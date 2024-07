Magyar zenekar a fő attrakció az indiai milliárdos luxusesküvőjén

A Budapest Scoring Orchestráról már többször írtunk, a magyar szimfonikus zenekar kölcsönözte a világhódító dél-koreai sorozat, a Squid Game zenei aláfestését, de a Wednesday című Tim Burton-produkción is dolgoztak. Akkor Ölveti Mátyás szólaltatta meg a főszereplő Jenna Ortega csellóját.

Most azonban kicsit eltávolodtunk a Netflix-szériáktól, és a földgolyó másik felén, Indiában csíptük el őket − persze csak telefonon. A Budapest Scoring harminchat fős zenekara éppen Mumbaiban várja, hogy a világ talán legpazarabb eseményén lépjen fel.

A világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Mukesh Ambani fia, Ananth házasodik, az ötnapos ünnepségen pedig a Budapest Scoring a fő zenekar.

És ha ez önmagában nem lenne elég dicsőség, a magyar zenészek egyenesen a család kérésére érkeztek Indiába. Mivel a Budapest Scoring több bollywoodi produkció zenéjén dolgozott, Indiában óriási népszerűségre tett szert a zenekar.

Elképesztő sztárözön

A milliárdos fiának márciusi előesküvőjén tucatnyi bollywoodi filmsztár, az ázsiai üzleti élet vezető szereplői, valamint világhírű meghívottak, például Mark Zuckerberg, Bill Gates és Ivanka Trump is ott volt, de sztárénekesek, például Rihanna és Justin Bieber is fellépett a bulin. A fő menyegzőn – amely 2024. július 12-én este kezdődik – szintén a leghíresebb emberek teszik tiszteletüket: a néhai amerikai elnök, Barack Obama is a résztvevők között van.

Az esküvő a Nita Mukesh Ambani Kulturális Központban lesz, amelynek a tavalyi megnyitóján szintén a magyar zenekar játszott. A negyvenezer négyzetméteres komplexumban már egy hónapja zajlanak az előkészületek, tizenkétezer munkás dolgozik megállás nélkül azon, hogy a valaha volt legnagyobb és leglátványosabb esküvőt hozzák tető alá.

A Budapest Scoring a két legfontosabb napon, ma és a holnap, vagyis magán az eljegyzési ceremónián biztosan játszik. Az esküvő gyakorlatilag egy művészeti fesztivál. A kísérőzenét egy helyi zeneszerzőpárossal szolgáltatjuk. A legtöbb zene, amit kísérünk, valamelyik istenségről szól, valamilyen ceremóniának a részlete

− fogalmazott az Indexnek Sapszon Bálint, a Budapest Scoring alapítója.

Profi produkció

„Részünkről a zenélés nem igényelt nagyobb felkészülést, de a megjelenésünk igen. Mindenkinek le kellett adni a métereit, mindenkinek személyre szabott, kaftánszerű, hagyományos ruhát készítettek. Nagyon komolyan veszik ezt az egész eseményt. Nem hagyományos szmokingban, hanem a dekorációhoz illő szerelésben leszünk. Lenyűgöző környezetben vagyunk, az összes kulcsszereplő, a berendezők, a hangosítók, a világítók, a díszlettervezők mindannyian a világ legjobb szakemberei” − mondta Sapszon.

A Budapest Scoring a hét elején érkezett meg Mumbaiba. A zenei anyagokat másnap kapták meg, azóta több színpadi próbát tartottak. Az esküvő előtti estén a család részvételével egy főpróbát is lebonyolítottak, a ceremóniára pedig jó korán érkeztek, hiszen a városban szinte mindent lezártak a folyamatosan érkező sztárok és befolyásos személyek miatt. A zenekar helyi idő szerint este kilenc-tíz óra magasságában lép színpadra, és adja meg az öt napig tartó menyegző alaphangját.

