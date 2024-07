Felszántotta a Balaton Sound színpadát a DJ, aki tényleg élőben játszik

Ahogy arról beszámoltunk, július 3-án startolt el a 16. Balaton Sound, amelynek sajtóbejárásán az Index is ott lehetett. A Sziget Zrt. cégvezetője, Kádár Tamás többek között arról számolt be lapunknak, hogy a tavalyi évhez képest milyen újításokkal lehet számolni az idei fesztiválon. Ezek közé tartozik az ezúttal egymással szemben elhelyezett két főszínpad: a Nagyszínpad és a B Stage. Előbbin az elektronikus zene több alfajának képviselői teszik tiszteletüket, míg utóbbi főleg a techno otthona lesz. A fesztivál legelső napján már jó pár sztár DJ bizonyíthatott az említett helyszíneken, köztük a francia Hugel és az olasz Meduza, akik jó bemelegítésként szolgáltak az est további szereplői előtt.

A hasonló zenei ízléssel rendelkező két DJ-t a Purple Disco Machine, azaz Tino Piontek követte. A német lemezlovas főleg house műfajban alkot, a Balaton Soundra hozott szettjében pár retró slágert is előhúzott a kalapból, ahogy az utána következő James Hype is, akinek a neve még viszonylag frissnek számít. A DJ korábban még nem lépett fel a Balaton Soundon, sőt Magyarországon sem. Hype főleg a koronavírus-járvány alatt lett világszerte ismert, miután a videói elterjedtek a közösségi médiában. Népszerűsége növekedéséhez masszívan hozzátett egyébként az is, hogy fellépésein élőben keveri a zenéket, nem előre összeállított szettel érkezik, ami manapság – sajnos – egyre ritkább a DJ-k körében.

Bár a Purple Disco Machine végeztével úgy tűnhetett, hogy a fesztiválozók egy része nem kíváncsi a brit James Hype-ra – aminek hátterében inkább az állhatott, hogy még nem ismerik eléggé a munkásságát –, ám ahogy belelendült, már egyre többen kezdtek gyülekezni a Nagyszínpad előtt. Hype-ra különösen jellemző, hogy úgy tolja le a koncertjeit, hogy látszólag néhány kilót le is ad közben. A zene szinte a teljes testét átjárja, így aligha tud megálljt parancsolni a mozgásának, és az egész fellépés alatt fel-le ugrál, szinte pattogva. Viszonylag sokat kommunikál a közönséggel is, és próbálja őket is bevonni – legyen szó vakuval való világításról, karfelemelésről vagy üvöltésről. Hype dalait műfajukat tekintve nehezen lehetne besorolni bármelyik kategóriába, nem is tesszük, viszont az tagadhatatlan, hogy van valamiféle varázsa annak, hogy az összekomponált dalok, amiket hallunk tőle, biztosan az adott pillanat szüleményei, hiszen határozottan tiltakozik az előre felvett DJ-szettek ellen.

Az energikussága ráadásul ragadós, ám a Balaton Sound közönsége alig bírta szusszal, hogy felvegye vele az ütemet. Zamárdi fellépésére egy jó adag lézerrel és pirotechnikával megspékelt produkciót hozott, amivel nemigen tudott betelni a közönség. Olykor régi klasszikusokhoz nyúlt vissza, köztük a Daft Punk One More Time, Benny Benassi Satisfaction és a The Verve Bitter Sweet Symphony című dalához, amelyeket feldolgozva – mondhatnánk úgy is, hogy Hype-osítva – adott elő. A koncert végén még egy magyar zászló is előkerült, amelyet a lemezlovas elkezdett lengetni. A fesztivál sajtóbejárásán egyébként az is kiderült, hogy ő volt az az előadó, aki egy magyar mezt kért a szervezőktől az öltözőjébe, rajta a saját nevével.

9 Galéria: James Hype koncert a Balaton Soundon Fotó: Szollár Zsófi / Index

Nemet mond a felvett szettekre

James Hype, azaz James Edward Lee Marsland neve még viszonylag újnak számít a szakmában, már ha ahhoz viszonyítunk, hogy vannak, akik legalább harminc éve űzik az ipart. Az Angliában született DJ, aki idén tölti be 35. életévét, még csak 13 éves volt, amikor felismerte, hogy érdeklődik a zenélés iránt. A 15. születésnapjára kapott a szüleitől egy keverőpultot, és 16 éves korára már egy Cheshire Oaksban található szórakozóhelynek lett a rezidense – pontosabban egy olyan DJ volt, aki előzenekarként kvázi bemelegítette a közönséget. 18 évesen pedig más klubokban is elkezdett zenélni Anglia-szerte.

A siker képzeletbeli lépcsőjén egy fokkal lépett feljebb, miután 2017-ben megjelentette More than Friends című kislemezét, illetve 2018-ban együttműködött Craig Daviddel a No Drama dalon. Szintén ismert a who does this? és a Ferrari szerzeményekről, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy világszintű ismertségre törve július 3-án este Zamárdiban köszönthettük őt. Hype az elmúlt években a legfelkapottabb lemezlovasok egyike lett, aki abban különbözik társaitól, hogy ki nem állhatja az előre felvett szetteket. Erről ő maga számolt be az Instagram-oldalán egy videóban, amelyben arról beszélt egy korábbi liverpooli fellépése kapcsán, hogy a szervezők azt kérték tőle, előre felvett szettel érkezzen, amit ő visszautasított. Úgy fogalmazott, csak akkor kapják meg James Hype-ot, ha engedik, hogy élőben játsszon – és ez meg is történt.

A DJ egyébként a napokban emlékezett meg a közösségi oldalán arról is, amikor tíz évvel ezelőtt először játszhatott Ibizán, és napjainkban már állandó vendégnek számít a spanyol szigeten.

Sok minden változott, már nem én vagyok az előzenekar, nem kell többé rémisztő, 30 eurós hotelekben maradnom és bámulnom a plakátokat azt kívánva, bárcsak én lennék rajtuk

– írta, hozzátéve, egy álma vált valóra azzal, hogy rezidens DJ-vé válhatott, és egészen októberig minden pénteken Meduzával együtt zenélhet Ibizán.

(Borítókép: James Hype-koncert a Balaton Soundon 2024. július 3-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)