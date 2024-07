Meghalt 90 éves korában John Mayall, a brit blues „atyja”. A Bluesbrakers alapítóját hétfőn érte a halál kaliforniai otthonában – közölték a zenész Instagram-oldalán helyi idő szerint kedden. A közlemény szerint John Mayall egészségügyi gondokkal küzdött, amelyek „arra kényszerítették a világ legnagyobb utcai harcosát, hogy befejezze hatalmas pályafutását”.

John Mayall 1933-ban született Macclesfieldben. Apja dzsesszgitáros volt. John Mayall, bár zenei tehetségének jelei hamar megmutatkoztak, mégis szülővárosának képzőművészeti iskolájában (Manchester Junior School of Art) tanult.

Első zenekarát, a Powerhouse Fourt főiskolásként alapította. Kislemezek és klubfellépések után 1966-ban jött az igazi áttörés, amikor az 1963-ban megalakított Bluesbreakers együtteshez csatlakozott Eric Clapton.

A Mayall/Clapton/McVie/Flint felállás minden idők egyik legjobb brit blueszenekara volt, és 1968-ig működött.

A hetvenes években a gitáros, billentyűs, szájharmonikás John Mayall visszavonult a szakmából, majd 1982-ben újjászervezte a Bluesbreakerst és 1984-ben állandó zenekart hozott létre, amely világszerte, köztük Magyarországon is fellépett: először 1985-ben a Kisstadionban. Bár Mayall soha nem lett annyira híres, mint zenekarának korábbi tagjai, de még 80 éves kora után is színpadra állt. Az elismerés hiánya kissé bosszantotta, és ennek hangot is adott.

Soha nem volt slágerlemezem, soha nem nyertem Grammy-díjat és a Rolling Stone sem írt rólam cikket

– idéz az AP hírügynökség egy vele készült interjúból. 2013-ban pedig kijelentette: „Még mindig underground előadó vagyok.” John Mayallt kétszer jelölték Grammy-díjra, Nagy-Britanniában megkapta a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozatát (Officer of the Order of the British Empire) 2005-ben. 2024-ben a Rock & Roll Hall of Fame tagja lett, az 1966-os Blues Breakers With Eric Clapton című albumát pedig a legjobb brit bluesalbumok között tartják számon.