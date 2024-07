Nem csak a nap aranylik a hegytetőn: íme a CsúcsSör, a túrázók kedvenc itala

Ármos Zoltán, a CsúcsSör „apukája” szenvedélyes túrázó, aki ahelyett, hogy az élet nagy dolgairól filozofált volna az osztrák hegyekben, egy vadiúj sörrel (pontosabban annak ötletével) rukkolt elő. Mikre nem inspirálja az embert az egyedüllét... Persze van, akinek a sör bizony az élet nagy dolgainak egyike, köztük Ármos Zoltánnak is, aki alapszinten már a főzés mesterségét is elsajátította, de a CsúcsSör elkészítését egyelőre egy vérprofi sörfőzőre bízza. De mi is az a CsúcsSör, hogyan született meg az ötlet, és hol készül a piac legújabb és legkülönlegesebb nedűje? A sör piacra dobásának napján minden kérdésünkre választ kaptunk.

2024. július 19-én, egy sajtóesemény keretében startolt el a CsúcsSör első kampánya. A Unity Beer Bar & Brewery hangulatos falai között mutatták be az új sörmárkát, amelyet néhány túra- és sörkedvelő fiatal alkotott meg mindössze két hónap alatt. Az esemény Mátyus Tamás Király utcai sörfőzdéjében, több tucat újságíró és influenszer jelenlétében, Pataki Zita házigazda szavaival kezdődött. A résztvevők betekintést nyerhettek a főzde mindennapjaiba, a CsúcsSör születésének folyamatába, valamint egy túrázós tematikájú vetélkedő keretében mérhették össze tudásukat.

Igazi szerelemprojekt

Ármos Zoltán, valamint Mátyus Tamás sörfőző mester, a Király utcai Unity Brewery & Beer Bar tulajdonosa olyan receptet alkotott meg, amelynek köszönhetően a folyékony kenyér kibírja a hosszabb utat, nem lesz ihatatlan, mire a csúcson felbontja a dobozt a túrázó. Egy közepesen testes, enyhén kekszes alapot teremtettek, amelyet megkoronáztak némi citrusos hidegkomlózással, hogy az első kortytól az utolsóig frissítő maradjon. Sörük egy felsőerjesztésű, szűretlen, Pale Ale típusú kisüzemi sör. Aranyborostyán színű, könnyed, de karakteres fajta, közepes, 4,3 százalékos alkoholtartalommal, ami tökéletesen kiegyensúlyozza az ízeket.

A CsúcsSört túrázóként álmodtuk meg a természet és kirándulások szerelmeseinek, hogy a csúcsra érve egy finom korttyal ünnepelhessék meg a pillanatot, miközben a táj szépségét csodálják. A sörösdoboz címkéjére feljegyezhetik, mikor és melyik csúcsra értek fel, valamint hogy hány méter magasan vannak éppen, így örök emléket állíthatnak a különleges élménynek

− mondta Ármos Zoltán, akinek a sör ötlete május 27-én pattant ki a fejéből, az ital pedig kevesebb mint két hónap alatt már piacra is került. Igazi szerelemprojekt, az összes résztvevő (a sörfőző, a grafikusok, a fotósok, a designerek, stb.) felkarolta az ötletet, így startolhatott el már júliusban a termék.

„Tomit már korábbról ismertem, mentorom és tanárom is egyben. Az ausztriai túra után felhívtam, hogy Tomi, lenne egy tervem, ő meg rávágta, hogy »fogadjunk, saját sört akarsz«. Mondom, igen. Kiderült, hogy hetente körülbelül húsz ember keresi meg ugyanezzel. Végül meghallgatott egy sör mellett. Felvázoltam neki az ötletet, hogy túrázós sör, satöbbi, mire ő: »Húszból egy ember lettél, mert egy embernek mondok igent a húszból, az meg most te vagy«. Ezt a mondatot fel is írtam magamnak” − emlékezett vissza Ármos Zoltán, aki csak azután osztotta meg a sör ötletét párjával, miután a sörfőző mesterrel kezet fogtak.

Konkrétan azonnal szerelmes lettem a dologba. El is gondolkoztam azon, hogy ezt miért nem találták ki eddig

− fogalmazott az ötletgazda párja, Nagy Eszter, aki nemcsak a marketingszakmában jártas, de okleveles túravezető is, így különösen tetszett neki az ötlet.

Minőségi sör, nemes szándék

A CsúcsSör igazi magyar termék, kisüzemi eljárással készülő kézműves sör. Mátyus Tamás sörfőző mester Budapest szívében található sörfőzdéjében, a Unity Brewery & Beer Barban állítja elő. A sörözőként és főzdeként funkcionáló bárban nemcsak saját márkás söröket, de független sörfőzdék termékeit is megkóstolhatjuk. A Unity célja, hogy közösségi térként szolgáljon a sör szerelmeseinek, ahol a minőségi italok mellett barátságos hangulat és egyedi élmények várják a vendégeket.

A CsúcsSörrel a minőségi és felelősségteljes sörfogyasztás mellett a túrázás és a természet szépségeinek népszerűsítésére törekednek.

Termékünk kiváló minőségének biztosítása mellett közös célunk, hogy a márkával minél több jótékony célt támogassunk. Olyan szervezetek munkáját segítjük, amelyek mindennapi tevékenységeikkel szebbé teszik a világot. Időszakos kampányaink alatt meghatározott mennyiségű sör eladása a cél, a profit 100 százalékát pedig alapítványok számára ajánljuk fel

− mondták a sör megálmodói. Ami pedig a profitot illeti,

a CsúcsSör első támogatott alapítványa a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány (JÖN alapítvány),

amely Magyarország egyik legújabb és legaktívabb, többszörösen díjazott környezetvédelmi szervezete. Tevékenységei, eseményei és publikációi kapcsán rendszeres szereplő a magyarországi médiában. Szoros az együttműködése a mindenkori magyar állammal, amolyan tolmácsfunkciót lát el az emberek és a hatósági szervezetek között. Az alapítvány üzemelteti az aktuális környezetvédelmi cikkeket jegyző hulladekvadasz.hu hírportált, valamint a zeewa.io illegális hulladéklerakás bejelentő és közösségteremtő honlapot is.

A sör eladása mellett a projekt megálmodói közösséget is szerveznek, a kampányokhoz bárki csatlakozhat. Több túravezető is jelezte, hogy csatlakozna a csoportokhoz, segítségükkel különböző helyszíneken és időpontokban tudnak nyílt túrákat szervezni, de faültetések, szemétszedési és egyéb társadalmi célú akciók is tervben vannak.

A CsúcsSör megrendelhető a https://csucssor.hu/ oldalon vagy megvásárolható a Unity Beer Barban (1077, Budapest, Király u. 101), néhány hét múlva pedig már a Mountex Boulder mászóteremben (1134, Budapest, Váci út 19) is.