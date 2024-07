Itt az Operaház reakciója Ókovács Szilveszter hatvanmilliós BMW-jére, „királyi felhajtójára”

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, hiába biztosítottak Ókovács Szilveszternek hivatali személygépkocsit, a főigazgató inkább a BMW által biztosított egyik luxusautót használja, amely annak a luxusflottának a része, amelyet a vállalat egy együttműködés keretében az Operaház elismert művészeinek biztosít. Bárány Balázs, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője szerint felháborító, hogy ezeket a járműveket épp azok nem használhatják, akik jogosultak lennének rá. A hírre a Magyar Állami Operaház közleményben reagált, amelyben cáfolják a Magyar Narancs hasábjain írtakat és Bárány Balázs szavait.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója által használt szolgálati személygépkocsit az intézmény a BMW Group Magyarországgal kötött korábbi támogatói szerződései értelmében a vezetőségi flotta egyik darabjaként kapta használatra. Nem igaz tehát a szakszervezeti vezető állítása, hogy a BMW dedikáltan a Dalszínház művészei számára ajánlotta volna fel a személygépkocsikat. A járműgyártóval folytatott 10 éves, gyümölcsöző stratégiai együttműködés során ugyanakkor valóban volt olyan periódus, amikor operai művész külön márkanagyköveti felkérést kapott a BMW Group Magyarországtól

– írják, hozzátéve, hogy a szponzoráció keretében biztosított személygépkocsikat nem az OPERA vezetése választja ki, annak kizárólagos joga a BMW Group Magyarországot illeti, ugyanakkor a BMW Group Magyarország által rendelkezésre bocsátott járművek használata, azok beosztása már az Opera kompetenciájába tartozik.

„Nem alkalmaznak sofőröket”

A Magyar Állami Operaház reagálásában arról is ír, hogy az Ókovács Szilveszter által használt autó nem kerül hatvanmillió forintba, az intézmény számára biztosított típus listaáron csaknem harmadával kevesebbe kerül, valamint takarékossági okokból hivatali sofőröket sem alkalmaznak.

A cikkben használt »királyi felhajtó« kifejezés a szerző – vagy ihletőjének – manipulatív és dehonesztáló találmánya feltehetően azért, hogy az olvasóban az »urizálás« hamis képét erősítse. A két szimmetrikus bejárat neve az operai szóhasználatban Dalszínház utcai és Hajós utcai kocsifeljáró. Az Opera saját területének számító felhajtót a vezetőség takarékossági okokból, valamint a márkakommunikáció keretében az autók reprezentálása céljából használja parkolásra

– írják a hírt először közlő Magyar Narancs cikkére reagálva, hozzátéve, hogy ezzel Bárány Balázsnak, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökének is tisztában kéne lennie. A szakszervezeti vezetőt azzal vádolják, hogy évek óta próbálja aláásni az Opera és a BMW Group Magyarország közti együttműködést.

Például azzal, hogy a stratégiai partnert megkerülve a németországi anyacégnél fogalmazott meg hamis vádakat a Magyar Állami Operaház vezetéséről, most pedig az Opera főigazgatójára tett durván sértő és dehonesztáló kijelentéseket megalapozatlanul, érzékelhetően azzal a céllal, hogy lejárassa az intézmény vezetőjét, a sajtó, a közvélemény és nem kevésbé a szakszervezeti tagok félrevezetéséből egyéni tőkét kovácsoljon és tárgyalási pozíciójának javítását remélve nyomást gyakoroljon a Dalszínház vezetésére

– fűzték hozzá. A közleményben arról is írnak, hogy Bárány Balázs kijelentéseivel szembemegy a vezetésével kikényszerített, hatályos kollektív szerződés rendelkezéseivel is, mert a megállapodás szerint nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti, továbbá elköteleződtek a konfliktusok megelőzése iránt, valamint a kialakult konfliktusok békés, egymás és képviselőik személyiségi jogát tiszteletben tartó megoldására.

Bárány Balázs megnyilvánulásaival súlyos károkat okoz a Magyar Állami Operaház jó hírnevének, azt a látszatot keltve, hogy az intézmény jogszerűtlen módon juttatja a támogató gépjárműveit vezetőknek – miközben az állításokkal szemben az Opera nem rendelkezett és nem rendelkezik saját vagy bérelt szolgálati autókkal

– fogalmaznak a közleményben, amelyben arról is írnak, hogy a szakszervezeti vezető súlyos károkat okoz az Operaház művészeinek és munkatársainak is, mert „a félrevezetett közönség távol marad az intézmény előadásaitól, ezáltal közvetve veszélybe sodorva a Dalszínház munkavállalóinak, köztük szakszervezeti tagjainak béremelését, amit az intézmény csak saját bevételeiből tud finanszírozni”.

A luxus vonzásában?

