A rendezvény, ahol a nők gyógyulnak, miközben a férfiak menekülőre fogják

CrimeCon az a hely, ahol a tragédia szórakozás, legalábbis egyeseknek. Másoknak sokkal inkább a traumák feldolgozásáról, az emlékekkel való megbékélésről és a maradandó sérülések elfogadásáról szól. Mindemellett a 2017-ben indított CrimeCon összehozza a true crime műfaj fogyasztóit és a tartalomkészítőket. Kriminológusok, bűnüldözési szervek képviselői, áldozatok és hírességek – idén például a híres pedofil-vadász, Chris Hansen – előadásait is meg lehetett tekinteni. A rendezvény látogatottsága eltörpül az olyan események mellett, mint a Gamescom (kb. 320 000 résztvevő) és más képregényes találkozók (csak az LA Comic Conon több mint 126 ezren voltak). De a CrimeCon esetében is van egy kifejezetten figyelemre méltó adat: a résztvevők 80 százaléka nő, mert a bűncselekmények áldozatainak túlnyomó többsége is közülük kerül ki.

„Szó szerint egész nap tocsogunk a true crimeban” – mondta egy orlandói masszázsterapeuta, aki egy visszatérő vendégével érkezett a CrimeConra, mondván, „csajos programon” vesznek részt. Boldogan mesélték, hogy az első masszázs óta a gyilkosságokról beszélgetnek, ez az, ami összeköti őket. Találkozásuk óta mindketten elkezdtek true crime podcasteket és dokumentumfilmeket nézni, még a masszázsok közben is ezeken pörögnek. Úgy jellemezték magukat, mint „a legjobb barátok a true crime-ban”.

A Vanity Fair újságírója néhány férfiba is belefutott az eseményen, de a velük való beszélgetésekből kiderült, hogy inkább kényszerből voltak jelen, mintsem szabad akaratukból. Egyikük rendkívül furcsának találja párja bűnügyek iránti megszállottságát. Egy másik férfinak

olyan hányingere lett a látottaktól és hallottaktól,

hogy feleségét hátrahagyva lelépett a rendezvényről, miközben neje érdeklődve és izgatottan figyelte a történéseket. Egy másik férfi a kérdésre, hogy „mi szél hozta ide”, szintén azt válaszolta, hogy a felesége.

A leghírhedtebb sorozatgyilkos áldozata is részt vett

Biztosan az olvasó is hallott már Ted Bundyról, az USA egyik legkegyetlenebb és legelvetemültebb gyilkosáról, akiről dokumentumfilm, és Zac Efron főszerepléssel egész estés mozifilm is készült. Most azonban minden korábbinál közelebb kerülhettek az érdeklődők a történtekhez, mert a CrimeCon fellépői között Kathy Kleiner Rubin is helyett kapott, aki túlélte a hírhedt sorozatgyilkos támadását.

Miután Ted Bundy 1977-ben megszökött egy coloradói börtönből, átlépte az állam határait és a Floridai Állami Egyetem kampuszára ment, ahol bejutott a Chi Omega ház hátsó ajtaján, majd halálra vert és megfojtott két lányt. Egyiküket meg is erőszakolta, miután annak leállt a légzése. Ezután lépett be a 19 éves Kleiner hálószobájába.

Kleiner, aki akkoriban feltörekvő lakberendező volt, egy famintás paplan alatt feküdt, amelyet úgy választott ki, hogy passzoljon a hálószoba zöld szőnyegéhez. Arra ébredt, hogy egy sziluett rajzolódott ki fölötte. Hirtelen égető fájdalmat kezdett el érezni. Bundy félig levágta a nyelvét, széttörte az állkapcsát és felszakította az arcát.

A lány csak azért maradt életben, mert az ablakon keresztül hirtelen autók fényszórói kezdtek bevilágítani a szobájába, így mielőtt végezhetett volna vele, Bundy menekülésre kényszerült. A történtek óta eltelt negyvenöt év, de Kleinernek még mindig fáj az állkapcsa. Különböző pakolásokkal kezeli a fájdalmat, és néhány évente újabb műtéteken kell átesnie. Elmondása szerint, ami igazán segít neki, az a CrimeCon.

Soha nem volt terapeutám, meg semmi ilyesmi, így számomra a kibeszélés az egyetlen gyógymód

– mondta Kleiner, aki szerint a találkozó a támadások túlélőinek egyfajta pihentető elvonulása, hiszen rengeteg olyan résztvevővel találkozott, akik a traumájuk feldolgozásának különböző fázisában vannak. Az esemény résztvevőinek többsége azért nő, mert az áldozatok nagy része is közülük kerül ki. 2022-ben világszerte

89 ezer nőt gyilkoltak meg,

minden idők egyik legerőszakosabb éve volt. És rengeteg esetről még csak nem is tudunk.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

