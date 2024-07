A Yale színművészeti mesterképzésére nyert felvételt egy magyar fiatal

Ilosvai Dorottya egyike lett annak a tizenhat fiatalnak, akik szeptembertől a Yale David Geffen School of Drama színművészeti mesterképzésén tanulhatnak tovább, ahonnan többek közt Meryl Streep is indította a karrierjét. A fiatallal Abu-Dzabiban találkozott és beszélgetett az Eduline.

„Gödöllőről indul az én utam. Ott jártam általános iskolába és gimnáziumba is, és teljesen véletlenül ott hallottam egy lánytól, hogy kiment Amerikába a gimnáziumi évei alatt egy évre az ASSIST nevű ösztöndíjprogrammal” – mesélte a lány. Hozzátette, hogy ekkor még nem tudott angolul, de mindenképp meg akarta ragadni a lehetőséget.

Egy évet egy amerikai magániskolában töltött, ahol a programban részt vevő amerikai és magyar diákokkal egyaránt megismerkedett, ők tanácsolták neki, hogy menjen külföldi egyetemre. Ilosvai Dorottya végül a New York University abu-dzabi campusának egyik alapképzésére jelentkezett.

Színészként a lány három továbbtanulási lehetőséget látott maga előtt, az egyik a The Juilliard School, a másik a New York University Tisch School of the Arts programja, a harmadik pedig a Yale David Geffen School of Drama mesterképzése, amely a listája élén állt.

A Yale végül háromezer jelentkező közül, többkörös fordulók után választott ki 16 fiatalt, köztük Dórit is, sőt ösztöndíjat is ajánlott a lánynak,

azonban ez nem lesz mindenre elég, és a hallgatói vízummal érkező külföldi diákok munkát sem vállalhatnak Amerikában, ezért a lánynak szponzorokra van szüksége.

A Yale színészképzésének elvégzése után Ilosvai Dorottya Európában képzeli el a jövőjét, lehetőleg független európai filmekben.