagy ceruzaelem, de akad fogkefe és izzadásgátló is. Többen kértek magyar zászlót, és van, aki egy magyar focimezt szeretne, de a saját nevével a hátán. Az egyik nagyszínpados pedig egy csőrös kulacsot kért, mert a maszkjában csak abból tud inni

– fogalmazták meg.

