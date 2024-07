Magyar, nagyon ismert, és háromszor győzte le az oroszokat

Sok múlik azon, milyen módon találkozunk különböző történetekkel. Ez befolyásolja az érdeklődésünket, és az érzelmeinket is. Pláne ha a történelemről van szó. Most azonban egy nagyon szimpatikus, és az egész országban ismert hang mesél nekünk a múltról. Ingyenesen megnézhető, Báthory Istvánról szól, animációs film.

„Mindjárt elalszom...” – súgja oda padtársának utolsó erejével egy átlagos tanuló történelemórán. Feltéve, hogy olyan is az óra. A történelem tud mérhetetlenül unalmas és elképesztően izgalmas is lenni. Az, hogy ki hogyan tálalja az alapvetően száraz adatokat, nagyban befolyásolja a hallgatók aktuális és későbbi hozzáállását a tudományághoz. A történelem nem csak évszámokból, csatákból, uralkodói rendeletekből áll. Akkor kapunk teljes képet arról, hogy mi miért történt, ha megértjük az összefüggéseket, megszerezzük a háttértudást, és összefogó képet kapunk arról, ki milyen jellemmel rendelkezett.

Háromszor győzte le az oroszokat

Sokan a dolgozatok vagy az érettségi előtt a Zanza tv-t hívják segítségül, hogy valamilyen rövidített összefoglalót kapjanak az aktuális korszakkal kapcsolatban. Most az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány is valami hasonlóval állt elő, ebben azonban van egy kis csavar. A történetet ugyanis Csőre Gábor hangján hallhatjuk, az Agymenőkbenő szinkronizálja az ismert Leonard Hofstadter karakterét. Így a film még tudományosabbnak hat.

A Youtube-on is megtekinthető animációs film Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király teljes életművét dolgozza fel. Báthory Istvánt előbb erdélyi fejedelemnek, majd lengyel királynak is megválasztották. Hunyadi,

Wallenstein és Napóleon között emlegetik

mint kimagasló hadvezért, de uralkodóink sorában is az elsők között tarthatjuk számon. Háromszor is diadalt aratott az orosz cár felett, Nyugaton Európa bajnokát látták benne, aki leszámolhat a törökkel, egyetemeket alapított mindkét országában, és korát ritka vallási tolerancia jellemezte.

Lengyelország ma is legnagyobbjai között tartja számon, az Autentika pedig azért dolgozta fel életét, hogy itthon is nagyobb kultusza lehessen. Az alapítvány munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár, az alapítvány vezetője írta. A film a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készült együttműködésben, megjelenését a Waczlaw Felczak Alapítvány, a Tiszta Formák Alapítvány és a Barankovics Alapítvány támogatta.

Fejezetek, mint Tarantinónál

A Trianon 10 oka, a Hunyadi, A miniszterelnök, a Nagy Lajos, a Szent István és az Elfelejtett diadalok című alkotások után a Báthory István a 2020 óta működő Autentika hetedik filmje.

Az animáció nincs eltúlozva, nem egy egész estés kalandfilmre kell számítani, a látvány inkább vizuálisan segíti az információk és a történések befogadását. Akárcsak Quentin Tarantino Ponyvaregényében, a filmet itt is fejezetekre bontották, elősegítve azt, hogy részenként is be lehessen fogadni – bár nagy tekergetésre nagyon nincs szükség, mivel a film mintegy 24 perces.