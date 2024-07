Pokoli két hét vár Alec Baldwinra

Majd három évvel ezelőtt, 2021. október 21-én történt az eset: Alec Baldwin és stábja egy westernfilmet forgatott, aminek a címe Rust. Az alkotást Joel Souza rendezte, az operatőr Halyna Hutchins volt, a főbb szerepekben Baldwin mellett olyan művészekről lehetett tudni, mint a Vikingek sztárja, Travis Fimmel vagy a Titanicban is szereplő Frances Fisher. A történetben Baldwin egy hírhedt bűnözőt alakít, akit egész életében szorongatott a törvény – nem hitte volna, hogy a film végére ő is megtapasztalja, milyen ez.

Az első információk szerint még nem lehetett tudni, hogy a kellékfegyverbe, amit Alec Baldwin kezébe adtak, éles lőszer került-e, vagy csupán repesz okozta az balesetet. Az kétségtelen volt, hogy a színész kibiztosította a kakast, és elsütötte az eszközt, súlyosan megsebezve ezzel Halyna Hutchinst és könnyebben Joel Souzát. Souza felépült sérüléséből, Hutchinst nem lehetett megmenteni.

A filmet Új-Mexikóban forgatták. A hatóságokat helyi idő szerint csütörtökön 13 óra 50 perckor értesítették a balesetről. Az akkori hírek szerint Alec Baldwin teljesen összeroppant, zokogva látták várakozni a seriff irodájánál. A szemtanúk beszámolói szerint a színész sokkos állapotban kérdezgette a stábtagokat, hogy mégis ki adta neki az eszközt, miközben azt ismételgette:

Egész életemben nem adtak éles fegyvert a kezembe!

A témával kapcsolatban rengeteg szakember megszólalt. Hazánkban például Gonda Zsolt fegyvermester, aki számos magyar film lőfegyvereiért felelt, elmondta egy rádióbeszélgetésben, hogy elsősorban az a felelős, aki Alec Baldwin kezébe adta az eszközt, mivel meg kellett volna győződnie arról, hogy az nem jelent veszélyt.

Az asszisztens és a fegyvermester

Később a helyi seriff jelentéséből kiderült, hogy nem repesz okozta a balesetet, a fegyverben éles lőszer volt. Azt is megtudták a hatóságok, hogy Dave Halls segédrendező – akinek gondatlansága már más produkciónál is bajt okozott – adta Baldwin kezébe a fegyvert, találomra felkapva a többi lőfegyver közül, mert azt biztonságosnak ítélte. Az esetet követően azonban egymás után tálaltak ki a stábtagok a különféle szabálytalanságokról, amelyek feltehetően együttesen okozták az operatőr halálát.

Az alacsony költségvetés miatt volt szó rossz munkakörülményekről, sorozatos túlórákról, késve megkapott fizetésekről, de az igazi problémát a biztonsági protokollok többszöri, súlyos megsértése okozta. Elviekben a fegyvermesterrel is akadtak gondok, aki egy későbbi nyilatkozatában azt állította, fogalma sincs arról, miként kerülhetett éles lőszer a forgatásra.

Elmondása alapján szeretett volna biztonsági eligazítást is tartani, amit a produkció vezetői megtagadtak tőle, illetve kellékesként is dolgoztatták, ami megnehezítette a munkáját fegyvermesterként.

Az egyik dolgozó elviekben egy héttel az eset előtt panaszt tett, hogy nem vizsgálták meg eléggé a kellékfegyvereket, mivel két fegyver már korábban is elsült véletlenül, panaszára azonban érdemben nem reagáltak. Ekkor már szóba került Alec Baldwin felelőssége is, de elsősorban nem színészként, hanem mint producer. Novemberben a filmes védelmébe vette munkatársait, és azt állította, rengeteg valótlan információ terjed az esetről.

Végeláthatatlan pereskedés

A perek sorozata 2021 novemberében indult meg. Furcsa módon az elsőt a fővilágosító indította. A keresetben súlyos lelki traumára hivatkozott, tekintve, hogy Hutchins közeli barátja volt, a karjában tartotta, miközben haldoklott, illetve mindössze két méterre állt Baldwintól, amikor a színész elsütötte a fegyvert. Ezután egy másik stábtag is pert indított arra hivatkozva, hogy a forgatókönyv szerint Baldwinnak nem kellett volna elsütnie a fegyvert.

2021 decemberére tovább eszkalálódott az ügy: Alec Baldwin interjút adott, amelyben könnyekkel küszködve bizonygatta, hogy nem ő a felelős kollégája haláláért, és a ravaszt sem húzta meg. Emellett azt is elmondta, hogy kreatív producerként a stábtagok hibáiért és a forgatási biztonságért nem ő a felelős.

