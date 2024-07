Az egész internet ráfüggött, most a Szigeten lép fel

Havi 4,6 millió hallgató a legnagyobb zenelejátszón nem sok panaszra adhat okot, mégis adódhat a kérdés, mit csinál Abdul a BABYDOLL sikere óta?

A TikTok ereje

A BABYDOLL születése teljesen sorsszerű, hiszen Abdulnak fogalma sem volt arról, hogy tud énekelni. A pandémia idején sokat lógott a stúdióban, ahol egy barátja, Thomas LaRosa (a szintén a TikTokon népszerűséget szerzett Isabel LaRosa bátyja) dolgozott. A fiatalok egész nap zenét hallgattak, a lány ezzel párhuzamosan folyamatosan építette TikTok-profilját.

Thomas 2021 végén megkérdezte, szeretnék-e dalt készíteni. Nagyon megzavarodtam, hogy miért javasolta ezt, mert korábban soha nem énekeltem, úgy nőttem fel, hogy utáltam a hangomat

− nyilatkozta tavaly az énekesnő a Wonderlandnek.

A dalkészítést poénként fogta fel, a kész felvételt végül mindketten megosztották a TikTokon, bár az akkor még nem terjedt el a neten. Egészen 2021 decemberéig, amikor rajongók elkészítették a dal felgyorsított változatát. A módosított dallam arra ösztönözte az elsődalos énekesnőt, hogy egy sped up verziót is kiadjon a dalból.

A felgyorsított BABYDOLL másnap virális lett, azóta is ez Abdul legnépszerűbb száma.

A fiatal tehetség aggódott amiatt, hogy sosem szárnyalja túl a jól eltalált dalocska számait, és egyslágeres előadó lesz, de idővel beleszeretett a zenélésbe.

Szenvedéllyé vált, most már annyira szeretem a dalokat, és olyan sokat jelentenek nekem, hogy folytatnom kell

− fogalmazott egy másik interjúban.

Sötét, mégis varázslatos

Így is lett, Abdul nem sokkal a BABYDOLL sikere után kiadta első EP-jét, a hat számot tartalmazó Fallen Angelt. Az énekesnő katolikus iskolában nevelkedett, teljesen beleszeretett Lucifer történetébe. A Fallen Angelt a bukott angyal története inspirálta.

A szintén hatdalos CCTV2023-ban érkezett. A sötét elemektől itt sem szakadt el, slasher horror stílusú EP kerekedett a történetből. Az ecuadori anyától és perzsa–Costa Rica-i apától született énekesnő visszanyúlt latin gyökereihez, spanyolul is énekel a lemezen, ezzel még szélesebb közönséget megszólítva.

Abdul hangzásvilágát kétségkívül a Tumblr-generáció (a 2012–2014 között népszerű) előadói inspirálták. Lana Del Rey, Arctic Monkeys, The Neighbourhood, Marina and the Diamonds: míg Lana szövegileg hatott a lányra, gyártási szempontból a The Neighbourhood határozta meg munkásságát. A sötét, melankolikus, grunge-elemekkel teletűzdelt dalai igazi alternatív zenék.

Tavalyi turnéját idén újabb, európai koncertsorozat követi, ennek keretében érkezik Budapestre augusztus elején. Az énekesnő egyelőre csak EP-ket adott ki, és továbbra sem célja, hogy albumot is megjelentessen.

Rajongóként nőttem fel, egy-egy album megjelenése hatalmas pillanatnak számított. Nem érzem, hogy készen állnék erre

− mondta Abdul, aki a jövőben új vizekre evezne, a zenét különböző társművészetekkel, például a divattal és a filmkészítéssel vegyítené.