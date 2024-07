Világsztárok, akik háborút indítottak a rakoncátlan rajongók ellen

Bob Dylan világkörüli turnéja lassan a végéhez ér. A Rough and Rowdy Ways World Wide Tour névre keresztelt koncertsorozat 2021-ben indult, ennek keretében több mint 200 fellépése volt az énekes-dalszerzőnek az elmúlt három évben. Ősszel Prágában ad tripla koncertet, ahol különleges, de talán érthető szabály lép életbe: a közönség nem mobilozhat a fellépés során. Nem Bob Dylan az egyetlen, aki tiltja a telefonozást koncertjein. A trend egyre gyakoribb, és hogyha kell, akár kisiskolás módszerekkel is, de elzárják a nézők okostelefonjait, hogy végre a showra koncentráljanak, és ne zavarják a fellépő világsztárokat.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Bob Dylan nem engedélyezi közönségének, hogy a közelgő, prágai triplakoncertjén kamerázzon, vagy fotókat készítsen telefonjával. Az énekesnél nem ez az első eset, hogy ilyen szabályt hoz. Évek óta próbálja megregulázni nézőit, mert szerinte a zenekar vagy játszik, vagy pózol, ha pedig koncertélményért jött a néző, akkor azt ne a telefon kameráján keresztül keresse.

Fotózol, vagy nem fotózol. Mi meg zenélünk, vagy pózolunk. Jó lesz így?

– fogalmazott még 2019-ben egy bécsi fellépésén.

A létező összes díjat (Nobel, Oscar, Grammy) elnyerő élő legenda már akkor is bevezette, hogy közönsége nem mobilozhat a fellépés alatt, és számos különféle módszerrel próbálta a nézőkre kényszeríteni akaratát. Kezdetben csupán a koncert elején és a jegyvásárlásnál jelezték a szervezők, hogy tilos mobilozni és kamerázni a fellépés ideje alatt. Később azzal is próbálkoztak, hogy akinél kiszúrták a telefont, egyszerűen reflektorral kezdték megvilágítani, hogy az egész tömeg láthassa a szabályszegőt.

A 2019-es eset azonban némileg más volt. Dylan, aki nem kimondottan tartozik a szószátyár előadók közé, nyíltan intézte a fent idézett sorokat közönségéhez. Előbb kicsit erőteljesebben szólalt fel – bár ebből sokat nem lehetett érteni –, majd hátrálni kezdett a mikrofontól, megbotlott egy monitorládában és majdnem elesett. Ezután lépett vissza az állványhoz és tette fel a pózolós kérdést, amire zenekara helyeslően bólogatott, a közönség egy része pedig éljenzésben tört ki.

Az előadó akkor még nem vezette be a mostani formulát, miszerint mágnesesen zárt Yondr tasakba helyezik a közönség mobiljait a beléptetéskor, aminek zárát csak a koncert után, vagy a helyszín elhagyását követően oldják fel a helyi dolgozók. Azonban az idő múlásával rájött, hogy mindegy, mennyire hangsúlyozza, hogy nem látja szívesen a mobilozó embereket a közönség soraiban, mindig lesznek olyanok, akiket ez cseppet sem érdekel.

Mások máshogy

Számos más előadó sem szívleli a kamerázó embereket. Az ezredforduló előtt még némileg könnyebb volt kiszúrni egy kamerát a beléptetéskor, vagy a biztonságiaknak a közönség soraiból kihalászni a sikeresen becsempészett eszközöket. Volt, hogy az előadó vette kezébe az ügyet, például Axl Rose 1991-ben, amikor beugrott a közönség soraiba egy St. Louis-i koncerten – az esetről videó is készült. Miután némi erőszakot alkalmazva elhárította az őt zavaró tényezőt, kritizálni kezdte a biztonsági szolgálatot, majd sértetten otthagyta a koncertet.

A feldühödött tömeg fellázadt, majd tombolni kezdett hatalmas anyagi kárt és rengeteg személyi sérülést okozva.

A mobiltelefonok megjelenésével azonban megváltozott a világ. Különféle praktikákat kellett az évek során kifejleszteni, hogy a művészek érvényesítsék akaratukat a nézőtéren is. Halála előtt nem sokkal a pop hercege, Prince is megpróbálta bevezetni a kameratilalmat. 2013-ban számos fellépésénél jelezték a szervezők, hogy tilos fotókat és videókat készíteni. Volt hogy egy koncert során akár háromszor is elhangzott a tiltás, ami mindössze azért volt talán ellentmondásos, mert akadt olyan fellépés, amit maga a Samsung szponzorált.

Hasonlóan próbálkozik a She & Him, Zooey Deschanel és Matt Ward duója, noha kevesebb ellentmondással. Ők szimplán közönségük együttműködésében bíznak, amikor arra kérik őket, hogy a kamerázás helyett élvezzék fellépésüket. Hasonlóan hisz a szavakban Bruno Mars, aki volt, hogy megjegyezte rajongóinak: „a mi feladatunk megtáncoltatni titeket, de ez nem fog menni, hogyha filmezitek a koncertet, ugye?”

Akár a gyerekek

Az igazi gyomrost valószínűleg maga Beyoncé adta anno egyik rajongójának, aki hiába a színpad előtt állt, nem igazán tudott megválni kézben tartott mobiljától, még akkor sem, amikor az énekesnő közösen akart vele énekelni.

Látod, még énekelni sem tudsz, mert túlságosan lefoglal a nyomkodás. Az orrod előtt vagyok baby, ragadd meg a pillanatot. Tedd el azt az istenverte kamerát

– fogalmazott az énekesnő.

Némileg drasztikusabb volt Cyndi Lauper, akinek egyik torontói koncertjén volt tilos a fotózás és a videózás, de az egyik rajongó úgy döntött, hogy őt ez nem érdekli. Az énekesnő először kiabálni kezdett vele, de a néző rá sem hederített, majd egy váratlan pillanatban kikapta a kezéből a mobilt és mint egy tanár néni a diákjának, azt mondta:

visszaadja majd neki, ha végzett a koncerttel.

Szintén nem szívleli koncertjein a mobilt a Tool zenekar sem, noha az utolsó dalnál általában engedni szokták, hogy a közönség képeket és videókat készítsen. Vannak előadók, akik épp az irányított mobilhasználatra építenek, hogy ne a telefonokkal kelljen koncert közben foglalkozniuk, így lettek a mágnesesen zárt tokok a befutók, amelyek ellehetetlenítik az eszközök használatát a koncertek ideje alatt. Emelett döntött többek közt Alicia Keys, Jack White és most már Bob Dylan is.

Dylan már 2021 óta Rough and Rowdy Ways című, sorban 39. stúdiólemezével járja a világot. A turnén eddig több mint 200 konceret adott, fellépései zömén az új, kritikusok és közönség által egyöntetűen elismert albumának dalait játssza el – a rajta lévő tíz számból nyolc rendre felcsendül. Valószínűleg a 2024. október 4-6-án tartott prágai triplakoncertjén is az új lemeze lesz a fókuszban.

(Borítókép: Beyoncé, Bruno Mars és Bob Dylan. Fotó: Michael Buckner / Billboard, Steve Granitz / WireImage, Kevin Mazur / WireImage / Getty Images)