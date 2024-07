Világhírű német filmrendező érkezik a Budapesti Klasszikus Filmmaratonra

A Nemzeti Filmintézet közleményéből értesültünk, hogy a világhírű német filmrendező, Wim Wenders Magyarországra érkezik szeptemberben, a Budapesti Klasszikus Filmmaratonra, és itt fogja átvenni a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének idei díját, melyet a filmmegőrzés jelentőségének népszerűsítéséért kap. Ezt az elismerést korábban már olyan, szintén mindenki által jól ismert művészek kapták meg, mint Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Peter Bogdanovich, Liv Ullmann, Agnès Varda, Christopher Nolan, Jean-Luc Godard, Tilda Swinton vagy Guillermo del Toro.

A szeptember közepén tartandó eseményen a rendező tizenkét alkotása lesz látható, melyek a mester különböző korszakaiba kalauzolják el a nézőket.

Wim Wenders az 1970-es évek új német filmművészetének képviselője, de a kortárs filmművészet egyik jelentős alkotója.

Nemcsak játékfilmek rendezőjeként, hanem dokumentumfilm-készítőként, producerként forgatókönyvíróként és íróként is dolgozik. Háromszor jelölték Oscar-díjra, de tiszteletbeli Arany Medve díjat is bezsebelt életművéért 2015-ben, más nagy filmes elismerésekről nem is beszélve. A magyar mozilátogatók utoljára a Tökéletes napokkal találkozhattak, mely Japánban játszódik, egy közvécéket takarító férfi monoton mindennapjait ábrázolja. A film olyan jól szerepelt, hogy a cannes-i filmfesztiválon is díjazták, sőt Oscar-díjra is jelölték.

A Budapesti Klasszikus Filmmaratonon elsősorban a rendező korai munkái szerepelnek egészen az 1990-es évekig. Elsőként egy road movie szerepel a műsoron, az Alice a városokban. Meg kell említenünk továbbá két klasszikust, a Berlin felett az ég és a Párizs, Texas című műveit, melyek nemzetközileg elismert alkotások. Vetítésre kerül az első külhoni sikereket is hozó filmje, Az amerikai barát.

A filmtörténet is gyakori témái közé tartozik, ebben a témakörben két játékfilmjét is bemutatják (A dolgok állása, Az erőszak vége), de három dokumentumfilmjét is láthatja a nagyérdemű, melyek közül a Tokyo-ga Ozu Yasujiro munkásságára reflektál, a Villanás a víz felett Nicholas Ray-jel foglalkozik, míg A 666-os szoba a filmkultúra átalakulását ábrázolja interjúfilmként.

(Borítókép: Wim Wenders 2024. június 23-án. Fotó: Roberto Serra – Iguana Press / Getty Images)