„Ott nem színművész vagyok, hanem egy kopasz, aki tanulja a dolgokat”– mondta Cserna Antal a tűzoltóképzésről, amit már elvégzett és bármikor riaszthatják különböző balesetekhez, tüzekhez, eltűnt emberek kereséséhez.

Érte már balesetet a színpadon és nem sétálna ki a közönség elé, ha nem megfelelő a biztonság. Szerencsére abban a helyzetben van, hogy meg is teheti. De miért teheti meg? Mert elő tud állni valami mással, amivel elkerülhető a veszély.

Igazából talán nekem volt a legkevesebb túlélési esélyem, ha megnézem, hogy milyen magasról, milyen gyorsan estem le, viszont abban az áldott helyzetben voltam, hogy volt döntési lehetőségem

– fogalmazott a közelmúlt színházi baleseteiről. Megfigyeli és azonnal észreveszi, ha a díszlettel valami nincs rendben, vagy nem felel meg a munkavédelmi előírásoknak, amit nem a tűzoltó végzettségének tulajdonítja, hanem saját tapasztalaitara, baleseteire vezeti vissza. Niki Lauda példáját is felhozta, aki bár jelezte a veszélyt a futam előtt, mégis elindították a versenyt, ahol végül megégett az arca.

Cserna 1996 óta szabadúszóként tűnik fel az ország különböző színházaiban, nem kevés sikerrel. Szerepeit napestig sorolhatnánk, bár már a listát sem lenne könnyű megjegyezni, nemhogy az azokhoz tartozó szövegeket. Ha épp nem egy előadás közben láthatjuk, akkor a Harmadik Figyelmeztetés nevű színész zenekarával játszik.

Van, akin már nem lehet segíteni

Ugyan életkorából adódóan nem lehetett hivatásos tűzoltó, az emberhiány miatt könnyen elképzelhető, hogy önkéntesként hamarabb ér a helyszínre, mint a fő egységek. Egy mentésnél, vagy egy balesetnél, esetleges tűzesetnél előre tudja, mekkora az esélye annak, hogy élve ki tudnak valakit menteni.

Vannak kockázati fokozatok. A nagyon alacsony kockázat, amikor valaki önállóan menekül, az alacsony kockázat, amikor segítséggel menekül. Akkor beszélhetünk közepes kockázatról, amikor előkészítéssel menthető valaki, és a magas kockázat, amikor előkészítéssel, vagy anélkül sem menthető.

– fogalmazott. Az egységében mindenkinek van civil szakmája, van aki számítástechnikával foglalkozik, más iskolai gondnok volt és 70 évesen siklóernyőzik, de kutyakiképző és lovas is akad a csapatban. A színművész arról is beszélt, hogy ha baj van, nem a saját egységét hívja fel, hanem mint mindenki más, a központi számot.

Cserna Antal folyamatosan tanul és ezáltal nagyon sok mindenre jön rá önmagával és a színházzal kapcsolatban is, nem is titkolja. Nemcsak a problémákat látja, hanem a megoldásokat. Az Index kulturális rovatának podcastjában többek között arról is szó esik, mikor érzi úgy, hogy aludnia is kéne, mi tartja fiatalon, mennyi mindenben vesz részt jelenleg is a kulturális színtéren.

Aki pedig lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, az ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Cserna Antal 2024. július 24-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)