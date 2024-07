Meghalt a Vízipók-csodapók írója, Dr. Kertész György

97 éves korában meghalt Dr. Kertész György a Vízipók-csodapók című népszerű mese forgatókönyvének írója. A hidrobiológusként és egyetemi tanárként is dolgozó író halálhírét fia jelentette be közösségi oldalán.

Generációk gyerekkorát tette csodássá a Vízipók-csodapók című alkotás, amelyből három széria is készült, az első 1975/76-ban, a második 1980-ban, a harmadik pedig 1985-ben, összesen 39 epizóddal, a Magyar Televízió megrendelésére. Az első két szériát a budapesti Pannónia Filmstúdióban készítették, majd a Kecskemétfilm Kft. vette át a 3. széria elkészítését.

A forgatókönyvet Bálint Ágnes és Dr. Kertész György írta, utóbbi halálhíréről fia kedd reggel számolt be közösségi oldalán.

Tartalmasan, szeretetben töltött 97 év után édesapánk ma éjjel elköszönt a földi léttől. Egészen utolsó hónapjaiig alkotott, életében többet adott, mint kért. Generációkat tanított szakmára, emberségre, a természet szeretetére. Emlékezzünk rá mindazzal, amit adott, amivel előrevitt bennünket

– írta bejegyzésében az író fia, ifjabb Kertész György.

Dr. Kertész György 1927. március 30-án született Nyíregyházán, az írás mellett hidrobiológusként és egyetemi tanárként is dolgozott. 1950-ben természetrajz-földrajz szakon szerzett tanári diplomát. Még abban az évben a Természettudományi Kar Állatrendszertani Tanszékén gyakornok lett, ahol aztán 37 éven át maradt mint oktató és tudományos munkatárs. 1987-től 1992-es nyugdíjba vonulásáig az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara Biológiai Tanszékének vezetőjeként állatrendszertan, állatföldrajz, ökológia és evolúció előadásokat és gyakorlatokat tartott – olvasható a Diafilm oldalán.

Nyugdíjasként sem pihent meg, tanított Debrecenben és Nyíregyházán is – 2000-ben az ELTE rektorától aranydiplomát vehetett át. Egész életében sokrétű munkát végzett több helyen is, dolgozott a Fővárosi Csatornázási Művek laboratóriumai, halgazdaságai és haltenyésztési telepeinél, és speciális vizsgáló módszerekkel részt vett a BM Bűnügyi Laboratóriumának munkájában is.