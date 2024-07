Egy csipetnyi Riviéra a szomszédban, ahol az örök fiatalság vár ránk

Június végén a szlovén tengerpart egyik ékkövében, Portorozban jártunk, hogy megnézzük a Lifeclass Hotels & Spa újonnan felújított szállodáját, a Hotel Riviérát, egyúttal bele vetettük magunkat nemcsak az Adriai-tenger sós hullámaiba, hanem a mediterrán életérzés és gasztronómia rejtelmeibe is. Jártunk a szlovén–horvát határ közelében található Secovlje Salina Nature Parkban, amely a sólepárlás hagyományát hivatott megőrizni és számos védett fajnak ad otthont, de bejártunk egy, a part mentén fekvő ökológiai olajfarmot is, ahol különböző olívaolajakat kóstoltunk, és megismerkedtünk annak egészségre gyakorolt hatásaival.

Bár talán nem Szlovénia az első úti cél, ami eszünkbe jut, ha nyaralást tervezünk, minden bizonnyal megéri ezt az országot választani, különösen akkor, ha vonz minket a mediterrán éghajlat és konyha, de nem akarunk, vagy nincs időnk messzire menni. Portoroz pedig kiváló hely arra, hogy mindezt megtapasztaljuk, és mindössze hat órányi autóútra van tőlünk.

Tökéletes egyensúly, tudatosság, egészség, életesszencia – ha ezeket a tényezőket keressük egy közelgő nyaralás alkalmával, akkor az Alpok-lábánál elterülő szomszédunk kiváló opció lehet. Szlovénia csaknem 40 kilométer hosszú partszakasszal rendelkezik az Adriai-tengernél, de nem csak ez a térség egyetlen vonzereje. A mediterrán konyha, a gyógyfürdőzés, de a festői táj, és a túraútvonalak is kedvet adhatnak ahhoz, hogy ellátogassunk ide.

Fekvésnek köszönhetően Szlovéniában szubmediterrán éghajlatot találunk, amely a vörös földdel és Isztria szorgalmas lakosságával együtt képezi alapját a kiváló minőségű olívaolajok, borok és mediterrán zöldségek termesztésének és előállításának. A tengernek köszönhetően a mediterrán konyha kiegészül még a szardíniával és a makrélával, valamint a tengeri sügérrel, a tengeripérrel és a kakashallal is, míg a hátországi dombokon a szarvasgomba is bőségesen megtalálható. Ezekből áll össze tehát a mediterrán étrend, ami a hosszú, egészséges és minőségi élet alapja.

Ha mindezek után kedvet kaptunk a szlovén Riviérához, akkor a Lifeclass Hotels & Spa hat szállodája közül is választhatunk. A Lifeclass hatalmas, impozáns komplexuma a vendégek fiatalságának megőrzését tűzte ki célul. A szálloda nemcsak nemcsak saját tengerparti stranddal rendelkezik, hanem egy termál és wellness-lehetőségekben bővelkedő egészségközponttal is. Itt, a termálvizes és a fűtött tengervízzel rendelkező medencék mellett Európa legátfogóbb orvosi és wellnesskínálatával rendelkező Terme Portoroz is rengeteg különböző szolgáltatást nyújt. Szaunák, különböző masszázstípusok közül választhatunk, de só, alga és sárpakolás is segíthet a kikapcsolódásban és az egészségünk megőrzésében.

Só mint gyógyszer?

A sólepárlásnak nagy hagyománya van Portorozban, a só, valamint a lepárlás folyamatának mozzanatai a szálloda épületeinek dekorációs elemeiben is visszaköszönnek. Nem messze innen, a horvát határhoz közel működik a nagy múlttal rendelkező Secovlje Salina Nature Park, ahol még ma is hagyományos módon nyerik ki a sót a tengervízből.

A természetvédelmi területen több védett faj is él, és a sólepárló medencék között sétálva olyan érzésünk volt, mintha visszautaztunk volna az időben.

