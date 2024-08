DESH sírt, Azahriah-nak elment a hangja a telt házas Budapest Parkban

Felszabadult, boldog és hálás. Három jelző, amely leginkább jellemezte az estét, és persze főhősét. DESH végre a maga útjára lépett, szólóelőadóként vette be a Budapest Parkot. Ez persze nem azt jelenti, hogy végleg elengedték volna egymás kezét Azahriah-val, inkább csak azt, hogy innentől már saját jogon is koncerteket ad. Méghozzá olyanokat, amelyekre elfogynak a belépők, sőt...

A Spotify szerint Azahriah után DESH Magyarország második legtöbbet streamelt előadója, így várható volt, hogy a rajongók az önálló koncertjére is jegyet váltanak. Talán csak maga DESH nem hitte el, hogy szólóban is van keresnivalója a zeneiparban, hogy rögtön az első saját koncertje telt házas lesz.

De az lett, ráadásul – elmondása szerint – élete egyik, ha nem a legjobb buliját csapta.

DESH-ről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ne tudna szórakoztatni: a rapper már Azahriah zenésztársaként is folyamatosan gondoskodott a príma hangulatról, az igazi buli mindig akkor indult be, amikor felsétált a színpadra. Ott volt évekkel ezelőtt a Budapest Parkban, másfél éve a Papp Lászlóban, tavaly az európai turnén, idén májusban a tripla Puskáson is. Sziklaként állt Azi mellett, duójuk megingathatatlan volt, együtt értek fel a csúcsra.

Galéria: DESH-koncert a Budapest Parkban

Soha nem féltékenykedett, soha nem irigyelte társa sikerét, mindig a legnagyobb büszkeséggel és elismeréssel nézett rá. Konzekvens és kitartó hozzáállásának köszönhetően DESH is önálló „márkává” nőtte ki magát. Elérte, hogy saját magáért szeressék és tiszteljék, hogy ne csupán Azahriah zenésztársaként, hanem külön entitásként is (el)ismerjék.

Gospel és a szülinapos

A színpadon az athéni Akropolisz épületegyüttese elevenedett meg: dór oszlopok, festői háttér, a levegőben lebegő felhőkön csajok csücsültek – róluk pedig Kacey Musgraves juthatott eszünkbe, de Lady Gaga G.U.Y. című klipje sem állt távol a látottaktól. A nézőket elnézve akár Azahriah-koncerten is lehettünk volna, de ez is azt bizonyította, hogy a közönségük javarészt közös, látszólag legalábbis biztosan.

Ha nem tudtuk volna, milyen koncertre vagyunk hivatalosak, azt hihettük volna, egy gospel produkció közepébe csöppentünk: fehér ruhában fekete énekes, csuklyás vokalisták, mennyországra utaló látványvilág, Amazing Grace. Akár az Apáca show musicalváltozatán is ülhettünk volna. Szerencsére perceken belül (negyedórával a beígért, negyed kilences kezdés után) kijött közénk az est sztárja, DESH, és rögtön rázendített a Strawberryre, amelyet a Puskás Arénában is előadott.

A „Mi a fasz vaaaan?!??!” beordítása és az első dalocska után egy kisebb csokor következett a szólódalokból: a Haramia és az Apály, majd a 2022-es Malibu, az Adieu, végül az Inkasszó is felkerült a setlistre. Fél tucat szám – ennyiben ki is merült a koncert egyéni része, mert aki Azahriah-nak DESH, az DESH-nek Young Fly, azaz Schüller Álmos.

A Szexbomb című számnál konferálta fel, de Young Fly az Elaludninál érkezett meg. Előbbit szólóban adta elő DESH. Közös előadásban jött az Osztriga, aztán a napokban megjelent BAKPAKK EP-ről a SUV, majd a focivébé indulójának is beillő CHOCO MOMMY, de nem maradhatott ki első közös daluk, a 24 karát sem. Aranyos fiúk, hogy megemlékeztek a kezdetekről...

DESH és Young Fly Duója talán még nem annyira összeszokott (vagy inkább a közönség által megszokott) páros, mint Azahriah-val, de vitathatatlan, hogy a két rapper remekül szót ért egymással, és olyan EP-ket ad ki, amelyektől legtöbben azonnal buli üzemmódban kapcsolnánk. Ez élő zenélés közben is tapasztalható: a BAKPAKK néhány napja debütált, de a közönség kilencven százaléka csípőből vágta az új szövegeket.

A triumvirátus harmadik tagja

És ahogy nincs Azahriah-koncert DESH nélkül, úgy DESH-koncert sincs Azahriah nélkül, még ha kivételesen nem is utóbbi állt az est középpontjában. Szinte biztosra vehettük, hogy Azi is csatlakozik a produkcióhoz, hiszen mégiscsak több tucat közös számot dobtak piacra az elmúlt években, amelyek nélkül a koncert nem lett volna a koncert.

