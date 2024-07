A rendőrök is jól szórakoztak, pedig nekik a lázadókat kellett szemmel tartani

Illés, LGT, Mini, Beatrice – legendás zenekarok, amelyeknek dalai több generációban is visszhangoznak. Kőbányai János a hetvenes, nyolcvanas évek beatkoncertjein készült sok tízezres képanyagából láthatunk több mint százat a Szentendrei Régi Művésztelep galériájában nyílt Beat! kiállításon.

A kiállítás egyszerre fontos zenetörténeti dokumentáció és látlelet a Kádár-korszak kései időszakáról. A hazai beat-, rock- és punkkultúrának ugyan megvoltak a nyugati gyökerei, de a lázadás, amit a regnáló szocialista államhatalom ellen képviseltek, egyedi színezetet adott nemcsak az általuk játszott zenéknek, hanem a magyar Woodstockként emlegetett tabáni koncertek hangulatának is.

A Nobel-díjas magyar írótól, Kertész Imrétől tudjuk, hogy a diktatúra mindenkit gyermekké fokoz le, infantilizál, miközben a szabadság hiánya megfosztja az embert férfi vagy női mivoltától. A szabadságtól, ami az embert emberré teszi.

Kőbányai János fotóin nemcsak a legendás alkotókról készült képeket láthatjuk koncert- vagy annál intimebb szituációkban, hanem a rajongókat, a kor szubkultúrájának alakjait, akiknek szelíd – mondhatjuk gyermeki – rendszer elleni lázadása is megelevenedik az egyes felvételeken.

Nem beszélve a rendőrökről, a karhatalom embereiről, akik legalább olyan jól szórakoztak egyes koncerteken, mint a fiatalok, akik csak a zenén keresztül élhették meg lázadásukat a rendszerrel és az idősebb generációval szemben.

13 Kőbányai János és Rockenbauer Zoltán Galéria: Beat! kiállítás (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Rockenbauer Zoltán, a kiállítás kurátora is rámutatott a megnyitón, hogy a hazai beatkultúra

sajátosan magyar jellegzetességeket öltött, nemcsak külsőségekben, de abban is, hogy az idősebb generációval szembeni lázadásba a szocialista rendszer ifjúságpolitikájával szembeni elégedetlenség keveredett.

Csendes forrongás

A tárlat tehát megmutatja mindazt, ami a történelemkönyvekből kimaradt: a Kádár-korszak csendes forrongását, a fiatalokat, akik egy-egy számmal egy pillanatra átélhették a rendszer elleni lázadást. Kőbányai János képein keresztül szinte halljuk a korszak legendás zenekarainak játékát, a tömeg lüktető moraját, érezzük a dohányszagú koncerttermek füstös levegőjét.

Fotói testközelbe hozzák a lázadó nemzedék későbbi ikonikus sztárjait, és megelevenedik a „tűrt” vagy éppen „tiltott” koncertek sokszor üldözött közönsége is. Pillanatok, amelyek meghatározták a magyar zenetörténetet.

Kőbányai János a kiállítás kiadványában azt írta, a beatzene látszólag egy szórakoztató zenei műfaj, de egészen más is. „Forradalom” – fogalmaz, hozzátéve, hogy a beatkorszak ahhoz is hozzájárult a rendszerváltáskor, „hogy az átállás vér és nagyobb zökkenők nélkül lebonyolódhatott, ez a beatkorszak küzdelmeinek és tudatformáló, a szabadságigényt ébren tartó erejének köszönhető”.

13 Galéria: Beat! kiállítás Fotó: Papajcsik Péter / Index

A kiállítás részeként kivetítőkön keresztül is bepillanthattunk a korszak hangulatvilágába: láthatjuk Sándor Pál rendezésében az LGT 1978-as tabáni koncertfilmjét, és egy 1980-as Beatrice-koncertet is. Megjelennek a kiállítótérben a Retro Design Center tárgyai is, megidézve a korszak harsány színeit.

A Beat! című kiállítás 2024. szeptember 2-ig látogatható a Szentendrei Régi Művésztelep galériájában.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)