A Secovlje sólepárlók több mint 700 éves múltra tekintenek vissza, tehát a sótermelés hagyománya egészen a középkorig nyúlik vissza, a régió gazdasági és kulturális fejlődésében is nagy szerepet játszott. A park 1990-ben lett hivatalosan természetvédelmi területté nyilvánítva. Két fő részből áll: a Drni központú sólepárló és a Fontanigge nevű rész, ahol a sólepárlás már nem működik aktívan, de a természetvédelem szempontjából továbbra is jelentős terület.

Összességében: a Secovlje Salina Nature Park különleges hely, amely ötvözi a történelmi, kulturális és természeti értékeket, valamint fontos szerepet játszik a régió ökológiai és gazdasági életében.

Aprócska történelem

A sóleplárlóból egyenesen a törénelmi Piran városába mentünk, amely mindössze három kilométerre található, mégis olyan, mintha Olaszországba csöppentünk volna. A hasonlóság nem véletlen: Piran egykor a Német-római Birodalom, majd az Osztrák–Magyar Monarchia része volt. A velencei múlt nyomai a szűk, kanyargós utcákon köszönnek vissza, valamint a nyüzsgő terekben, a művészeti emlékekben és a tengerparttól lépcsőzetesen emelkedő, sűrűn lakott házak falaiban.

Az aprócska kikötőváros híres szülötte, Giuseppe Tartini után elnevezett térről felfelé sétálva templomok sokasága fogadott minket, de mind fölé magasodik a Keresztelő Szent János keresztelőkápolnája, amelynek tökéletes mása az olaszországi Velencében található Szent Márk harangtorony. Bár ikrek,

mégsincs vita köztük: Velence és Piran testvérvárosai is egymásnak.

A keresztelőkápolnához felérve azonban nem csak a kacskaringós, macskaköves, meredeken emelkedő utcák megmászása miatt áll el a lélegzetünk. A kilátás a templom előtti körbekerített udvarról még úgyis egészen szemet gyönyörködtető, hogy a viharfelhők bekúsznak a látkép egyik sarkába. A kék tenger és a város piros cserepes háztetői pedig még színesebbé teszik a látványt.

A városnézést azonban az egyre közeledő sötét felhők zárták rövidre, amely hirtelen erővel, és nagy mennyiségben zúdult le. Gyors pihenő után a szállodából pedig a Seca-félszigeten található Gramona Farmra látogattunk el, amely 8 hektáros ökológiai olajfarm Szlovénia mediterrán partján. A farm magas minőségű extra szűz olívaolajat állít elő, és túrákat, farmboltot, valamint szedd-magad élményeket kínál.

A farm tulajdonosa Nina Froggatt személyesen, egy kóstolás keretein belül mutatta be nekünk a minőségi olívaolaj ismérveit. A felespoharakban felszolgált olívaolajnak – a kezünkben való felhevítés után – előbb az aromájával, majd az ízével is megismerkedhettünk: a frissen nyírt fűre emlékeztető illata jelezte, jó minőségű olívaolajjal van dolgunk.

A kóstoló után körbejártuk a több mint 1300 tő olivafával ültetett farmot, amelyről a délelőtt meglátogatott sólepárló területére nyílt kilátás. Az olívafák között virágok sokasága színesítette a csupazöld tájat, amelyek Froggatt elmondása szerint a méhek beporzását hivatott elősegíteni, hogy ezzel is hozzájáruljanak a természetes ökoszisztéma működéséhez.

Szlovénia sokszínűségét tehát a festői tengerpartokban, a lenyűgöző tájban és gazdag kulináris élményekben bővelkedő mediterrán hangulat adja. A történelmi és kulturális értékek tovább növelik az ország vonzerejét. A helyi olajfarmok pedig ízletes olívaolajjal és egyedi programokkal várják az érdeklődőket. Szlovénia tökéletes úti cél mindazok számára, akik egyszerre pihentető és gazdag élményekre vágynak, mindezt elérhető közelségben.

(Borítókép: Lifeclass Hotels & Spa)