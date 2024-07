Ezt a helyszínt semmiképp sem érdemes kihagyni a Sziget Fesztiválon

Nem ez az első év, hogy az Iparművészeti Múzeum ott lesz a Szigeten, körülbelül húsz éve kerültek be a fesztivál programjába. Az intézmény eleinte a Múzeumi Negyed névre keresztelt programhelyszínen osztozott más múzeumokkal, a helyszín azonban néhány éve megszűnt.

Az Iparművészeti Múzeum ennek ellenére továbbra is meghívást kapott a fesztivál szervezőitől, így 2021 óta már önálló programhelyszínként települ ki az intézmény.

A múzeum összes programját és kitelepülését, közük a Sziget Fesztiválon történő megjelenést is az intézmény kommunikációs és közönségszolgálati munkatársai szervezik, állandó stratégiai partnerünk pedig a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány társulata.

A Sziget Fesztiválon számos programhelyszín − köztük az Iparművészeti Múzeum − kiemelt feladata, hogy nyugalmas és relaxáló nappali aktivitásokat biztosítson a fesztiválozóknak.

„Hangsúlyosan délutánonként, az esti koncertek előtti időszakban lehetőséget teremtünk a kulturált feltöltődésre a Hajógyári Sziget csendesebb részein, erre utal a detox szó. Frissítőkendővel, pihenőligettel, hideg almával és múzeumi élményekkel várjuk a látogatókat” − utalt a címre a kommunikációs vezető.

A múzeum egyik legfontosabb gyűjteménye a szecessziós műtárgyegyüttes, amelynek hatszáz kiemelt darabját a Ráth György-villában rendezték különleges enteriőrökbe. Jelenleg ez a múzeum elsődleges bázisa, ezért a hasonló megjelenéseiket is igyekeznek a századfordulóhoz igazítani.

Koren szerint a fesztivál célközönsége kis idő elteltével múzeumi célközönséggé válik.

A fiatal generáció a múzeumpedagógiai tevékenység fókuszában áll az év többi időszakában is. Azon dolgozunk, hogy felnőttként is aktív kultúrafogyasztók és kultúrahordozók maradjanak. A képzőművészet egyébként máshol is megjelenik a Sziget Fesztiválon, a legkoncentráltabban az ArtGarden nevű helyszínen, ahol független alkotók, galériák, kortárs műhelyek is várják a fesztiválozókat.