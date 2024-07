Magyarország kiemelt szerepet kapott Bakuban

Magyarország is képviselte magát a III. Török Világirodalmi és Könyvfesztiválon, amelyet a Török Szerzők Nemzetközi Szövetsége szervezett.

A III. Török Világirodalmi és Könyvfesztivált nemrégiben rendezték meg Bakuban. Az idén nyolc naposra duzzasztott programsorozat minden napja egy országnak szólt – Kirgizisztánnak, Üzbegisztánnak, Magyarországnak, Kazahsztánnak, Azerbajdzsánnak, Törökországnak, Türkmenisztánnak és az Észak-ciprusi Török Köztársaságnak.

Khayal Rza, a projekt vezetője, a Török Szerzők Nemzetközi Szövetségének elnöke a fesztivál programjáról elmondta, hogy „a költészeti órák, beszélgetések, könyvbemutatók, tudományos konferenciák és koncertprogramok mellett a fesztivál, ahol jól – Törökországból ismert tudósokat, írókat és kiadókat hívnak meg, akik jeles irodalmi személyiségek jubileumát ünneplik.”

Az első fesztivál három napos volt, a második fesztivál hét napos, az idei már nyolc napos, ezt szeretnénk megtartani a jövőben is: minden napon egy-egy országot kiemelve és bemutatva. Tervem még, hogy a filmművészetet is szerepeltessük: minden nap végén egy filmvetítéssel, közönségtalálkozóval.

– fogalmazott. A tervei szerint nemcsak Baku lesz a következő években a fesztivál helyszíne, hanem az a törekvésük, hogy különböző országokban szervezzük meg. „Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Törökországban, vagy akár Magyarországon, vagyis azokban az országokban, amelyeket idén meghívtunk résztvevőnek.”

Balassi Bálinttól Krasznahorkai Lászlóig

Pál Dániel Levente költő is részt vett az eseményen, miután a szervezőktől meghívást kapott, mert szerették volna, hogy a Magyarországot és a magyar irodalmat bemutató napon egy magyar költő-író is jelen tudjon lenni. „A közönség egyik része bakui volt, rengeteg iskolás is, a másik része pedig a többi meghívott ország írói, költői, irodalmárai és újságírói voltak. Sokan jöttek hozzánk egész nap és este kérdésekkel, gratulálni vagy csak beszélgetni” – mondta.

A fesztivál egyik napja a magyar irodalomról szólt. Előadások, irodalmi és zenés egységek követték egymást a jól összerakott program során. Pál szerint rengeteg téma volt, a történelemtől kezdve a kapcsolódási pontokra világító fókuszig. Mások mellett

Balassi Bálint,

Petőfi Sándor,

Pilinszky János,

Nemes Nagy Ágnes,

Krasznahorkai László

és Marék Veronika írók műveiről beszélgettek.

Pál Dániel Levente lapunknak elmondta, ő is előadást tartott a magyar irodalom és néhány magyar szerző nemzetközi helyéről és jelentőségéről, valamint egy magyar kultúrát és tudományt általánosan bemutató kerekasztal-beszélgetésen is részt vett. Illetve a saját verseit is előadhatta.

Fotó: Pál Dániel Levente

„A fellépés után a színpad mellett várt minket az egyik nagy presztízsű azeri kiadó igazgatója, és azt mondta, hogy annyira tetszettek neki a balladáim, hogy szívesen ki is adná, és odaadta a névjegykártyáját. Ranával ennek tudatában folytatjuk tovább a fordítói munkát, folyamatosan csetelve és haladva” – tette hozzá.

A magyar költő számára különös élmény volt megtapasztalni, hogy Bakuban és Azerbajdzsánban milyen tisztelet övezi a költőket és írókat. „Nemcsak az irodalmi múzeumban lelkesedtek azért, hogy találkoznak egy külföldi költővel, hanem az éttermekben, kávézókban, sőt üzletekben is.”

A fesztiválon Schmidt Szonja Emese, turkológus, műfordító kapta meg a Molla Penah Alapítvány Török Világ kultúrájáért és művészetéért nevű díjat.

Pál Dániel Leventével beszélgetve elmondta, hogy Azerbajdzsán a többi török néphez hasonlóan testvérként tekint a magyarokra, s akikkel Bakuban találkozott, mind kiemelték rokoni kötelékeinket, és hogy hasonlóság van a két nyelv között.

A szovjet időkben Azerbajdzsánban irodalmi antológiákban találkozhattak azolvasók magyar szerzőkkel, természetesen nem közvetlenül magyarból fordítva. Talán kissé abszurd a folytatás: az itthon azeri baltás gyilkosként elhíresült katona, Ramil Səfərov volt az, aki a börtönben lefordította Szabó Magda Kapu című regényét, ezt hamar ki is adták nagy hírverés és ünnepségek között.

– fogalmazott Schmidt Szonja Emese. Hozzátette: két évvel ezelőtt, 2022-ben Radnóti Miklós válogatott versei jelentek meg kötetben azerbajzsáni nyelven. „Napjainkban két fiatal irodalmár karolta fel a magyarirodalom ügyét, és remélhetőleg nekik köszönhetően – bár továbbra is közvetítő nyelvből fordítva – további modern és kortárs szerzők kinti megjelenése várható. beszélgetve.”

A magyar nap után Rizvan Ismailova kirgisz prózaíró és újságíró Petőfi Sándort méltatta. Mint fogalmazott, a magyar költő a világ költészetének csúcsán áll.

Rana Jahangirli kutató, műfordító a magyar-azeri irodalmi kapcsolatai témában doktorált. Ő fordított egyebek mellett Szabó Magda Az ajtó című regényét. Meglepte, hogy a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok gazdagsága, és hogy milyen régre nyúlnak vissza.

Ramil Ahmedov költő és akadémikus nagy rajongója a magyar irodalomnak, jelenleg Balassi Bálint műveit fordítja. Azt reméli, ez segít elmélyíteni a két kultúra közötti kapcsolatot. Ahmedov arról is beszélt, hogy Orhan Pamuk Irodalmi Nobel-díjas íróval együtt írnak könyvet. Ez azért is érdekes, mert a diplomamunkáját is róla írta.