Újabb részletek derültek ki a Strand Fesztiválról, jön a HAB-csapat

A Strand Fesztiválon augusztus 22. és 24. között Zamárdiban a koncertek, a cirkusz világa és a Balaton mellett idén is fontos szerep jut a kortárs képzőművészetnek.

A vízparti pop-up tárlatokon és a fesztivál területén a Lobenwein Galéria szervezésében kortárs alkotók – Barakonyi Zsombor, Bereczki Kata, Bukta Imre, Cserbik Rita, Ef Zámbó istván, Fehér László, Kiss Tibor, Labrosse Dániel, Murakami Patrick, Osgyányi Sára és Sibitka Panni – eredeti műveit állítják ki, akik közül többen tárlatvezetést tartanak, és közös alkotásra is várják a fesztiválozókat.

Weiler Péter a cirkusz világát idézi meg egy generatív AI-programmal készült gigantikus, több mint 100 négyzetméteres művel, amelyet a Mol Nagyszínpad közelében állítanak ki. A közönség bevonásával, Bereczki Kata és Sibitka Panni vezetésével pénteken a MOHU szemeteseit alakítják valódi képzőművészeti alkotásokká. Kőbányai János fotói a beatkorszakba repítenek vissza, a HAB csapata pedig előadásokkal és műhelyprogramokkal készül.

A cirkusz jelentése a művészetben rendkívül gazdag, megejtő módon tart tükröt az emberi lélek szórakoztatni vágyó ambícióinak. Légies, megfoghatatlan és ünnepi. A cirkusz egy konkrét életforma, egy egész élet minden percét meghatározó hivatás. A cirkusz vándorol, helyet keres, és így soha nincsen otthon. Ennek a küzdelmes helykeresésnek és a művészet okozta öröm és kiteljesedésének kettőssége hatott rám

– emelte ki Weiler Péter.

A Strand ART kiemelt partnere a HAB. Az Andrássy úti kortárs fókuszú, többfunkciós művészeti központ Víz, hab, Balaton címmel alkotói foglalkozásokat rendez: a színes habkartonokból létrejövő installációt az arra járók bővíthetik egy nagy, interaktív, folyamatosan alakuló hullámzó „lénnyé”. Az installáció, amely remélhetőleg többméteresre növekszik majd, a látogatók keze által készül, és emblematikus szelfispottá válhat, hiszen a Strand Fesztivál szellemiségét, a Balaton élményét hívja életre.

A látogatók el is vihetnek magukkal saját készítésű művészi szuvenírt, ugyanis hab- és vízmotívumokkal vászontáskát is készíthetnek. A kortárs művészet iránt érdeklődők Vékony Déliától, a HAB művészeti igazgatójától hallgathatnak Víz a kortárs művészetben címmel interaktív művészettörténeti előadást, valamint Vékony Délia és Olajos Anna a fesztiválon kiállított alkotásokról beszélgetnek meghívott művészekkel.

Pénteken a fesztiválozók Bereczki Kata és Sibitka Panni vezetésével a környezettudatos hulladékfeldolgozás jegyében – a MOHU támogatásával – szemetesedényeket festhetnek és alakíthatnak át kortárs alkotássá.

Egy életvidám, igazi fesztiválhangulatú pop-up kiállítással várja a Strand Fesztivál közönségét a Petőfi Kulturális Ügynökség a Szentendrei Régi Művészteleppel együttműködve. Illés, LGT, Mini, Beatrice – legendás zenekarok, akiknek dalai több generációban is visszhangzanak. Kőbányai János riporterként fényképezőgéppel járta a koncertek helyszíneit, és több mint tízezer fotót készített. Ebből a gazdag képanyagból láthatunk most több mint százat Szentendrén, a Beat! kiállításon, amely egyszerre fontos zenetörténeti dokumentáció és látlelet is a Kádár-korszak késői időszakáról. A Szentendrei Régi Művésztelep aktuális kiállításából egy fesztiválhangulatú válogatás látható a Strand ART területén.

A Strand ART médiapartnere a 25 éves Index, amely folyamatosan tudósít a fesztivál képzőművészeti produkcióiról és akcióiról.