Azahriah-t is elhozta az egyik DJ a Balaton Soundra

Idén július 3. és 6. között rendezték meg Zamárdiban a 16. Balaton Soundot, amelyen a korábbi évekhez képest újabb változásokat eszközöltek. A Nagyszínpad és a B Stage lett a fesztivál két fő helyszíne, amelyeket egymással szemben helyeztek el. Ahogy arról Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője az Indexnek beszámolt, a Sziget Fesztiválon már bevezetett korlátozás az árakat illetően idén a Balaton Soundra is megérkezett, és minden vendéglátóegységnek maximum 3200 forintért egy pénztárcabarát ételt is kellett kínálnia. A fellépőket tekintve szintén akadtak új arcok, köztük az először Magyarországon koncertező James Hype, illetve érkeztek régi motorosok, például a legendás Paul Kalkbrenner – akivel az Index is készíthetett egy villáminterjút.

Bár Kalkbrenner nem híve annak, hogy a koncertjeit túlzottan teletűzdelje pirotechnikával vagy vizuális elemekkel, vannak olyan lemezlovasok, akiknek ez már a védjegyükké vált. Itt lehetne említeni akár a fesztivál harmadik napján fellépő Marshmellót is, aki egy lézerparádét rittyentett a színpadra, és a sok inger miatt a fesztiválozók csak úgy kapkodhatták a fejüket jobbra-balra. Hasonló élményben lehetett részük a Balaton Sound negyedik, egyben utolsó napján, amikor is a hardstyle műfaj nagyjai képviseltették magukat. Ráadásul az este egy End Show-val záródott, ami ha nem is szárnyalta túl, de közel olyan szintet ütött meg, mint Marshmello lézerparádéja.

A Balaton Sound zárónapján főleg az ausztrál és a holland DJ-k dobhatták be magukat. A Nagyszínpad programját a brit Ben Nicky kezdte, akinek dance stílusú szettjei még nem érzékeltették kellően a fesztiválozókkal, milyen őrület vár rájuk a későbbiekben. Őt követték a Nervo ikertestvérek, vagyis az ausztrál Olivia és Miriam Nervo, akik csaknem húsz éve vannak a pályán. Egy kezünk is kevés ahhoz, hogy megszámoljuk, hányszor jártak már a Balaton Soundon, de az ő teljesítményükben aligha lehet csalódni. Energikusak, szinte az egész fellépést végigugrálják, állandóan kommunikálnak a közönséggel, és az életvidámságuk ragályos. Ez ebben az évben sem volt másképp, mondhatnánk azt is, hogy hozták a kötelezőt, ami ebben a formában nem lenne igaz, mert valahogy mindig képesek ráérezni arra, hogy a közönséget mely dalokkal lehet még jobban megmozgatni – DJ-ként talán ez az egyik legnagyobb kihívás.

17 Nervo Galéria: Balaton Sound utolsó nap (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A testvérek még magyarul is szóltak a közönséghez, pontosabban a Balatonhoz, mondván: „Köszönöm, Balaton” – valamiért, talán a fesztivál nevéből kiindulva a külföldi előadók mindig azt hiszik, ez a település neve, ahol megrendezik. Sőt, az utánuk következő, szintén ausztrál Will Sparksnak is kedveskedtek, és arra sarkallták a tömeget, hogy azt skandálja: „Azi”, amit nyilvánvalóan a magyarok némi értetlenkedéssel fogadtak, mivel legtöbben Azahriah-ra asszociáltak, aki aligha szerepelne egy elektronikus zenei fesztivál felhozatalában. A Nervo-koncert alatt egyébként már érződött a tömegen, hogy valószínűleg sokkal többen lesznek, mint az azt megelőző napokon, és a sejtéseink pedig be is igazolódtak. Will Sparks színpadra lépésekor már szépen csordogáltak befele az emberek a Nagyszínpad előtti térre, és a fesztivál bejáratánál is hosszabb sorok alakultak ki. Sparks, akárcsak honfitársai, a Nervo-lányok, szinte egy szusszal ugrálta végig az egész koncertet, illetve a felsőjét is levette, hogy a DJ-pultra felállva lengesse azt a közönségnek. Sparks főleg techno zenét játszik, ami már eggyel undergroundabb műfaj a Nervo által lejátszott dalokkal összevetve, így az este előrehaladtával egyre inkább olyan zenei irányzatok kerültek előtérbe, amelyek rétegzenének mondhatók.

Magyarok mindenek felett

Az újabb megőrülés a Will Sparksot követő Timmy Trumpetnél következett be, akinek színpadra lépésekor már jócskán megtelt a fesztivál, vagyis a Nagyszínpad előtti tér, mivel más területeken, köztük a B Stage környékén ugyanebben az időben nem lehetett találkozni szinte egy lélekkel sem. Mint ismert, az ausztrál lemezlovasnak némi kötődése is van Magyarországhoz, mivel a felesége, Anett magyar származású. A DJ ennek többször hangot is adott a fellépésén, magyarul szólt a közönséghez, magyar zászlót lengetett, a kivetítő piros-fehér-zöldben pompázott, illetve a „Ria-Ria-Hungária” rigmust skandáltatta a tömeggel. Sőt, még feleségét és később annak nagymamáját is felhozta a színpadra. Előbbi egy szám erejéig állt a DJ-pultban, integetve a közönségnek, míg utóbbinak születésnapja alkalmából énekeltek a fesztiválozók – majd a pultra felkászálódott nagyi a Satisfaction dalra bulizott, de lejönni már nem tudott onnan, így segítségre volt szüksége.