A perek sorozata 2022 januárjában folytatódott, ahol a fegyvermester a töltények beszállítóját vádolta meg azzal, hogy vegyesen adott el neki éles- és vaktöltényeket, amelyek feltehetően fennmaradt raktárkészletekből származtak.

Szerinte ez a hiba okozta a problémát a kaotikus forgatási légkörrel együtt. A rendőrség még ebben a hónapban lefoglalta Alec Baldwin telefonját, aki, noha kezdetben együttműködött a hatóságokkal, mobilját magánjellegű, szenzitív dolgai miatt vonakodott átadni. A színész 2022 februárjában visszatért a forgatáshoz, igaz, nem az eset miatt szünetelő Rust, hanem a 97 perc című, azóta megjelent mozi munkálataiba vágott bele.

Az első büntetőjogi pert még ebben a hónapban indította az operatőr családja a színész ellen.

A perirat szerint Alec Baldwin több biztonsági szabályt is megszegett, a fegyver elsütésével pedig bűncselekményt követett el Új-Mexikó állam törvényei szerint. Akkor a helyi ügyész, Randi McGinn úgy vélte, másfél, két éven belül eljuthat az eset a tárgyalásig. A helyzetre reagálva a színész 2022 márciusában benyújtott egy jogi dokumentumot, amelyben tagadta a felelősségét, mivel a fegyver ellenőrzése nem az ő dolga volt, illetve azt is leírta, a jelenetben pontosan azt tette, amire maga az operatőr, Hutchins kérte. Közben újabb filmen kezdett dolgozni.

Először a céget büntették

Az első döntés az ügyben 2022 áprilisában született, amikor mintegy ötvenmillió forint értékű pénzbírsággal büntették a filmet forgalmazó céget a biztonsági előírások megszegése miatt. Eközben egyre jobban erősödtek azok a hangok, amelyek szerint Alec Baldwin valójában nem érez bűntudatot, és hárítja a felelősséget. Nem sokkal később az eset után készült helyszíni rendőrségi kihallgatáson rögzített felvételek is napvilágot láttak, amelyeken jól látható a színész állapota a fegyver elsülése után, illetve akkor, amikor közlik vele az őrszobán, hogy Hutchins nem élte túl a sérülést.

2022 második felére már egészen más fényben látszódtak a dolgok. Az FBI és az orvosszakértők vizsgálatai két dolgot állapítottak meg:

egyfelől azt, hogy az eset a bizonyítékok alapján balesetnek számít, és nincs kétséget kizáró nyom arra, hogy valaki szándékosan töltött volna éles lőszert a fegyverbe,

illetve az FBI szerint a lőfegyver (típusát tekintve egy 45-ös Colt) vizsgálata kimutatta, hogy az magától nem sülhetett el, így minden bizonnyal Alec Baldwin húzta meg a ravaszt.

Az eset fényében – a korábbi összefogással ellentétben – a színész is kezdett másként állni munkatársaihoz. A felelősséget ekkor már két másik emberre hárította: a rendezőasszisztensre, akitől a Coltot kapta, és a fegyverszakértőre, akinek az eszköz ellenőrzése lett volna a feladata. Elmondása alapján befoltozhatatlan sebet ejtettek karrierjén, éveket vett el életéből az eset, s noha nem szeretné, hogy kollégái is megjárják a poklot, azt akarja, hogy mindenki tudja, hogy

ők a felelősek az esetért.

2022 októberében úgy tűnt, fény gyúl az alagút végén, Baldwinnak ugyanis sikerült peren kívül megegyezni az elhunyt operatőr családjával a kártérítést tekintve, aminek egyik része az volt, hogy Hutchins özvegye társproducere lett a filmnek, így részesedést kap a bevételeiből. A férfi akkor úgy nyilatkozott, elege van a hibáztatásból, és azt szeretné, hogy néhai felesége utolsó munkája előtt tiszteleghessen a filmes szakma.

Koránt sincs vége

Ugyanakkor a színész továbbra sem mondott le róla, hogy tisztázza a nevét, ezért 2022 novemberében ő is pert indított, amiben a fegyvermestert, a rendezőasszisztenst, a kellékest és a fegyverbeszerzőt nevezte meg felelősként. Az ugyanebben a hónapban nyilvánosságra hozott részletes rendőrségi jelentésben azt írták, hogy a fegyvermester biztonságosnak ítélte meg a később elsült Colt használatát, bár megjegyezte, hogy az előző héten voltak vele gondok.

Szintén szerepel a jelentésben, hogy több fegyver is elsült véletlenül a forgatáson, amit nem jelentettek be. Ez egyértelműen a rendezőasszisztens, Dave Halls mulasztása.

