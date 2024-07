Johnny Depp a legismertebb olasz tenoristával lépett fel

Johnny Depp és Andrea Bocelli az En Aranjuez Con Tu Amor című dallal léptek fel közösen szerda este az olaszországi Lajaticóban (Bocelli szülővárosában). A TMZ beszámolója szerint a számot már 2020-ban is előadták, amikor Depp és jóbarátja, Jeff Beck brit zenész meglátogatta a világhírű olasz tenoristát.

A lap megszerezte a videót a fellépésről, és mint kiderült, az esti előadásba be tudták építeni Jeff évekkel ezelőtti koncertfelvételét is, így olyan volt, mintha a hármas ismét együtt játszott volna a színpadon. Megjegyezték, hogy Ed Sheeran és Will Smith is fellépett szerda este Bocelli mellett.

Mint ismert, Jeff Beck 78 éves korában hunyt el 2023 januárjában, halálát bakteriális agyhártyagyulladás okozta. Johnny Depp még ugyanabban az évben tiszteletkoncertet adott az emlékére. Johnny és Beck még 2022-ben, az Amber Heard-per idején is együtt turnéztak.

A brit zenész a The Yardbirds tagjaként vált ismertté, ahol Eric Claptont váltotta, hogy aztán Rod Stewarttal megalakítsák a The Jeff Beck Groupot. Hangszíne és kisugárzása újradefiniálta az 1960-as évek zenéjét, emellett olyan irányzatokra gyakorolt komoly hatást, mint a heavy metal, a jazz-rock, vagy éppen a punk.