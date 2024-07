Kihirdették a televíziós produkciók Oscar-díjának is tartott, 76. Primetime Emmy Awards 2024-es jelöltjeit szerda reggel – írja az Associated Press. A díjátadót a tavalyi csavart követően visszatérve az eredeti menetrendhez, szeptember 15-én tartják a Los Angeles-i Peacock színházban, és az ABC sugározza.

Mint írtuk, 2023-ban a legjobb tévés produkciókat jutalmazó Emmy-díjak átadását szeptemberről januárra halasztotta az amerikai televíziós akadémia. A 75. Emmy-gálát eredetileg a Fox csatornán közvetítették volna szeptember 18-án, azonban a hollywoodi színészek és írók sztrájkja miatt, amely nem tette lehetővé, hogy a sztárok díjátadókon vegyenek részt, a ceremóniát amerikai televíziós akadémia más időpontra, 2024. január 15-re tette.

Januárban Los Angelesben a főszerep a dráma-sorozatoké volt, ugyanis az Utódlás, a Balhé és A mackó vitték a pálmát. A Disney+ sorozata, A mackó – amely egy lelkes séfről szól, aki igyekszik megmenteni családi vállalkozásukat – akkor hat díjat nyert el, hármat színészi kategóriákban, hármat pedig vígjáték kategóriában.

A szerdai jelölésen A mackó (The Bear) vígjátéksorozat-rekordot állított fel 23 jelölésével, A sógun (Shogun) 25-tel vezeti a jelöltek listáját.

A mackót a legjobb vígjátéksorozat, Jeremy Allen White játékával a legjobb színész, Ayo Edebiri szereplésével pedig a legjobb színésznő kategóriákban is jelölték. A sógun kihasználta a tavalyi első három jelölt – az Utódlás, a Fehér Lótusz és a The Last of Us – hiányát, hogy domináljon a drámasorozat kategóriában, és az FX-nek 93 jelöléssel olyan erős évet adjon, amely a legtöbbször az HBO-nak sikerül, amely még ebben a többek által uborkaszezonnak tartott évben is a második helyre került 91 jelöléssel.

A sorozatot a legjobb drámasorozat, Anna Sawai révén a legjobb drámasorozat-színésznő és Hirojuki Szanada játékával a legjobb színész kategóriákban is jelölték.

A True Detective és a Gyilkos a házban is több jelöléssel büszkélkedhet

A törvény nevében negyedik évada, a True Detective: Night Country fényes színfoltja volt az HBO felhozatalának, 19 jelöléssel vezette a limitált vagy antológiai sorozatok listáját, köztük Jodie Fosterrel a legjobb színésznőnek járó jelölést is bezsebelte. Várhatóan a legjobb limitált sorozat Emmy-díjáért verseng a Fargóval, amely 15 jelölést kapott, és az FX-nek esélyt ad a triplázásra.

A Gyilkos a házban, a Hulu örökös Emmy-jelöltje idén 21 jelöléssel felülmúlta önmagát, csak A sógun és A mackó tudta megelőzni. Steve Martint és Martin Shortot jelölték a legjobb színész kategóriában, Selena Gomez pedig első Emmy-jelölése alkalmával a legjobb színésznő kategóriát kapta.

A régi Emmy-kedvencek is visszatértek, például Jon Hamm, aki korábbi 16 jelölésből – legtöbbet a Mad Man-ért – már egy Emmy-díjat szerzett, most két jelölést kapott, egyet a Fargo sorozatban megcsillantott színészi munkájáért, egy másikat pedig a The Morning Show drámasorozat mellékszereplőjeként. A sorozatbeli szereplőtársát, Jennifer Anistont sokan a legjobb színésznőnek járó Emmy-díj befutójának tartják számon a Jóbarátok sorozat vígjáték-színésznői teljesítményéért. A négyszeres Emmy-díjas Tony Shalhoub az ötödikre pályázik, amiért Adrian Monk szerepét játszotta a Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie című filmben.