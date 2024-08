Meghalt Nicu Covaci, a Phoenix alapítója

Meghalt Nicu Covaci zenész, zeneszerző, festő és grafikus, Románia legrégebbi és egyben legismertebb rockegyüttese, a Phoenix alapítója – közölték péntek este a zenekar tagjai.

A temesvári születésű Nicu Covaci 1962-ben létrehozott – kezdetben beatzenét játszó, majd a pszichedelikus, a hard, majd progresszív rock irányzatait is kipróbáló – folyamatosan változó összetételű zenekara a 70-es évek elején találta meg egyedi hangját, a román népzenéből merítő etnorockot, és olyan szerzeményeket komponált, amelyek fél évszázad múltán is rendszeresen felcsendülnek a rádióban, és a későbbi generációk is a magukénak érezték.

Az országos népszerűségnek örvendő, többnemzetiségű temesvári rockegyüttes működését (amelyben többek között Florin Bordeianu, Kamocsa Béla, Josef Kappl, Mircea Baniciu, Günther Reininger, Ovidiu Lipan játszottak) a kommunista hatalom a hetvenes években ellehetetlenítette, ezért a zenekar tagjai az emigráció mellett döntöttek. Közülük egyedül Nicu Covaci távozhatott legálisan Hollandiába, de 1977-ben kalandos körülmények között – zenei felszerelésének hangfalaiba bújtatva – zenésztársait is Németországba szöktette, ahol Transsylvania Phoenix néven koncerteztek tovább.

Nicu Covaci és a Phoenix tagjai a kommunizmus bukása után visszatértek Romániába, és több sikeres koncertturnén bizonyosodhattak meg arról, hogy a közönség nem felejtette el őket, és évtizedek múltán is velük énekli klasszikussá vált etnorock szerzeményeiket.

A Phoenix több 60 éves fennállása során több mint 60 zenész fordult meg a zenekarban, az egyedüli állandó tagja Nicu Covaci volt.

Az együttes alapítója egy aradi koncert előtt került kórházba, és bár hosszú ideje Spanyolországban élt, gyógykezelését szülővárosa orvosaira bízta. Nicu Covaci 77 éves korában Temesváron, a megyei kórházban hunyt el.