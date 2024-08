Meghalt az író, akinek könyvein lányok generációi nőttek fel

Az egykori újságíró és szappanopera-forgatókönyvíró, Francine Pascal jócskán a negyvenes éveiben járt, amikor publikálta első regényét. 51 évesen elérte az áttörést Sweet Valley High című művével.

„A fiatal felnőtteknek szóló regények írása véletlen volt” – mondta korábban Francine Pascal, ugyanis egy tinédzserekről szóló szappanoperát próbált eladni a televíziós hálózatoknak, de mivel nem sikerült, végül könyv formájában jelent meg. A mű egy letehetetlen szappanopera a fiatal lányok belső vívódásairól.

A Financial Times nekrológja felifézi, hogy Francine Pascal New Yorkban született és nőtt fel, élete nagy részét ott is töltötte. Írt a középiskolai újságnak, majd újságírást tanult a New York-i Egyetemen, később pedig olyan női magazinoknak írt, mint a Cosmopolitan. Első férjétől, Jerome Offenbergtől három lánya született. 1958-ban házasodtak össze, de 1963-ban elváltak. A következő évben feleségül ment John Pascalhoz, aki szintén újságíró volt. Néhány évvel később azonban a férfi meghalt rákban. 1983-ban, három tizenéves lány egyedülálló anyjaként adta ki az első Sweet Valley High könyvet. A mű azonnal sike lett és 1985-ben a Sweet Valley's Perfect Summer lett az első fiatal felnőtteknek szóló könyv, amely felkerült a The New York Times puhakötésű bestsellerlistájára. A Sweet Valley középpontjában egy ikerpár, Elizabeth és Jessica Wakefield áll, akik Los Angeles kitalált külvárosában élnek. Mindketten nagyon szépek, de míg Jessica alattomos és kacér, Elizabeth szorgalmas és jó kislány.

A könyvek borítóján igazi bulvár szövegek jelentek meg, mint például: „Amit Jessica akar, azt Jessica megkapja – még akkor is, ha valaki megsérül!”

„Az irodalom gyorskajája”

„Akkoriban még nem létezett ilyesmi. Voltak romantikus könyvek, de ez különbözött tőlük... ezek a könyvek lányosak voltak” – mondta Francine Pascal 2011-ben a The New York Timesnak. Érdekesség, hogy úgy írt Los Angelesről, hogy sosem járt ott, valamint becslése szerint 35 könyve összpontosít a középiskolai bálra, pedig nem sikerült eljutnia egyre sem.

A Sweet Valley-t az irodalom gyorskajájának csúfolták. Pascal meg is volt sértődve, hogy hiába adott el több mint 100 millió példányt, a The New York Times továbbra sem vett róla tudomást. Bár elmondása alapján ő is

csak később kezdte el felfogni a franchise jelentőségét.

Erről azt mondta, lányok generációi vettek könyvet a kezükbe úgy, hogy korábban nem olvastak. Mindig is változást akart hozni a világba. Azt pedig csodálatos érzésnek írta le, amikor levelet kapott egy gyerektől, akinek örömet okozott valamelyik könyve.