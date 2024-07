Sztárparádé várható Mundruczó Kornél új filmjében

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Amy Adams lesz a főszereplő a Mundruczó Kornél új filmjében. Most azonban újabb nevekről rántották le a leplet.

Mundruczó Kornél új, At the Sea (A tengernél) című filmjéhez igazi sztárok adták a nevüket. A főszerepben például a nagyszerű Amy Adamset láthatjuk – olvasható a Deadline-on.

Most azt is bejelentették, hogy rajta kívül szerepet kap az alkotásban

az Emmy-díjas Brett Goldstein is szerepel a filmben, akit a Ted Lassó ból ismerhetünk,

Ted Lassó a szintén Emmy-díjas Daniel Levy,

továbbá Chloe East,

a humoristaként is népszerű Jenny Slate,

és Rainn Wilson is a stáb tagjai között van.

A történet szerint karaktere, Laura hosszú rehabilitációt követően visszatér családjához a tengerparti nyaralójukba, ahol újra bele kell szoknia az életbe, de nem abba, amit korábban élt.

Mundruczó ezt a filmet is feleségével, a producer Wéber Katával együtt jegyzi, ahogy a 2020-ban nagy sikert arató, a főszereplőnek Oscar-díjat is érő Egy nő darabjait.