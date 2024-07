Nyáry Krisztián: Nem szálltam bele senkibe

„Az Ördögkatlanon mindig van tér, lehet sétálni, ha valaki telítődött a kultúrával, akkor el lehet menni meginni egy pohár bort, vagy csak befeküdni egy fa alá – ezt én is meg szoktam tenni” – mondja az Index Kulturális rovatának podcastjában Nyáry Krisztián, aki az idei, 2024. július 30-tól augusztus 3-ig tartó Ördögkatlan Fesztivál díszvendége lesz. A fesztiválon a sok kiváló program mellett beszélgetni is lehet minden olyan aktuális témáról, ami foglalkoztatja a közvéleményt, az arútluK podcastban is ezekkel kezdtük.

„Pici provokáció volt benne, persze” – mondta Nyáry Krisztián arra a felvetésre, hogy a magyar vívók Európa-bajnoki győzelmét hangsúlyozó posztjában odaszúrt némi fricskát a focirajongónak.

Tanulságos, hogy ezt hányan vették támadásnak, pedig semmi ilyen szándékom nem volt. Olyan címek születtek a sajtóban, amire álmomban nem gondoltam volna, hogy Nyáry Krisztián »beleszállt« a magyar fociba, a válogatottba – nem szálltam bele, bár kétségtelen, hogy nem rajongói a viszonyom a focihoz

– magyarázta az író, irodalomtörténész az arútluK podcastban, ahol aztán a futball és a magyar irodalom kapcsolatáról is beszélgettünk.

A könyvolvasók nem kicsi Harry Potterek

A másik kérdés, amely nagy hullámokat vetett, az a Libri Irodalmi Díj átalakulása. Nyáry szerette a régi Libri-díjat is, de – a kisebb szakmai díjak mellett – azt is jónak tartja, ha a piac is mutatja, hogy fontos neki az olvasáskultúra. Ezzel együtt a Líra – amelynek a kreatív igazgatója – nem gondolt arra, hogy a cégről elnevezett díjat hozzon létre.

A pénzügyi döntéshozóknak viszont el kellene gondolkodnia arról, hogy a könyvvásárlók legalább annyit költenek a hobbijukra, mint a sportolók, mégsem gondolnak arra a cégek, hogy fontos lenne megszólítani ezt a 800 ezer embert.

A marketing döntéshozók valahogy úgy képzelik el az olvasást, hogy megannyi kis Harry Potter ül otthon a lépcső alatt, akik keveset költő, otthonról ki sem mozduló könyvmolyok. Ez nem így van

– mondta Nyári Krisztián, aki beszámolt a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten szerzett tapasztalatairól is, ahol most a fél magyar irodalom ott volt. „Egyre inkább ez a normális, ez jó találkozási pont.” De amíg Erdélyben ma már egy kisváros is természetesnek veszi – Csíkszeredától Székelyudvarhelyen át Kézdivásárhelyig –, hogy legyen könyves rendezvénye, addig Magyarországon ez nincs így.

A könyvvásárok jó alkalmat teremtenek a találkozásokra, a beszélgetésekre, és így van ez az Ördögkatlan Fesztiválon is. Nyáry Krisztián az idei, 2024. július 30-tól augusztus 3-ig tartó fesztivál díszvendége lesz Korniss Péterrel, a legendás fotográfussal, Miquéu Montanaróval, a francia-oxitán muzsikussal és Köles Ferenccel, az ország egyik legnagyszerűbb színészével együtt.

Előbb-utóbb kitalálják

Korniss Pétertől a Hosszú úton (Szék 1967-2022) című kiállítást láthatják az érdeklődők. Az irodalom terén lesz Lyukasóra-játék, amit mindig nagyon szeret a közönség, és a legkevésbé ismert, régi költő legkevésbé ismert versét is előbb-utóbb kitalálja valaki. A fesztivál jelszava a Mentés másként, új művek születnek régi kulturális hagyományokból. Lesz például egy Drakula-projekt, ahol egy régi Drakula-filmet vetítenek le kortárs zenei kísérettel.

Az Ördögkatlanon mindig van tér, lehet sétálni, ha valaki telítődött a kultúrával, akkor el lehet menni meginni egy pohár bort, vagy csak befeküdni fa a alá – ezt én is meg szoktam csinálni

– mondta Nyáry Krisztián, aki beszélt a szentesi irodalmi-drámai tagozatról is, amelynek a léte veszélybe került, és amivel kapcsolatban éreznek valamilyen „megrendszabályozási szándékot”.