Ez a hely az otthonom, és ti a családom vagytok

– jelentette ki a DJ a koncerten.

17 Timmy Trumpet Galéria: Balaton Sound utolsó nap (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Timmy Trumpet azon kevés előadók közé tartozik, aki bárhol is lép fel Magyarországon, óriási tömeget tud megmozgatni. A közönségre való hatása pedig a soundos fellépésén szintén megmutatkozott. Annak ellenére, hogy a lemezlovasok egy része hiába próbálja bevonni a bulizókat, megkérve őket, hogy világítsanak a telefonjuk vakujával, integessenek, ugráljanak, sokan fogadják passzívan ezeket a kéréseket, ám Trumpet valahogy sikerrel járt – egyetlen DJ-ként az idei Balaton Soundon. A jelenlévők még a mémmé vált Helikopter dalra is hajlandók voltak a felsőjüket levéve azt lóbálni a levegőben, imitálva a légi jármű propellerének mozgását. Viszont az előadó zenei palettáján – tőle megszokott módon – szinte kiigazodni is alig lehetett; volt minden, mint a búcsúban, de sikerült visszahoznia azt a rave hangulatot, ami egyébként a Balaton Soundnak mindig is elengedhetetlen eleme volt. EDM, drum and bass és hardstyle… csak néhány azon műfajok közül, amelyeket előhúzott a kalapból. Emellett visszanyúlt a régmúlt időkhöz, és a Freed from Desire című nótától kezdve a Cry Me a Riveren át a Without Me és az All the Things She Said slágerekig több szerzemény részleteit játszotta le a szettje részeként.

Megint csak a magyaroknak kedvezve hazai dalok is terítékre kerültek, például a Splash Tedd fel a kezed, a Halott Pénz Élnünk kellett volna, a Zanzibár Szólj már, Dred Változnak az idők és Azahriah Introvertált dal című szerzeménye, illetve a fociszurkolók himnuszává vált Nélküled az Ismerős Arcoktól. Az egymás után pakolt – néhány kivételt leszámítva – retró dalok hatására könnyen azt érezhette az ember, mintha véletlenül berakott volna egy, a kétezres évek zenéit felvonultató lejátszási listát a YouTube-on. Bár a színpadi technikát nézve nem feküdtek rá annyira a lézerekre, mint az előtte lévő napon Marshmello, de a füstgéptől kezdve a színpad tetejéig felérő lángcsóváig és tűzijátékig minden elemmel éltek. Olykor maga Trumpet is a kezébe vett egy füstgépet, hogy azzal lövellje ki a füstöt a fesztiválozókra, akiket néha még vodkával is lelocsolt. Ha szemmel akartuk követni őt, nem volt könnyű dolgunk, mivel fel-alá mászkált hol a DJ-pulton, hol azelőtt, hol pedig amögött, miközben látszólag szinte önkívületi állapotba került a tömeg adta energiától – amit igyekezett is viszonozni, és időnként érzékeltetni, mennyire szeret Magyarországon lenni, amit már valóban a hazájának tekint.

17 End Show Galéria: Balaton Sound utolsó nap (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A hangulat a tetőfokára hágott

Ugyan Timmy Trumpet is tett arról, hogy eksztázisba essenek a fesztiválozók, az ő koncertjét követően kezdődött csak a megvadulás. A fellépését némi tűzijátékkal, illetve egy drónshow-val zárták, majd át is adta a terepet holland pályatársainak, a hardstyle zenei stílusban alkotó The Qreatornek, Warface-nek, Ran-D-nek és Sefának, akik este 23 órától egészen hajnalig szántották fel a Nagyszínpadot. Mivel rétegzenéről beszélünk, a helyszínen is csak a keménymag maradt, a többi fesztiválozó inkább szétszéledt a rendezvény területén, és míg egyesek inkább haraptak valamit, mások átvonultak a többi színpadhoz, köztük a B Stage-hez.

Annak ellenére, hogy a hardstyle az elektronikus zene jóval megosztóbb alfajai közé tartozik, az ebben a műfajban jeleskedő előadók koncertjei vizuálisan sok esetben túltesznek a populárisabb zenét játszó lemezlovasok fellépésein. Pontosan ezt támasztotta alá a Nagyszínpad utolsó programja, a DV8 vezetésével megvalósult End Show, amivel látványban egyedül Marshmello vetekedett az idei Balaton Soundon. Az ütemre kilőtt tűzijátékon, füstön és lángcsóván felül a lézerek gyors mozgása szinte megbabonázó érzést keltett. Attól tartottunk, ha pislogunk vagy félrenézünk, le fogunk maradni valamiről, és kár lett volna elmulasztani akár öt másodpercet is belőle.

(Borítókép: Timmy Trumpet. Fotó: Szollár Zsófi / Index)