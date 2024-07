Ritkán vannak itthon, de most találkozhatunk velük

Az On the Spot riportereivel, Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással találkozhat a közönség a balatonfüredi Balaton Szabadidő és Konferencia Központban 2024. július 13-án, szombaton. A közönség nem csupán hallgatója lehet a beszélgetésnek, hanem kérdezhet is – a világjáró család életéről van is mit.