Mindennek ellenére 2023. január 19-én megtörtént a vádemelés Alec Baldwin ellen. Az ügyirat szerint a színész kétrendbeli, gondatlanságból elkövetett emberölésben bűnös. Baldwin mellett – akinek a vádiratán később némileg enyhített az ügyészség, így a kiszabható büntetése is csökkent – további két vádlott neve is felmerült. Az új-mexikói ügyészek Hannah Gutierrez-Reedet, a film fegyvereit felügyelő, 24 éves fegyvermestert is megvádolták gondatlanságból elkövetett emberöléssel, és a rendezőasszisztens, David Halls sem úszta meg,

ő azonban beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát halálos fegyver gondatlan használatának vádjában.

Ettől függetlenül a rendező, Joel Souza és Baldwin úgy döntött, hogy folytatják a Rust forgatását. A színész továbbra is ártatlannak vallotta magát, de 2023 februárjában újabb három stábtag – Reese Price vezető operatőr, Ross Addiego segédoperatőr és Doran Curtin öltöztető – perelte be az eset miatt kialakult szorongás és poszttraumás stressz miatt, illetve fizikális sérülésre is hivatkoztak a hangos lőfegyver okozta hallássérülést felhozva.

2023 márciusában az ügyben eljáró különleges ügyész lemondott. Ezután áprilisban megtörtént az első ítélet is, amikor a magát bűnösnek valló David Halls bíróság elé állt. A rendezőasszisztensre, noha nem kapott letöltendő börtönbüntetést, hat hónap felügyelet nélküli próbaidőt szabtak ki. Közben a Rust forgatása tovább folytatódott, ezúttal Montanában.

Szintén áprilisban hirtelen ejtették a vádakat Alec Baldwin ellen arra hivatkozva, hogy az elmúlt hónapokban új bizonyítékok láttak napvilágot, és további vizsgálat szükségeltetik. Májusban végre befejeződött a Rust forgatása is.

Fordult a kocka

A nyugalom azonban nem tartott sokáig. 2023 októberében arról számolt be az ügyészség, hogy az áprilisi vádejtéstől kezdve kiterjedt nyomozást folytattak, és olyan bizonyítékokra bukkantak, amelyek egyértelműen a színész bűnösségét támasztják alá. A vádiratot 2024 januárjában nyújtották be. Márciusra több olyan videó került nyilvánosságra, ami arra utalt, hogy Baldwin siettette a forgatást és nem foglalkozott eléggé a biztonsági előírásokkal. Emellett a fegyverszakértő Hannah Gutierrez-Reed tárgyalása is lezárult, akit bűnösnek találtak az ügyben. Ügyvédje elmondása szerint fellebbeznek, amennyiben ez nem sikerül,

a lány 18 hónapnyi börtönnel és ötezer dollár pénzbírsággal néz szembe.

Közben a színész mindennapjai is egyre nehezebbek lettek. Még áprilisban készült róla egy felvétel, ahol egy New York-i kávézóban zaklatta egy nő, hogy kimondassa vele:

Szabadságot Palesztinának!

Mivel erre a színész nem volt hajlandó, a nő elkezdte provokálni, hogy másokat börtönbe küld, miközben ő a bűnös és megölt egy embert. Előbb az eladó, majd maga Baldwin is próbálta kitessékelni a nőt, mindhiába, a színész végül besokallt és kiverte zaklatója kezéből a mobilt, aki az egész esetet végigkamerázta.

Közben a folyamatosan halmozódó jogi költségek is nehezítik a családja életét, feltehetően ezért kezdett a közelmúltban sorban megválni az ingatlanjaitól. Jogi csapata egyre több módon próbálja támadni az ügyészséget, számos eljárási hibát kiemelve. Ennek ellenére az ügyészség már majdnem kész volt vádalkut kötni Baldwinnal, de visszaléptek, amikor felmerült a gyanú, hogy a balesetről készül egy dokumentumfilm,

ami mögött maga Baldwin áll, aki az ügy tanúit is arra buzdíthatta, hogy megszólaljanak a filmben.

Az ügy utolsó nagyobb mozzanata május végén történt, amikor a bíró elutasított a színész kérelmét, aki utolsó szalmaszálként azt szerette volna, hogy ejtsék az ellene felhozott vádakat, ez azonban nem történt meg. Alec Baldwin tárgyalása most, 2024 júliusában elindult. Hogy mi lesz a végkifejlet, egyelőre nem tudni. Annyi biztos, hogy a július 11-én elkezdődött tárgyalás több mint egy hétig tart, mielőtt döntés születne.

(Borítókép: Alec Baldwin megérkezik a bíróságra Santa Fében 2024. július 11-én.

Fotó: Ramsay de Give / Getty Images)