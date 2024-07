Megvan a párizsi olimpia eddigi legnagyobb vesztese

A párizsi kulturális szektor kemény nyárra készül. A 2012-es londoni olimpia tapasztalatai nem sok jót ígérnek, a játékok alatt a város kulturális látogatóinak száma elképesztő mértékben, 30 százalékkal csökkent. A párizsi mozik, múzeumok és színházak nagyjából ugyanerre számítanak, ám számos galéria most egyenesen tehetetlenné vált.

A párizsi Saint Germain des Près negyedben, a város egyik fő művészeti központjában számos galéria váratlanul bezárásra kényszerült az olimpiai játékok megnyitóünnepsége miatt bevezetett biztonsági intézkedések miatt.

Az ARTnews által megkérdezett kereskedők azt mondják, hogy potenciális vásárlóiknak, látogatóiknak esélyük sincs eljutni ezekre a terekre, a nyilvánosság pedig nem láthatja az amúgy megtekinthető kiállításokat. Látogatók nélkül viszont a környékbeli galériák többsége korábban elmegy nyári szünetre.

Párizs központjában, az utcák mentén fémkerítéseket húztak fel. Az intézkedés még azok számára is megdöbbentő volt, akik a folyóhoz közeli területeken élnek, dolgoznak.

Ez katasztrofális, börtönszerű környezet az összes vállalkozás számára

– mondta a Galerie George-Philippe et Nathalie Vallois alapítója, George-Philippe Vallois. Virginie Boissière, a Galerie Forest de la Divonne igazgatója szerint sajnálatos, hogy a kerítéseket 2024. június 28-án előzetes figyelmeztetés nélkül építették fel. Arról nem is beszélve, hogy a kerítések azóta a gyalogosforgalmat is lassítják.

Nem tudnak tervezni

A kerítések célja, hogy a nagyközönséget távol tartsák az úgynevezett „szürke zónától”. Azoknak, akik ebben a zónában élnek, dolgoznak, vagy üzletük van, előre jelezték, hogy kérjenek QR-kódokat, amelyek segítségével beléphetnek. Néhány galéria tulajdonosa viszont azt állítja, hogy ez nem történt meg. Laurence Esnol megfogalmazása szerint „ez a galériák és a vállalkozások iránti tisztelet hiányaként értelmezhető”.

Gabriel Attal volt francia miniszterelnök júniusban azt mondta, hogy bizottságot hoznak létre annak kidolgozására, miként lehet kártalanítani az ilyen bezárások által érintett vállalkozásokat, ugyanakkor egyáltalán nincs útmutatás arra vonatkozóan, hogy miként határozzák meg a kártérítés összegét. Ebből a szempontból

a művészeti galériák vannak a legrosszabb helyzetben, mert nincs előre kiszámítható bevételük, mint például egy ruhaboltnak.

A július amúgy jellemzően eredményes hónap üzleti szempontból. Az olimpia marketingje pedig még inkább fellendíthette volna a piacot a galériákban is. A műkereskedők ugyanis potenciális vevőként tekintettek azokra a gazdagokra, akik kifejezetten az ötkarikás játékokra érkeznek. A lezárások miatt most pont őket veszítik el.

A France24 arról ír, hogy más kulturális intézmények, mint a színházak, mozik rövidített nyitvatartással, illetve a vetítések vagy előadások számának csökkentésével próbálják átvészelni az olimpiát. Érdekes, hogy még az idegenvezetők egy része is inkább szabadságra megy az ötkarikás játékok alatt, attól tartanak ugyanis, hogy a sportesemény akadályozza majd őket a munkában. De még így is akadnak, akik pozitívan állnak a helyzethez, és arra számítanak, hogy több ügyfelük lesz.