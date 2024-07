Meghalt az Agymenők színésze, Bob Newhart

Sorban mennek el a nagyok. Elhunyt Bob Newhart, aki a fiatalabb közönség számára Papa Elfként lehet ismerős a 2003-as karácsonyi klasszikusból, az Elfből, de az Agymenők és az Ifjú Sheldon című sorozatokban is feltűnt. Nagy dolog, ha egy ember neve elvisz egy műsort. Márpedig a 70-es és 80-as években a The Bob Newhart Show és a Newhart hatalmas sikert aratott. A színész-komikus csütörtökön hunyt el Los Angelesben, írta meg a Variety.

Az Agymenők alkotója, Chuck Lorre is megemlékezett Newhartról:

Évekig könyörögtem Bobnak, hogy szerepeljen az egyik műsoromban. Mindig nemet mondott. Aztán beleszeretett az Agymenőkbe, és végre igent mondott, de volt két feltétele. Az egyik az volt, hogy a karakterének több epizódban kell szerepelnie, a másik, hogy Emmy-díjat akar nyerni. Mindkettő sikerült. Egy komédialegendával dolgozhattam együtt. A műfaj mestere volt, egy kedves és szelíd ember. Mondhatom, hogy a barátom. Milyen szerencsés vagyok?

Televíziós sikere előtt Newhart stand-up albumai rendkívül népszerűek voltak, mivel a megfigyeléseken alapuló humor úttörője volt. Két évtizeden keresztül uralta a tévét, először a The Bob Newhart Show-val, majd a Newharttal. 1985 és 1987 között folyamatosan kapta az Emmy-díj-jelöléseket, de sosem nyerte meg. A két műsor összesen 16 évig futott.

Csak a Guns N’ Roses tudta legyőzni

Meglepő módon első Emmy-díját csak 2013-ban nyerte el, amikor vendégszereplőként feltűnt az Agymenőkben. A sikeres sitcom hat epizódjában szerepelt.

Debütáló albuma, a The Button-Down Mind of Bob Newhart volt az első stand-up album, amely a Billboard-toplisták élére került, és még az akkoriban küszködő Warner Bros. Recordsot is megmentette. Első két albuma a Billboard No. 1. és 2. helyén egyszerre szerepelt, ami páratlan teljesítmény volt egészen addig, amíg a Guns N’ Roses meg nem csinálta ugyanezt 1991-ben.

Felesége, Ginny tavaly meghalt. Gyermekei, Robert Jr., Timothy, Courtney és Jennifer, valamint 10 unokája gyászolja.