„Örülünk annak, hogy a Max sikeres májusi indulásával az idei évre vonatkozó egyik fő célkitűzésünket már kihúzhatjuk a listánkról. Most teljes gőzzel azon vagyunk, hogy minden továbbra is zökkenőmentesen működjön, miközben megannyi új tartalmat szállítunk az előfizetőinknek” – fogalmazott Jamie Cooke, majd azt is mondta, hogy a Sárkányok háza második évadját, valamint a 2024-es párizsi olimpia játékok minden egyes pillanatának közvetítését is fontos mérföldkőnek tartja a platform életében.

Ráadásul még idén érkezik a Batman világában játszodó Pingvin című széria, valamint a Dűne előzménysorozata, a Dune: Prophecy.

Mi lesz a magyar gyártású tartalmakkal?

„Van egy nagyon erős csapatunk, amelyik a helyi produkciókkal és dokumentumfilmekkel foglalkozik, és jelenleg is dolgoznak néhány magyarországi ötleten, produkción. Ezen a ponton csak ennyit árulhatok el, de amint lehet, tájékoztatást adunk minden részletről” – mondta Jamie Cooke. Az ügyvezető arra is emlékeztetett, hogy 2023-ban már több európai gyártású produkció is elindult, köztük olyan tartalmakkal, mint a 30 ezüst, A kormányzó ötös, az Egy boldog ember, 2024-ben pedig a Vika! vagy a Nasty, a tenisz fenegyereke.

A WBD kelet-közép-európai, közel-keleti és törökországi ügyvezetője arról is beszélt, hogy az előfizetők visszajelzései alapján platformjukat folyamatosan fejlesztik, jelenleg a világ 65 országában érhetők el. Úgy látja, hogy a WBD növekedhet a magyar streamingpiacon.

A legutóbbi felmérések alapján mintegy 3 millióan használnak valamilyen streamingplatformot Magyarországon, ami igazán szép szám. Mindemellett a szolgáltatói partnerekkel való hosszú távú és gyümölcsöző kapcsolatunknak köszönhetően az egyesített WBD-portfóliónk stabilan jelen van a lineáris üzletágban is, és mivel a Max egyesíti az HBO és a Discovery portfóliójának legjobb kínálatát, beleértve az élő sportot is, azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, elegendő teret látunk a magyarországi piaci növekedéshez

– mondta a magyarországi streamingpiac helyzetéről Jamie Cooke.

Arat a Sárkányok háza

A Max életében ráadásul még az idén jelentős események várhatók. Jamie Cooke szerint a WBD legnagyobb dobása 2024-ben a Sárkányok háza második évadjának megjelenése volt.

A széria sikerét a számok is alátámasztják, nagyon sikeresen indult, hiszen a platform történetének legnagyobb nézettségét érte el, ha a második évadok indulását vesszük figyelembe.

„Következik az év legnagyobb, legfontosabb sporteseménye: a 2024-es párizsi olimpiai játékok. Mivel a Max lesz az egyetlen hely, ahol a nyári olimpia minden egyes pillanatát élőben közvetítik abban a 25 európai országban, ahol az olimpia elérhető, kulcsfontosságú számunkra, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk ügyfeleinknek, mind a lineáris, mind pedig a streamingszolgáltatásban” – tette hozzá Cooke, és azt is elmondta, a Batman régóta várt spin-offja a Pingvin – Colin Farrell és Cristin Milioti főszereplésével – idén ősszel érkezik.

A Pingvin közvetlenül a DC 2022-es, Batman című mozifilmjének eseményei után játszódik, és nyomon követi Oswald Cobblepot hatalomra jutását a gothami alvilágban, ahogyan a Batman-univerzum egyik legjelentősebb gonosztevőjévé válik.

A fránya reklámok

Biztosan többségben lehetnek azok, akik azért fizetnek elő valamelyik streamingszolgáltatóra, hogy reklámok nélkül élvezhessék kedvenc filmjeiket és sorozataikat. Éppen ezért volt sokak szerint váratlan húzás, hogy a Netflix és a Disney is elérhetővé tett olyan csomagokat, amelyek olcsóbbak, cserébe az előfizetőknek el kell fogadniuk, hogy kedvenc tartalmaikon hirdetőkkel osztoznak.

A folyamatokat nézve elképzelhető, hogy Magyarországon is ez lesz a jövő, és végül legyen bármilyen drága előfizetésünk is, akkor sem úszhatjuk meg az esti chillezést reklámok nélkül.

A streamingterületen történő változások kritikusai szerint a streamingszolgáltatók először – talán még jól magyarázható módon – a fiókmegosztást szorították vissza, most pedig olyan felületeken helyeznek el reklámokat, amelyek eleve azzal a céllal jöttek létre, hogy ezt kizárják. Az óriások szeme előtt két cél lebeghet:

egyrészt a reklámokkal kínált olcsóbb előfizetés révén megakadályozhatják a leiratkozási hullámokat,

másrészt a felhasználókat a drágábbá váló prémiumcsomagok felé terelhetik.

Sokak szerint a streamingszolgáltatók a reklámokkal tűzdelt új előfizetési konstrukciók révén éppen alapvető ígéretüknek mondanak búcsút, hiszen a cégek és szolgáltatásaik eredetileg abból indultak ki, hogy a felhasználók karnyújtásnyira legyenek a minőségi tartalmaktól, reklámmentesen, megszakítások nélkül.

Jamie Cooke erről a folyamatról is beszélt, és az Index kérdésére elmondta, hogy kilenc európai országban (Norvégiában, Svédországban, Dániában, Finnországban, Hollandiában, Romániában, Lengyelországban, Franciaországban és Belgiumban) már bevezették a reklámokkal tűzdelt olcsóbb előfizetési szinteket. „Az első jelek nagyon pozitívak, különösen a hirdetésértékesítő partnereink részéről. Igen, hosszú távon ez olyan modell, amelyet más piacokon is megvizsgálnánk, de hogy mikor és milyen módon, az még kérdéses.”

(Borítókép: HBO pressroom)