A Magyar Narancs cikke szerint az Operaház vezetői döntenek arról, mely operaházi dolgozó használhatja a BMW által biztosított autókat, az operaházi vezetők pedig leginkább magukat tartották erre érdemesnek.

Bárány Balázs, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke már évekkel ezelőtt levélben jelezte a BMW GmbH vezetőségének, hogy a rendelkezésre bocsátott járművek a cég által remélt küldetést nem tudják teljesíteni, mivel az Operaház művészei kizárólag reklámfotózásokkor élvezhetik azokat.

Az egyébként nekik szánt autókat a kezdetektől fogva kizárólag a kapzsisággal túlfűtött és narcisztikus hajlamtól terhelt, az állam által kinevezett felső vezetők használják. Azon vezetők, akiknek egyébként hivatalból jár az Operaház biztosította szolgálati gépkocsi. Igaz, ezek az autók kevéssé emblematikus márkájúak, a megjelenésük szerényebb, és alacsonyabb komforttal rendelkeznek. Így érthető, hogy a hivatali vezetőség – a főigazgatóval az élen – nem tud ellenállni a csábító kísértésnek

– mondta a szakszervezeti vezető, aki felháborítónak tartja a luxusautók vezetőségi használatát abban a helyzetben, amikor a főigazgató társulati ülésen azzal is érvel a megtakarítások szükségessége mellett, hogy ötéves laptopjának az akkumulátorcseréjére sincs már pénz. A Magyar Narancs úgy tudja, az Opera a BMW-flotta tisztán tartásához külső vállalkozást foglalkoztat, amelynek munkatársa az Eiffel Műhelyházhoz száll ki, hogy havonta több százezer forintért takarítsa a járműveket.

Megszólalt a főigazgató felesége is

„Na jó, ha már így képbe kerültünk operailag megint, hadd írjak én is pár sort, mert hát indirekte ugyan, de házastársként mégiscsak nekem is szól az a sok igaztalanság, amit Szilveszter kap most már jó ideje, közösen is szenvedjük el” – közölte Máthé Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának felesége közösségi oldalán.

Máthé Zsuzsanna, a Szent István Intézet igazgatója arról is ír, hogy nincs és soha nem is volt BMW-jük. „Két autónk van, egy Citroën Picasso (14 éves, nagyon szeretem) és egy 2 éve vásárolt másik Citroën családi autó, amibe a négy gyerekünk mellé még egy nagymama is be tud ülni, ha elmegyünk kirándulni. Luxusutazásokra sem járunk, jobb szeretünk a Bakonyban nyaralni, és ruhákat sem márkás helyeken vásárolunk – a gyerekeink szerint kissé lepattantak is vagyunk. Sebaj. De álmatlan éjszakáink sincsenek” – tette hozzá.

A valóban impozáns BMW-k – amelyeket egy métert sem merne vezetni, és árukat sem tudja – eladásra várva, cserélgetve kerülnek az Operaházhoz használatra egy támogatói szerződés szerint, azzal a céllal, hogy a presztízsmárka modelljei a turisták és jómódú operalátogatók szeme előtt legyenek az Operaház felhajtóján. Igen, reklámértéket jelent a patinás német autócég számára, az intézmény pedig megspórolja az egyébként vezetőinek járó hivatali autó bérleti díjait. Nem túl bonyolult konstrukció – a felhajtón parkolni pedig valóban csak a vezetőség tud, de talán ezt nem szükséges magyarázni, már csak a helyszűke miatt sem

– írta, hozzátéve, hogy akár sofőr is lehetne a kocsikban, de soha nem jutott eszébe senkinek, hogy éljen ezzel a más intézményeknél és pláne nagy cégeknél egyébként bevett gyakorlattal.

Máthé Zsuzsanna jelezte, hogy az Operaháznak nincsenek hivatali autói, ezért nem is lehetne mibe átülni. Arról is írt, hogy az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, Bárány Balázs egyébként saját repülőgéppel rendelkezik. De nem állt meg itt, bejegyzését azzal zárta, hogy az úgynevezett „balsajtó kéjes nerlovagozóinak” kívánják, hogy hasonló nagy leleplezéseket találjanak további kutakodásaik során, mint az ő házuk táján!

Ha pedig az irányunkba kitüntetett figyelmet tanúsító Bárány Balázs vagy Sümegi Noémi, egykori kolléganőm, aki az Index kulturális rovatának ad különleges arcélt az Opera és vezetője iránt tanúsított múlhatatlan érdeklődésével, szeretne családlátogatás során meggyőződni viszonyainkról, szeretettel várjuk őket, csak előtte írják meg, mit szeretnének ebédre!

– írta Máthé Zsuzsanna, üzenve Sümegi Noémi szerkesztő kollégánknak is, aki cikksorozatban tárta fel az Operaház főigazgatói pályázata körüli anomáliákat.