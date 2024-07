Gyászol Bon Jovi, elveszítette édesanyját

Meghalt Carol Bongiovi, a Bon Jovi énekesének és frontemberének édesanyja. A 83 éves „Jovi mama” nagyon korán szülte fiát, akit már gyerekkorában is arra ösztönzött, hogy higgyen az álmaiban, és képes lesz azokat valóra váltani. Ő alapította az együttes rajongói klubját is, korábban virágárus, Playboy-nyuszi és tengerészgyalogos is volt.