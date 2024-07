Az úttörő csillag Magyarországon is megvillantja zsenijét

Refik Anadol üstökösként robbant be a köztudatba, ahogy úttörő médiamunkáival újradefiniálta a technológia és kultúra kapcsolatát. Munkássága hihetetlen gyorsasággal vált szenzációvá, most pedig a New York-i MOMA, Las Vegas-i Sphere és Los Angeles-i Grammy Gála után a nemzetközileg elismert török művész augusztus 3-tól 2 hónapon át korszakalkotó látványával nyűgözi le a debreceni közönséget.