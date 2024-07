Csöbörből vödörbe, avagy Bollywood megfejelte az öncélú és kínos drámázást

Sikerült elérni, hogy a ciki menő legyen. Legalábbis nagyon úgy fest. Azt már több tanulmány is kimutatta, hogy a streamingplatformokon szereplő sorozatok komoly hatást gyakorolnak a televíziózásra, a filmkészítésre, a különböző tehetségek felfedezésére, de még a nemi egyenlőtlenségre is. Most pedig az is kiderült, hogy az olyan indiai streamingsorozatok – mint a Netflixen futó Heeramandi, a Prime Video Mirzapurja vagy a Disney+ Hotstar Bad Copja – hamarosan befolyásosabbak lehetnek, mint Bollywood, azaz a hindi nyelvű filmgyártás egyik fellegvára. Csöbörből vödörbe.

India hatalmas népessége és érdeklődése a videostreaming többféle formája iránt kihatással van az ország tartalomgyártó iparára, tágabb értelemben a gazdaságára és az ország nemzetközi színtéren elfoglalt pozíciójára – derül ki a Varietyben olvasható felmérésből. A jelentés alapján egy olyan szektorról beszélhetünk, amelybe jelenleg évi mintegy 6 milliárd dollárt fektetnek be – akárcsak Dél-Koreában. Azt is kiderül, hogy India az új előfizetők számának növekedésében és a bevételnövekedés tekintetében is benne van a piacvezető első három helyezettben az Amazon és a Netflix mellett.

Megmentették a filmipart

Ugyanakkor hatalmas a szakadék a különböző nemzetek iparágai között. Míg Indiában a lakosságra vetítve fejenként 4 dollárt fektetnek be a különböző tartalmak gyártásába, ez az érték Japánban már 80, Koreában 120, az USA-ban pedig 370 dollár.

A streamingipar fejlődése a gazdaságra is kihat, működtetéséhez ugyanis rengeteg munkaerőre van szükség. Indiában Jelenleg 174 ezer embert foglalkoztatnak, ez 2028-ra azonban 280-330 ezer munkavállalóra nőhet.

Az indiai online videóipar valódi méretei akkor kerültek a fókuszba, amikor a Covid-19-világjárvány idején a filmipar mentőövévé vált. A mozik ugyanis bezártak, 2020 és 2022 között viszont több mint 300 digitális első kiadás jelent meg. Mindez akkor kulcsfontosságú pénzáramlást biztosított az iparág számára. A filmgyártás ugyan továbbra is virágzik,

a streamelésből származó bevételek azonban a nettó részesedésük másfélszeresét teszik ki.

Az online videoplatformok saját gyártású tartalmai – amelyekből több mint 1000 készült 2015 és 2023 között – India gazdag kultúrájának globális nagyköveteivé váltak. Ezek a helyi történetek változatos skáláját mutatják be eredeti sorozatokon és filmeken keresztül. A streaming korai éveiben főleg a nagyvárosi régiók, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh és Telangana történeteire összpontosítottak, ám ez azóta megváltozott, nyitottak a hindi hátország és a távolabbi államok irányába.

Az indiai tartalmakat egyre gyakrabban nézik a tengerentúlon is, és nem csak az ott élő indiaiak, sőt nemzetközi díjakat is nyernek.

A Prime Video esetében például az indiai címek iránti közönségigény 25 százaléka az országon kívülről érkezik. 2023-ban a Prime Video eredeti indiai alkotásai 52 hétből 43-on át szerepeltek folyamatosan a globális top 10-es listán minden tartalmat figyelembe véve, beleértve az angol nyelvűeket is.

2023-ban a Netflix által kiadott indiai filmek és sorozatok 52 hétből 49-en keresztül szerepeltek a Global Top 10-ben a nem angol nyelvű tartalmak között. Ez remekül mutatja a térnyerésüket.

Az indiai tehetségek, köztük a színészek, írók és rendezők most komoly lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák képességeiket és kreativitásukat a globális színtéren. Dél-Korea és Japán már sikeresen berobbant a szórakoztatóiparba, most pedig Indián a sor, hogy elérje, amit a K-pop, a K-drámák és a japán anime.

A lopás bűn, a kalózkodás bűncselekmény

Ráadásul minden nagyobb OTT-platform (over-the-top, vagyis az internet eszközeit használó szolgáltató) felismerte, hogy szükség van a női írókra, és összehangolt erőfeszítéseket tesznek a női szakemberek, köztük operatőrök, produkciós tervezők és vágók átfogó adatbázisának létrehozására, elősegítve ezzel a változást. Napjainkban a nők bevonása a műszaki csapatokba mindennapos, ami

jelentős lépésnek számít az iparágon belüli nemi egyenlőtlenség megszüntetésének érdekében.

Indiában 2020 óta évente több mint 20 streamingalkotást rendeznek nők, bár arányuk azóta nem növekedett. Gyarapodott a filmvásznon látható nők száma is: 2017-ben csupán két női szereplő volt, tavaly már negyvenhét.

A jelentés azonban a pozitív változások mellett a problémákra is kitér. Ezek közé tartozik

az ipar nagyvárosi területekre való koncentrálódása,

az épületek elöregedése,

a nem megfelelő technikai háttér és utánpótlás.

A kormánynak és a filmiparban érdekelt feleknek együttes erővel kellene küzdeniük az új, korszerű intézmények létrehozásáért. Mivel hiányzik a minőségi technikai képzés, nehéz jó szakembereket találni. Ezen mindenképpen fontos lenne változtatni.

A kalózkodást is kiemelik mint súlyos problémát, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a keletkezett kár jelentős lehet: a 2023-as 1,5 milliárd dollárról 2028-ra 3,3 milliárd dollárra nőhet. Az ellenintézkedések minőségbeli javulást is eredményeznének, ezáltal sokkal több pénz folyna be, amit különböző filmipari területek fejlesztésére fordíthatnának.