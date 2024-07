180 milliárd forintnyi adósságot hagyott maga után Michael Jackson

A 2009-ben meghalt világsztár, Michael Jackson hagyatékának végrehajtói 2024. június 21-én beadványt nyújtottak be a Los Angeles-i megyei felsőbíróságra, amelyben teljes részletességgel számolnak be a 13-szoros Grammy-díjas énekes tartozásairól – szúrta ki a Kultúra.hu a The Guardian oldalán. A beadványban az szerepel, hogy

Jackson vagyonát 500 millió dollárnyi, azaz 181 milliárd forintnyi adósság és hitelezői követelés terhelte, amelyek egy része rendkívül magas kamatozású volt.

A popsztár Los Angeles-i otthonában tizenöt évvel ezelőtt bekövetkezett halála miatt a hagyatéka mintegy 40 millió dolláros pénzügyi felelősséggel tartozott a This Is It promóterének, az AEG-nek – áll a bírósági beadványban, amelyben az is szerepel, hogy Jackson halálakor külföldön, valamint az Egyesült Államokban több államában, köztük Kaliforniában is peres eljárások indultak ellene.

A hitelezők több mint 65 követelést nyújtottak be, ami további pereskedéseket indított el.

A végrehajtók a beadványban azt írták, hogy a legtöbb hitelezői követelést és egyéb bírósági eljárást rendezték vagy más módon megoldották.

2013-ban az énekes halálával kapcsolatos akkori peres eljárás során egy könyvvizsgáló beszámolt Michael Jackson pénzköltési szokásairól. Elmondása szerint a sztár rendkívül sokat adott ki ékszerekre – bár műalkotásokat, bútorokat és ajándékokat is vásárolt, utazott, valamint jótékony célokra is adományozott pénzt.

Készül a film

Ahogyan arról évekkel ezelőtt az Index is beszámolt, megvette Michael Jackson életének megfilmesítési jogait Graham King, a Bohém rapszódia producere a popkirály hagyatékát kezelő Michael Jackson Estate alapítványtól. A filmhez Jacko zenéit is felhasználhatják majd.

A készülő alkotásról az is kiderült már, hogy Michael Jacksont a néhai énekes 26 éves unokaöccse, Jaafar Jackson fogja alakítani, aki Michael Jackson testvérének és a The Jackson 5 tagjának, Jermaine Jacksonnak a fia. Jaafar Jackson 12 éves kora óta énekel és táncol.

A film rendezője Antione Fuqua lesz, míg a forgatókönyvet John Logan készíti el, a produceri munka Graham Kingé lesz. A hírek szerint az életrajzi film az énekes életének minden területét lefedi, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a film foglalkozni fog-e Jackson botrányaival. Mint az ismeretes, az énekessel szemben gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos vádakat emeltek élete végén és halála után. Jackson 2009-ben halt meg, 50 évesen.

2003-ban letartóztatták gyermekmolesztálás miatt, bár 2005-ben felmentették a vádak alól. Halála után Jacksont két személy is szexuális zaklatással vádolta meg. Az HBO 2019-es dokumentumfilmje, a Leaving Neverland ezekkel a vádakkal foglalkozott.

