Salman Rushdie támadójának vádalkut ajánlottak

Salman Rushdie író támadójának vádalkut ajánlottak, amelynek részeként a börtönbüntetése 25 évről 20 évre csökkent volna. A vádalkuban az is szerepelt, hogy ha bűnösnek vallja magát, akkor egy szövetségi vádpontban való bűnösségét is be kellett volna ismernie. Ám Hadi Matar visszautasította az alkut.