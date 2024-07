Van olyan ország, ahol Kevin Spacey már visszatért és életműdíjat is kap

Kevin Spacey júliusban a dél-olaszországi Taormina történelmi városában rendezett gálaesten kapja meg a Nemzetek Díja életműdíjat. A szervezők szerint a Közönséges bűnözők és az Amerikai szépség Oscar-díjas színésze egy rövid színpadi előadást is tart a július 21-én Taormina 4000 férőhelyes görög-római színházában megrendezendő eseményen – írta meg a Deadline.

Az esemény, amely része a műemlék ókori amfiteátrumban egész nyáron át tartó kulturális rendezvények programjának, nem kapcsolódik a július 12. és 19. között zajló Taormina Filmfesztiválhoz.

Spacey továbbra is küzd az ellene felhozott szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádakkal, amelyeket eddig tagadott.

A színész Anthony Rapp által az Egyesült Államokban 2022-ben indított testi sértési perben nem találták felelősnek, és egy 2023-as brit perben is ártatlannak találták négy férfi állításával kapcsolatban, de 2025-ben újabb polgári perrel néz szembe az Egyesült Királyságban, amelyet egy férfi indított, aki szerint a színész szexuálisan bántalmazta őt, ami „pszichés károkat” és „anyagi veszteséget” okozott neki.

Spacey több interjúban elmondta, hogy a múltban helytelenül viselkedhetett, de tagadja, hogy ez törvénytelen lett volna.

A jelenleg 18. alkalommal kiosztott Nemzetek Díját korábban többek között Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Gerard Depardieu, Ferzan Ozpetek, Daniel Brühl, Nicola Piovani, Abel Ferrara és Vittorio Storaro is megkapták.

2023-ban a díjat F. Murray Abraham színész kapta, aki 1985-ben Milos Forman Amadeus című filmjében nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat is, nemrég pedig az HBO A fehér lótusz című, Taorminában játszódó antológiasorozatának második évadában tűnt fel.

„Határtalan tehetség”

A Nemzetek Díját Olaszország szenátusa és a Szicíliai Régió védnöksége alatt adják át, és Michel Curatolo irányítja Marco Fallanca művészeti tanácsadó közreműködésével.

Kevin Spacey a film- és színháztörténet időtlen óriása, aki kétségtelenül megérdemli a lehetőséget, hogy visszanyerje karrierjét

– mondta Curatolo és Fallanca.

Fallanca korábban részt vállalt abban is, hogy 2023 januárjában az észak-olaszországi Torinóban, az olasz Nemzeti Filmmúzeumban életműdíjat adjanak Spacey-nek. Akkor az ünnepség Spacey első nagy nyilvános szereplését jelentette, miután 2022 októberében egy New York-i esküdtszék felmentette a Rapp által indított 40 millió dolláros per alól.

Spacey mindössze két játékfilmben szerepelt azóta, hogy 2017-ben először merült fel ellene egy sor szexuális visszaéléssel kapcsolatos vád, ami kisiklatta a karrierjét, és a Netflix kirúgta őt a Kártyavár című sikersorozatból – amelyről szintén elég élesen nyilatkozott korábban a színész.

A színész úgy tűnik, biztos menedéket talált Olaszországban, ahol megkapta első 2017 utáni nagyvásznas szerepét Franco Nero olasz rendező The Man Who Drew God című detektívtörténetében, és megkapta az ördög szerepét is a The Contact című készülő thrillerben.

A taorminai filmfesztivál Olaszország egyik legrégebbi filmünnepe, és igazi kiváltság, hogy ízelítőt kaphatunk korunk egyik színészi nagyságának alakításából. Mind a közönsége, mind a szakma minden egyes nap hiányolja határtalan tehetségét, és rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen páratlan művész mellett állhatunk

– tette hozzá Curatolo és Fallanca.