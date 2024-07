Fél Debrecen dobhártyáját behorpasztotta a Campus világsztárja

Dimitri Vegas & Like Mike még a 2010-es évek elején robbantak be a köztudatba, pontosabban 2011-ben kerültek fel elsőként a DJ Mag lemezlovasokat szavazás alapján rangsoroló top 100-as listájára. Az ezt követő években fokozatosan lépdeltek felfele a ranglétrán, és 2013-ra már a hatodik helyig küzdötték fel magukat. 2014-ben a másodikok lettek, majd 2015-ben az elsők, azóta pedig minden évben a legjobb öt DJ között vannak. A páros már szinte hazajár a magyar fesztiválokra, többször is megfordultak a Balaton Soundon, illetve a Sziget Fesztiválon, azonban a Campus Fesztiválon idén nyílt először lehetőség a bizonyításra.

A rendezvény harmadik napjának headlinereként lépett színpadra Dimitri Vegas – ezúttal Like Mike nélkül –, és az a fura helyzet állt elő, hogy ismét Majka melegítette be a közönséget a koncert előtt. Mint ismert, tavaly a Balaton Soundon esett meg, hogy Majka ugyanazon a napon koncertezett a fesztiválon, amikor a DJ-páros is – és külön fel is hívta rá a figyelmet, szólva a közönséghez, hogy tudja, mindenki őket várja. Bár akkor volt köztük még egy fellépő, Don Diablo, a Campus Fesztiválon ismét ugyanarra a színpadra került, mint a duó – ami végül szóló volt.

Vizuális orgazmus

Mire Dimitri Vegas beállt a DJ-pultba, már kellően zsongott az összegyűlt tömeg. Ugyan az már Majka koncertjén is érződött, hogy szinte teltház-közeli állapotok uralkodnak, akkorra ezek az érzések még inkább felerősödtek. Meghallva az első ütemeket, sokan indultak meg a DJ-pult felé, ami tolakodáshoz vezetett, ahogy később az is kissé zavaróvá vált, hogy a fesztiválozók egy része főleg beszélgetni ment a Nagyszínpad elé, nem bulizni, vagy legalábbis nézni a koncertet. Dimitri Vegas ugyanakkor mindent megtett a szórakozás érdekében, már a szett legelején felállt a DJ-pultra, és így tett az este több pontján is, ami egy szép gesztus volt tőle. Az elektronikus zene kedvelői ugyan már hozzászokhattak ahhoz, hogy akadnak olyan DJ-k, akik nem kommunikálnak túl sokat a közönséggel, csak amennyit kötelező, Vegas viszont ennek a szöges ellentéte volt.

A lemezlovas és csapata a szinte minden korosztály számára élvezhető mixen kívül különösen sok energiát fektet a produkció vizuális megjelenítésébe is. Volt ott minden, mint a búcsúban. Olykor szimplán színes alakzatok, animációk terítették be a kijelzőt, máskor pedig olyan számsorok jelentek meg, amelyek láttán könnyen a Mátrixban érezhettük magunkat. Más elektronikus zenei koncertekhez méltóan nem maradhattak ki a szokványos pirotechnikai és egyéb elemek sem, köztük a konfetti, a füstgép, a tűzijáték vagy a lángcsóva. Az egyes számoknál megjelenő lézerek viszont már-már megbabonázó érzésekkel tölthették el a fesztiválozókat, ábrázoltak velük többek között hullámzó tengert, illetve felhős eget is. Vizuális orgazmus volt a javából.

Sziget?

Dimitri Vegas & Like Mike eddigi pályafutásuk során annyi szerzeményt készítettek közösen, hogy felsorolni is nehéz lenne, ahogy egy több mint egyórás koncert is kevés lenne ahhoz, hogy mindet lejátsszák, így rendszerint a közkedveltebb slágereket szokták előszedni. Ezenfelül, az utóbbi időszakban újra tomboló retróláznak hála, örökzöld dalokat szintén elő szoktak húzni a kalapból – ahogy azt tette az egy nappal korábban szintén Debrecenben koncertező Martin Solveig. A Campus Fesztiválon lejátszott szettben például helyet kapott Ushertől a Yeah, Justin Timberlake-től a Cry Me A River, Rihannától és Calvin Harristől a We Found Love, a Black Eyed Peastől a Pump It, Snoop Doggtól és Dr. Dretől a Still D.R.E., illetve Don Omartól a Danza Kuduro. Sőt, az elektronikus zene klasszikusai – köztük a Swedish House Maffia Don't You Worry Childja – mellett pedig még Beethoven Für Elise-e is megfért.

A páros egyébként szeret játszadozni a zenei stílusokkal, ami részben annak köszönhető, hogy a 2010-es években, amikor felfutott a karrierük, még javában az EDM tombolt, viszont a közízlés az újabb műfajok megjelenésével mára sokkal inkább szerteágazott. Dimitri Vegas ennek mentén a hard technótól kezdve a hardstyle-on át a dubstepig és az EDM-ig mindenből adott némi ízelítőt a fesztiválozóknak – különösen a hardstyle-szerzeményektől dübörgött a város, így a helyieknek esélyük sem volt korán nyugovóra térni.

Az elmúlt hosszú évek rutinját felhasználva pedig játszi könnyedséggel tudta kontrollálni az óriási tömeget.

Minden rezdüléséből érzékelték a bulizók, hogy épp mit kell tenniük, énekelni, ujjongani, integetni vagy épp ugrálni. Utóbbi a páros egyik heppje, szeretik jobbra meg balra mozgatni a bulizókat – ami jobb esetben csak lábon taposással, rosszabb esetben viszont pogóval végződhet. Még egy dalt is kiadtak ehhez, amit egy másik DJ-duóval, a W&W-vel közösen jegyeznek, és a Crowd Control címet viseli.

Vegas a koncert egy pontján viszont úgy tűnt, mintha kissé meg lenne zavarodva annak kapcsán, hogy Magyarországon pontosan hol is van helyileg. A közönséghez ugyanis úgy szólt:

Minden rendben, Sziget?

Később egyébként korrigált, és már nevén nevezte a Campus Fesztivált, azt figyelembe véve pedig, hogy szinte minden második nap másik országban ébred, illetve korábban nem is járt még ezen a fesztiválon, nyugodt szívvel elnézhető neki ez a baklövés. A lemezlovas azt is kihangsúlyozta, örül, hogy újra nálunk lehet, és ugyan sok őrült show-t látott már, de a debrecenit tartja az egyik legjobbnak, amelynek valaha részese volt. Még képet is készített, hogy örök emlék legyen számára ez az este, illetve kifejtette, azért felettébb különleges számára ez az alkalom, mivel családjaként tekint a rajongóira.