Míg Azahriah bulijain DESH a Tisztán iszom (a Puskásban a ceremónia) című dalra vonult be, Magyarország első számú előadója a néhány napja megjelent MOKKA alatt csatlakozott DESH és Young Fly mellé – a közönség legnagyobb örömére, és hangszálai legnagyobb bánatára.

A Matula sapka a múlté, Azahriah újfent karimás kalapban nyomta,

tetőtől (majdnem) talpig az imidzsévé vált feketében: a lépője ezúttal fehér volt, sebaj, az összképre így sem lehetett panasz, pláne, hogy kicsit ellensúlyozta a Ferrari-piros susogósban mocorgó DESH-t, és az arany nadrágban feszítő Young Flyt. Mintha a szántóföldről szalajtották volna, képzeletben a szalmaszálat is odabiggyesztettük a szájába, csak miheztartás végett.

Azi hangja állítólag elment, a MOKKA után meg ő maga is – mármint le a színpadról, a közönség pedig azt hitte, ennyi volt, be kell érnie egy perc Azahriah-val. A stáb persze tudta, mitől döglik a légy, hamarosan visszaengedték őt a pódiumra, de előbb még Kkevin vette át a szót, pontosabban a mikrofont, és jött a Rollin', valamint a két napja debütált BANDANA. Aki a legendás Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? sorokat hallotta volna kicsendülni a dalból, nem tévedett: a BANDANA bizony visszanyúl The Notorious B.I.G. Hypnotize című számához, bár nem ez az első külföldi sláger, amelyet valahogyan beépítettek egyik dalukba.

Egyetlen számnál nem villogtak úgy a fenekek, mint a Pakisztáni/popo alatt, a kivágott nadrágos táncoslányok ismét kitettek magukért. Bár kevesebb táncos mozgott a színpadon, mint azt megszokhattuk egy-egy Azi–Deshi-bulin, a koreográfia intenzitása ellensúlyozta a nagyobb csapat hiányát. Nem is lett volna szükség több táncosra, így legalább a srácokat is elnézegettük, nem csak popók százai kötötték le a figyelmet. Úgy tűnik, DESH dalainál garantált a forró hangulat...

És hogy Azinak valóban elment-e a hangja, vagy csak a hangosítás volt gyatra a teraszról, aligha derült ki a Rampapapam alatt. Kétségkívül az ő hangja halt el a leginkább, míg Fly, DESH és Lord Panamo rappelése jobban kivehető volt, annak ellenére is, hogy a közönség őrült hangzavart csapott. Némaság ide vagy oda, jött a BAKPAKK és a PANNONIA, Azahriah pedig kivette a részét a produkcióból.

Young Fly nemcsak barátja első önálló koncertjét, de a saját születésnapját is ezen az estén ünnepelte, a srácok tortával köszöntötték.

Negyedórával a koncert vége előtt Young Fly lement a színpadról, csak DESH és Azahriah maradt velünk.

A duó két legnagyobb közös slágere, a Papa és a Pullup alatt már azt flasheltük, hogy Azi-koncerten csapatjuk. Bár más volt a felállás, ugyanúgy hangoztak a közös dalok, mint máskor. Teljesen mindegy, hogy ki lép fel kivel, hol és mikor, Azahriah és DESH duója fellépésről fellépésre hozza és tartja a megszokott színvonalat.

Az Azahriah-effektus akkor érte el a csúcspontját, amikor felcsendült a Mind1 nyitómotívuma, a tömeg pedig egy emberként kapta elő a kameráját, hogy megörökítse az összes Azi-koncert záróprodukciójaként használt dalt.

Mi azonban DESH-koncerten voltunk, éppen ezért kaptunk egy (nem is olyan) meglepetés záróprodukciót, a Kukásautót.

Adiós, többé nem leszek szegény

– énekelte két éve a kukásból lett rapper, aki ma már minden, csak nem szegény, a sláger azonban örök, pláne, hogy arról a nótáról beszélünk, amely a karrierjét elindította.

DESH úgy tolta végig a másfél órás koncertet, hogy korábban ennek töredékét töltötte a színpadon egy-egy műsor alkalmával. Bírta szusszal, bírta lendülettel, bírta élvezni – látszólag jobban, mint korábban bármikor is. A könnyekig hatódott rapper percekig alig jutott szóhoz, elcsukló hangon köszönte meg a támogatást a közönségnek, az egész stábnak, valamint zenésztársainak, akik ölelésekkel és puszikkal halmozták el a csordultig telt szívű Deshit. Lehet itt prolizni, lehet pótkocsizni, ám DESH bebizonyította, hogy kiérdemelte a helyét az ország első számú előadói között.

Borítókép: DESH-koncert a Budapest Parkban 2024. augusztus 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index