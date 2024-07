Az egyik legnagyobb legenda élete vált nyitott könyvvé

Dokumentumfilmet készítettek a legendás színészről, Humphrey Bogartról. Bár 40 éves kora után futott be, élete tele volt kalandokkal és izgalmakkal.

Humphrey Bogart igazi hollywoodi legenda, aki rendkívül mozgalmas életet élt, legyen szó karrierjéről vagy magánéletéről. Halála után több mint 60 évvel, saját szavaival mondja el történetét.

Egy olyan színészt nézel, aki silányabb jeleneteket készített, mint bárki a történelemben. Mindig holtan végeztem, és soha nem kaptam meg a lányt

– mondta Humphrey Bogart az életéről és karrierjéről szóló Bogart: Life Comes in Flashes című új dokumentumfilmben. Ez egyike annak a több száz, tőle származó idézetnek, amely a Kathryn Ferguson által rendezett filmet narrálja. A néhai hollywoodi ikon saját szavaival meséli el történetét, ami egy vándorszínészről szól, aki hirtelen, csak karrierje végén futott be igazán, és végül megszerezte a lányt.

A Vanity Fair arról ír, hogy Ferguson filmje Bogart életét a nőkkel való kapcsolatain keresztül mutatja be. Az ír rendező legismertebb alkotása a Sinead O'Connor Nothing Compares című dokumentumfilm. Ferguson úgy gondolta, hogy az elmeséletlen történetek előbányászása teszi lehetővé a közönség számára, hogy a Casablanca és A hosszú álom sztárját egy új, összetettebb módon ismerhesse meg.

Amint beleástuk magunkat a munkába, gyorsan rájöttünk, hogy az életében figyelemre méltó nők csupán lábjegyzetként maradtak fenn a történelemben. A történeteik teljes mértékben összefonódtak az övével. Hiba lenne, ha úgy mesélnénk el Bogart történetét, hogy közben nem merülünk el az övékben is

– fogalmazott Ferguson.

Nagyon mélyre ástak

A film idén ősszel jelenik meg, nyomon követi Bogart életét, kiváltságos neveltetésétől – különösen édesanyjával, az úttörő szüfrazsett Maud Humphrey-val való megterhelő kapcsolatától – egészen a nála 25 évvel fiatalabb Lauren Bacallal kötött házasságáig. Ferguson és csapata, a producer Eleanor Emptage és a szerkesztő Mick Mahon átfésültek minden, Bogarttal készített interjút, róla írt könyvet, cikket és blogbejegyzést, amelyet találtak, mielőtt forgatókönyvbe sűrítették volna az összegyűjtött információkat.

Ehhez a munkához Bogart mindkét gyermekétől segítséget kaptak. Stephen Bogart hivatalos tanácsadói minőségben dolgozott, interjúkat készített és archív anyagokat osztott meg a kreatív csapattal. Stephen Bogart korábban könyveket is írt édesapjáról, aki akkor halt meg, amikor még csak nyolcéves volt. Úgy gondolta, hogy látta apja történetének minden változatát és készen áll a továbblépésre, de Ferguson egy olyan új megközelítést mutatott meg neki, amiről tudta, hogy tetszeni fog a közönségnek.

Ez egy olyan ív, amit eddig még nem mutattak meg. Ez a csapat valóban beleásta magát apám bonyolult világába

– mondta a legendás színész fia.

Kirúgták az iskolából

„Mostantól egyedül vagy” – mondta fiának Maud Humphrey, miután kirúgták az iskolából. A bonyolult anya-fia kapcsolat megalapozta Bogart életét, kihatott romantikus kapcsolataira is.

A dokumentumfilm bemutatja Bogart nehézségeit a színészi pályája kezdetén, amikor azt hitte, hogy sohasem fog karriert csinálni, miközben alkoholizmussal és egy sor „rettenetes” nehézséggel küzdött. A rendező Bogart és első felesége, Helen Menken színésznő kapcsolatát is vizsgálja az 1926-os The Captive című darabban való részvételét is beleértve. Bogart bátorította őt a darab elkészítésére, de Menkent

letartóztatták és a darabot leállították,

elindítva ezzel Bogart élethosszig tartó (és egyre konfliktusosabb) harcát a hollywoodi cenzúra ellen.

A film talán leglenyűgözőbb része Bogart és Mayo Methot tüzes házasságát tárja elénk. A színésznő, akit végül paranoiás skizofréniával diagnosztizáltak, kapcsolatuk során öngyilkosságot kísérelt meg. A köztük lévő viharos, drámai, hét évig tartó kapcsolatról szóló beszámolók Methot instabilnak minősítették, de ebben az időszakban, 40 éves kora után jött a fordulat Bogart karrierjében, amikor megjelent A máltai sólyom és a Casablanca, amely azonnal szupersztárrá tette.

Bogart és Methot nagyjából egyidősek voltak, mindketten sikeres színészek, ám ahogy a férfi karrierje felfelé ívelt, a nőé lefelé.

Kicsit olvasni kell a sorok között, ha a színész életének utolsó szerelmi kapcsolatáról van szó. Bacalllal való románca Methottal kötött házassága alatt kezdődött és egészen 1957-ig tartott, amikor is Bogart nyelőcsőrákban meghalt. Bacall 19 éves volt, amikor összejött a 44 éves színésszel a Szegények és Gazdagok forgatása közben, 12 évig voltak házasok.

(Borítókép: Humphrey Bogart. Fotó: Baron / Hulton Archive / Getty Images)