Hrutka Róbert: Tompos Kátya temetése is ezt üzente nekem

A mai fiatalok figyelmét tíz másodperc alatt kell megragadni, napi háromezer zene jön ki világszerte, ilyen körülmények között kell tudni karakteres filmzenét alkotni. Erről is beszélgettünk az Index Kulturális rovatának podcastjában Hrutka Róbert Artisjus- és Fonogram-díjas zenész, zeneszerző, zenei producerrel, aki világcégeknek készített a reklámokat, és ő szerzi Herendi Gábor legújabb, Futni mentem című filmjének zenéjét is.

Friss hír, hogy Herendi Gábor készülő új filmjének főcímdalát Kiss Tibi és Tarján Zsófi, a Honeybeast zenekar énekesnője énekli. A Futni mentem című remake zeneszerzője Hrutka Róbert, aki az arútluK podcastban elmondta, hogyan esett a választásuk erre a duóra.

Amikor láttam már egy jelenetnyit a filmből, akkor egyből beugrott a mondanivaló. A film üzenete talán az, hogy úgy kell élnünk egymásnak, hogy nem tudjuk, meddig tart, mikor jár le az időnk. Ez a téma most pont közel áll hozzám az utóbbi időben történtek miatt – egyből megfogott, és megírtam egy dalt

– meséli Hrutka Róbert. És mivel a filmben egy házaspárról van szó, úgy vélték, itt az ideje kipróbálni, milyen lenne ez duettben. „Herendi Gáborral nagyon szeretjük a kihívásokat, mindig teret adtunk új ötleteknek, fiataloknak, és arra gondoltuk, milyen jó párosítás lenne két olyan ember, aki egyébként lehet, hogy nem énekelne duettet együtt. Mindkettő nagyon felismerhető, karakteres hang, és szerencsére nekik is tetszett az ötlet.”

Tompos Kátya temetése is ezt üzente

A film története szerint az Udvaros Dorottya által alakított feleségnek meghal a férje, és a még közösen kitűzött célt, hogy lefutják a maratont, a lányaival próbálja teljesíteni. Hrutka Róberthez elmondása szerint nagyon közel állt ez a történet. „Másfél-két hónapja temettem el az édesapámat, és az egyik legjobb barátom, Tompos Kátya temetése is azt az üzenetet sugallta, hogy tényleg, annyira fontos, hogy mindent tegyünk meg, amit megtehetünk, próbáljunk meg úgy élni, hogy ne szemeteljünk magunk után. Ez jó üzenet, és úgy gondolom, hogy a film is ezt továbbítja a világnak.”

Hrutka Róbert a podcastban megkapóan mesél a zeneszerzés folyamatáról, lelkiállapotáról, a film- és a reklámzenékről, valamint arról is, hogy olyan sok mindent kapott az életben, hogy ebből karitatív formában vissza is kell adnia. Például a Futni mentem című film sem kap támogatást, de mindenki beleteszi a szívét telkét, hogy elkészüljön. Ilyen összefogás a Kátya javára indított gyűjtés is.

„Képesek az emberek összefogni, tök mindegy, hogy melyik oldalon állnak, kire szavaztak, mit gondolnak a világról – mondja Hrutka Róbert. – Rájöttem, hogy kellenek az ilyen ügyek, amelyek hidat képeznek ember és ember között, hogy megmutassuk, tudunk szeretni, tudunk küzdeni valamiért.”

