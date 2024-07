Milliók követik, súlyos betegséggel küzd, most mégis Budapestre látogat

Alessandro Baricco olasz író élete és munkássága kiváló példa arra, hogy az irodalom hogyan gazdagodhat és újulhat meg más művészeti ágak által, az ő esetében a zenével folytatott párbeszéd révén. Filozófiai és zenei tanulmányait követően íróként és zenekritikusként kezdte pályafutását. Szóval az irodalom és a zene iránti szenvedélye mélyen befolyásolta narratív stílusát.

Ezen elméletünk kapott visszaigazolást, amikor legutóbb Bolognában jártunk, és Bariccóról kezdtünk el beszélgetni a Fetrinelli nevű olasz könyvesbolt egyik munkatársával.

Baricco hidat épített az irodalom és a zene között, két olyan művészeti ág között, amelyek mélyen befolyásolták életét és munkásságát.

Írói munkája mellett Baricco elismert zenekritikus volt, neves kiadványokkal működött együtt, valamint részt vett a klasszikus és kortárs zenével foglalkozó televíziós és rádióműsorokban. Ez az egyszerre irodalmi és zenei szemlélet tükröződik írásaiban, ahol a ritmus, a dallam és a harmónia központi szerepet kap, szinte zenei minőséget adva szövegeinek.

És milyen érdekes, Alessandro Baricco budapesti „fellépését” is a zene és az irodalom találkozása teszi lehetővé. Hazai rajongói 2024. július 19-én a Zeneakadémián találkozhatnak kedvenc olasz sztárszerzőjükkel, akivel Czakó Zsófia beszélget majd a Fesztivál Akadémia keretein belül. A torinói szerző a magyar olvasók körében sem ismeretlen, eddig 14 kötete jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában.

Emberi lélek, univerzális témák

A 66 éves, torinói születésű szerző az egyik legelismertebb és legismertebb kortárs olasz író, nemcsak Olaszországban, hanem külföldön is. Munkássága a szépirodalomtól a színházon és a zenén át a non fictionig egészen egyedülálló sokoldalúságot és mélységet mutat be. Elsősorban a Novecento, a Tengeróceán és a Selyem című bestsellerregényeiről ismert, de Olaszországban a kulturális műsorok televíziós műsorvezetőjeként, drámaíróként és esszéíróként is népszerű.

A bolognai könyvesbolt munkatársa úgy véli, hogy Baricco prózáját gördülékeny nyelvhasználat jellemzi, amely annak ellenére, hogy egyszerű, mégis megérinti az emberi lelket, miközben olyan univerzális témákat, kérdéseket feszeget, mint a szerelem, a magány, az értelem és a szépség.

Egyedülálló stílusával nemzetközi szinten is az egyik legolvasottabb és legelismertebb kortárs olasz szerzővé vált. Az olasz közéletben pedig hatalmas tisztelet övezi személyét. A véleménye fontos és iránymutató az országban

– fogalmazott a Fetrinelli munkatársa.

Türelmet kért rajongóitól

Alessandro Bariccónak a 2023-as PesText világirodalmi fesztiválon is fontos szerepet szántak. Ám az elismert olasz alkotó személyes okokból mégsem jött Budapestre. Az Index akkor azt is észrevette, hogy miért: kiújult leukémiája miatt hagyta ki az irodalmi rendezvényt.

Az író a közösségi oldalán közölte a hírt. „Tudom, hogy nem használtam a közösségi oldalaimat, de türelmesnek kell lennetek velem, mert az utóbbi időben nehéz időket éltem át.

Két nappal ezelőtt hazaengedtek a milánói San Raffaele Kórházból, ahol másodjára estem át csontvelő-átültetésen Prof. Ciceri osztályán (azért volt szükség erre, mert a betegségem visszatért). Az orvosok (Peccatori csapata) azt mondják, hogy minden jól ment, és a körülmények is ideálisak. Csak azt tudom, hogy nehéz 41 nap volt, de most minden fantasztikus.

Az író nemcsak az állapotáról akarta tájékoztatni a követőit, hanem köszönetet is mondott azoknak, akik a nehéz időkben is támogatják, mindig mellette vannak. Részben talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy Alessandro Baricco idén a magyar olvasóival is találkozhat.

(Borítókép: Alessandro Baricco 2021. június 19-én. Fotó: Ivan Romano / Getty Images)