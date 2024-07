Felpörgött a STRAND Fesztivál, az utolsó hónapra nagy meglepetéssel készültek

Cirkuszi előadás, rekordkísérlet, Azahriah és nemzetközi sztárok. Már csupán egy hónap van a 2024-es STRAND Fesztivál kezdetéig, a szervezők pedig bedobták az utolsó meglepetés csokrot számos programmal, infóval és újdonsággal fűszerezve.

Színpadok hangulathoz igazítva

A zenei paletta idén is a hazai fesztiválközeg éllovasait vonultatja fel. A Balaton partjára érkezik többek közt Azahriah, a Halott Pénz, Majka, Beton.Hofi vagy a Bagossy Brothers Company. A nemzetközi előadók sem koptak ki a fesztiválról. Érkezik Chase And Status Dj szettje, a brazil sztár, Alok, illetve az elektronikus zenei előadó, Elderbrook.

Azonban nem csak a nagyszínpadon találkozhatunk majd zenei produkciókkal. Számos kisebb helyszínen is lehet fellépőkre számítani. Ilyen többek közt vízparti Telekom Kraft Tábortűz, ahol Kiss Tibi, Járai Márk, vagy a Carson Coma ad koncertet, az FOH Club Stage-en a Smile, a Midlife Crisis és a Roma Soul csap hajnalig tartó bulit, a Rádió 1 Stage-en pedig ismert DJ-k szolgáltatnak majd zenét.

A Telekom PodcastFest keretében a MOL – Új Európa Alapítvány civil zónájában többek közt az irodalom, a pszichológia és a sport témáiban hallható majd beszélgetés. Emellett kertmozi is várja az érdeklődőket, ahol ismert klasszikusok és új filmek egyaránt teret kapnak a vásznon.

Cirkusz a Balaton partján

A STRAND idei programjában is kiemelt helyet kap a cirkusz tematika. A MOL nagyszínpad fő fellépői előtt a Fővárosi Nagycirkusz készül produkcióval. Emellett magasdróttal, halálkerékkel és emberlibikókával is megjelennek a fesztivál területén. Szintén a nagyszínpadon kapott helyet a Rippel fivérek látványos show-ja is, a németországi Oakleaf utcaszínházi produkciója pedig a közönség sorai között tűnik majd fel. A cirkuszi negyed déltől késő estig látványos bemutatókkal várja a közönséget, illetve

minden vendégnek lehetősége nyílik kipróbálni magát az artisták, gólyalábasok, bohócok és bűvészek világában.

Egy különleges rekord is megdőlhet szombaton. A küzdőtéren Marics Peti vezetésével indul vonatozás Demjén Ferenc ikonikus dalára, ami a decemberben mozikba érkező Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus, zenés vígjáték előzeteseként, több ezer fesztiválozóval robog végig a Balaton partján.

A szórakozást a csapatos programokon és koncerteken túl egy óriási csúszda is biztosítja. Majd 30 méteres magasságból, idén már két irányba is csúszhatnak a bátor fesztiválozók: a közönség feje fölött a Nagyszínpad irányába, vagy egyenesen a Balatonba.

Lehet még számítani a fentieken túl képzőművészeti helyszínre is az idei STRAND-on,

ahol a 25 éves Index, a HAB és a Lobenwein Galéria közreműködésével ötvennél is több alkotást láthat a közönség a fesztiválon felépülő pop-up galériában, illetve a fesztivál szinte egész területén. Számos alkotóművész is jelen lesz a programsorozaton. A fesztiválozók olyan művészekkel találkozhatnak többek közt, mint Barakonyi Zsombor, Bereczki Kata, Cserbik Rita, Ef Zámbó István, Fajó János, Kiss Tibor, Osgyányi Sára és Sibitka Panni.

A 2024-es STRAND Fesztivál augusztus 22-24-ig tart. A fesztiválnak idén is Zamárdi ad otthont.

