Több mint húszezer film vált ingyenesen elérhetővé

A Tubi 2014-ben indult hódító útjára az Egyesült Államokban, majd a Fox 2020-ban 440 millió dollár (160 milliárd forint) előlegért felvásárolta. A szolgáltatás jelenleg Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, Costa Ricában, Ecuadorban, El Salvadorban, Guatemalában, Mexikóban és Panamában érhető el − írja a Euronews.

Az ingyenesen megtekinthető, de reklámokkal támogatott (ad-supported) streamingplatform a Murdoch-konglomerátum legújabb szereplője az Egyesült Királyság piacán. Murdoch cégének tulajdonában van a The Times és a The Sun is, 2018-ban azonban eladta 39 százalékos Sky News-részesedését a Comcastnak. Mi több, ő áll a TalkTV nevű, kereskedelmi szempontból kevésbé jelentős jobboldali hírcsatorna mögött. Az Egyesült Királyságon kívül többségi részesedése van a Sky Italiában is.

Több mint 20 ezer tétel

A platform könyvtárában több mint 20 000 film és tévésorozat közül válogathatnak a nézők. De vajon van-e létjogosultsága a szolgáltatónak az Egyesült Királyságban?

Míg a Tubi hirdetéssel támogatott ingyenes modellje az Egyesült Államokban rendkívül népszerű, és havonta mintegy 80 millió felhasználót számlál, az Egyesült Királyságban sokkal telítettebb a piac, hiszen az ott élők jelenleg is hozzáférnek a Channel 4 és az ITVX csatornákhoz.

Ráadásul a britek éves licencdíjat fizetnek a BBC-ért, a nemzeti műsorszolgáltató streamingplatformja, a BBC iPlayer díjmentes szolgáltatás pedig még reklámokat sem tartalmaz. Ezen felül az Egyesült Királyságban is jelen vannak az olyan népszerű (globális) fizetős szolgáltatások, mint a Netflix, a Disney+ és az Amazon Prime Video, amelyek szintén vetélytársai lehetnek a Tubinak. A platform sikere (más piacokkal ellentétben) azért sem garantált az Egyesült Királyságban, mert közel sem gyárt annyi eredeti tartalmat, mint versenytársai.

Míg a pandémia alatt fellendültek a streamingplatformok, azóta a felhasználók számának csökkenése tapasztalható, ezért több szolgáltató, köztük a Netflix és az Amazon is reklámokat, valamint magasabb előfizetési díjakat vezetett be.

Anjali Sud, a Tubi vezérigazgatója úgy fogalmazott, meghallgatják, mire vágynak igazán a brit nézők.

Nagy-Britannia egyik legnagyobb és tartalmilag legváltozatosabb könyvtárával indulunk, amelynek célja, hogy a nézőket a kasszasikerektől kezdve az eredeti történeteken át a rejtett gyöngyszemekig mindennel elkényeztesse. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy meghallgassuk, mi az, ami a brit rajongók körében népszerű, és minél többet hozzunk nekik abból, amit szeretnek.

Bár a Tubi 2018-ban kivonult az uniós piacról, lehetséges, hogy a Nagy-Britanniába való belépése már a kontinentális Európába való visszatérésének előzménye. A 2018-as uniós hordozhatósági rendelet értelmében ugyanis minden olyan tartalomnak, amely egy országban streamelhető, az összes uniós országban elérhetőnek kell lennie.