A Donald Trump elleni merénylet a legnagyobb sztárokat sem hagyta hidegen

Bár az amerikai zenészek rendre különböző oldalon állnak a politikában, a közelmúlt történései mégis egységes reakciókat váltottak ki belőlük. A rocksztárok is reagáltak a Donald Trump elleni merényletkísérletre. A sokk, a szomorúság és a harag keveredik kommentjeikben. A 20 éves Thomas Matthew Crooks egy közeli tetőről nyitott tüzet a volt elnökre. A merénylő megölt egy embert és megsebesített két másikat, mielőtt a titkosszolgálat ügynökei likvidálták. A merénylet idején a titkosügynökök azonnal körbeállták a volt elnököt, és biztonságos helyre kísérték. Röviddel a támadás után a Donald Trump azt írta, hogy biztonságban van. Ígérte, hogy a kampánya folytatódni fog.

Trump, volt amerikai elnök meglövése szörnyű példája országunk állapotának. SENKINEK sincs joga erőszakot alkalmazni a hite előremozdítása érdekében. A demokrácia a választásokon alapul, ez határozza meg az emberek akaratát. Gyors felépülést kívánok Trumpnak és imádkozom az áldozatokért.

– írta Paul Stanley, a KISS frontembere az X-en.

„Ez minden szinten elfogadhatatlan!” – tette hozzá Dee Snider, a Twisted Sister sztárja. „Egyszerűen borzasztó, ami történt. Nem kell egyetérteni másokkal, de SOHA ne emelj kezet rájuk. Tartsd tiszteletben a jogukat, hogy mást hisznek, mint te!”

A Loudwire cikke szerint a Trumpot régóta támogató Ted Nugent kijelentette, hazafias vére soha nem látott módon forr ennek a nagyszerű embernek a támogatása közben. Várja, hogy „Amerikát újra naggyá tegye!”

Kid Rock, az amerikai fenegyerek, aki szintén nyíltan támogatja a republikánus elnökjelöltet, nem fogta vissza magát amikor kommentálta a történteket. Pár másodperces videójában csak annyit mond:

Ha Trumppal b*szakodsz, velem b*szakodsz!

Ezt követően megosztott egy linket, amelyen a lövöldözés áldozatainak indult adománygyűjtés.

A düh és a csalódottság hangjai ezek

Bret Michaels, a Poison együttes frontembere és teljes csapata részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, és mielőbbi felépülést kíván a sérülteknek. Alex Skolnick, a Testament gitárosa elmebetegnek nevezte az elkövetőt, és felhozta a Pelosi házban történt incidenst is, amikor az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza elnökének, Nancy Pelosinak a férjét verte meg egy kalapáccsal behatoló, aki folyamatosan azt kérdezgette, hogy hol van a politikus. A poszthoz hozzászólt a demokrata Nancy Pelosi is, aki elfogadhatatlannak tartja az ehhez hasonló akciókat a társadalomban, hiszen első kézből tudja, hogy milyen amikor valakinek politikai okokból támadnak a családjára.

Vernon Reid a Living Colour énekese összegyűjtötte az amerikai elnökök elleni merényleteket és gyilkossági kísérleteket azzal a címmel, hogy az USA az otthona az ilyen incidenseknek.

Andrew Jackson 1835 (kísérlet)

Abraham Lincoln 1865

James A. Garfield 1881

William McKinley 1901

Theadore Roosevelt 1912 (kísérlet)

John F. Kennedy 1963

Gerald Ford 1975 (kísérlet)

Ronald Reagan 1981 (kísérlet)

Donald Trump a második volt elnök, aki túlélte a támadást

– áll a posztban, melyre Barack Obama, korábbi amerikai elnök is válaszolt. Mint mondja, a demokráciában nincs helye a politikai indíttatású erőszaknak. „Bár még nem tudjuk pontosan, mi történt, megnyugtató, hogy Trump nem szenvedett komoly sérüléseket, és ezt a pillanatot arra kell használnunk, hogy a politikánkban újra elkötelezzük magunkat a civilizáltság és a tisztelet mellett. Michelle és én gyors felépülést kívánunk neki” – írta Obama.

Phil Labonte, az All That Remains nevű metálcore zenekar énekese Kid Rockhoz hasonlóan feltüzelve reagált arra, hogy Trump hatásvadász módon a levegőbe emelte a kezét akkor is, amikor folyt a vér az arcán:

K*rvára igen! Tegyük hivatalba ezt az embert és PUSZTÍTSUK EL A BALOLDALT!

– írta szintén az X-en. Doc Goyle, a Bad Wolves gitárosa, aki a másik oldalon áll, ennél jóval visszafogottabban fogalmazott. Szörnyűnek és félelmetesnek titulálta, hogy ilyen megtörténhet a hazájában, és bár egyáltalán nem kedveli Trumpot, örül, hogy nincs komoly baja, és úgy gondolja, hogy az erőszak semmire sem jelent megoldást.