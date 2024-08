Startol a Sziget Fesztivál – meglestük, hogyan végzik az utolsó simításokat

Szerdán startol a Sziget Fesztivál, amely a számtalan zenei program mellett ezúttal is egy csomó művészeti és közösségi programmal várja a látogatókat. A rendezvény 30. jubileumára többek közt olyan fellépők érkeznek, mint az ausztrál Kylie Minogue vagy a holland Martin Garrix, de a brit Gallagher testvérek közül Liam, míg az olasz Maneskin zenekarból a női basszeros Victoria is színpadra áll majd. Újra lesz Nagy Utcaszínház és Cirque du Sziget, sőt az egyik tusolóblokkban is szól a zene. Mint minden évben, most is bejártuk egy nappal a nyitás előtt a helyszínt, meglesve, ahogy az utolsó simításokat végzik a hat napra felépített fesztiválvároson.

Augusztus 7-én 30. alkalommal léphetnek át a fesztiválozók az immár ikonikusnak számító K-hídon a Szabadság Szigetére, ahol 50 helyszínen ezernél is több program várja őket. Az először 1993-ban még Diáksziget néven megtartott rendezvény az elmúlt három évtized alatt Európa egyik legismertebb és legkedveltebb fesztiváljává nőtte ki magát, ahova idén is legalább 100 országból érkeznek a vendégek. A parádés koncertek mellett idén is egy csomó művészeti előadásból és közösségi aktivitásból válogathatnak az érdeklődők, s bár a jubileum kidomborítására olyan nagy hangsúlyt nem fektettek, azért ennek kapcsán is készülnek pár dologgal a szervezők.

Nyilván nem az a fő szempont, hogy magunkat ünnepeljük, de azért lesz néhány meglepetésünk a helyszínen – aki végig velünk lesz, bele fog botlani a mi kis ünnepléseinkbe

– mondta az Index kérdésére Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője a nyitás előtti sajtóbejáráson. „Egyébként szerintem, ha körbenézünk, gyönyörű a dekoráció, elképesztően jól néznek ki a színpadok, és szuper programokkal várjuk a közönséget.”

A szakember rámutatott: évről évre igyekeznek fejlődni és különféle újításokkal meglepni a fesztiválozókat. „Az idei újítások közül számomra a legkedvesebb a Yettel Colosseum fényáradata – teljesen új világítást kapott a helyszín, gyakorlatilag ezzel dekoráljuk ezt az amúgy is különleges építményt –

szó szerint igazi fényorgiát lehet majd látni ott.”

A fejlesztések közül Kádár azt is kiemelte, a be- és kijutás forgalmi rendjén is változtattak, és idén már LED-falakon is mutatják, merre tudnak a hazafelé igyekvő vendégek leggyorsabban elhagyni a fesztivált. Ezt annak reményében vezetik be, hogy elkerüljék a K-Híd előtt gyakran kialakuló dugókat, a világsztárok koncertjeit követő forgalomterelés ugyanis mindig nagy kihívást jelent számukra. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon egyébként – igény szerint – a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a torlódást. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek változások, például egy új BOLT taxidroszt a H-híd irányában.

13 Galéria: Startol a Sziget Fesztivál - 2024. 08. 06. Fotó: Papajcsik Péter / Index

Számokban mérve

A forgalomtereléssel kapcsolatos fejlesztések fontosak, hiszen a Sziget, a napi 95-ezres befogadó képességével – ha úgy tetszik – Magyarország 10. legnagyobb „városa”, ahová több mint 100 országból érkeznek vendégek, akik 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatják a 6 nap alatt. A fellépők között idén majd 200 hazai koncert és előadás is lesz, sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, 29 fellépő jön az USA-ból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi, vagy az afrikai Beninből érkező produkció is.

A Sziget legnagyobb helyszíne a mintegy 1000 m2-es nagyszínpad, ahol egy 600 négyzetméteres ledfal és több száz intelligens lámpa teszi teljessé az élményt, míg a legkisebb programhelyszín egy 4 négyzetméteres sátor. Előbbinek a nézőtere pont háromszor akkora, mint a Puskás Aréna küzdőtere, ami 11 ezer négyzetméter, így a Nagyszínpadé 33 ezer mégyzetméter. Újítás, hogy a koncertek jobb élvezhetősége érdekében eltűnt a közönségtér közepén álló keverőtorony (FOH), aminek a nézőtér két szélén álló kisebb építmény veszi át a szerepét.

Szabadtéri fesztiválon, ilyen méretben még senki nem csinált ilyet Magyarországon.

Ha már a méreteknél tartunk, az 5700 négyzetméteres Revolut sátor a fesztivál legnagyobb építménye, amit a négyezer négyzetméteres területet elfoglaló Bolt Party Aréna, és a 3000 raklapból felépített Yettel Colosseum követ.

Mennyi az annyi?

A Sziget területén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatára. Továbbra is konyhás blokkokban, azaz food courtokban kínálják az élelmet úgy, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező élelmet. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek, és az ételt kínáló helyeknek minimum egy, úgynevezett pénztárcabarát fogást is kell tartaniuk 3200 forintos áron – ezeket a szervezők előre egyeztették a vendéglátósokkal, és folyamatosan ellenőrzik. Amire pedig mindenki kíváncsi:

Az italárak az idei évben körülbelül ugyanazok, mint tavaly – vannak olyan italok, amelyek még olcsóbbak is lettek. Az ételárak kapcsán pedig azt látjuk, hogy van egy egyértelmű csökkenés az előző évhez képest – úgyhogy az evés-ivás vagy olcsóbb, vagy ugyanannyi, mint a tavaly volt

– mondta Kádár.

A vendéglátás terén idén is kiemelt szempont a környezettudatosság. A szerződött partnerek kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. További újítás, hogy a korábbi ivóvízközpontok a food court-okban elhelyezett ivóvízvételi lehetőségekkel is bővülnek idén.

Törődjünk egymással

A vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítve a látogatókat egy új Welcome Zone fogadja a Szigeten. Itt alakították ki a Városközpontot is, ahol minden olyan szolgáltatás elérhető, ami segítség lehet a fesztivál forgatagában. Itt található az információs központ, a talált tárgyak osztálya, a közönségszolgálat, az ún. Szitizen Center vagy a biztonsági kérdésekben segítő panasziroda. Az idei fejlesztések célja egyrészt, hogy hatékonyabban kezeljék a problémákat, illetve hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljék. Ennek érdekében

olyan „segítő zónákat” hoztak létre a fesztiválon, ahol nyugodt körülmények és szakmai támogatás várja az arra szorulókat.

A Mental Care Corner szakképzett segítői gondoskodnak arról, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát, akit esetleg kellemetlen élmény ért vagy valamiért pánikba esett. Akik pedig esetleg túllépték az alkoholtűrő határukat, a BOLT Party Aréna melletti Hangover Care Corner-ben pihenhetik ki a fáradalmaikat. Az Elsősegély Központban a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan „védőhálót” igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők – mozgáskorlátozottak, cukorbetegek vagy gyógyszer szedésre kötelezettek – számára nyújt biztonságos szórakozást.

Sztárok tömkelege, és még annál is több

A Sziget Nagyszínpadán idén is sokszínű a felhozatal, fellép a „pop örökös királynője”, Kylie Minogue, generációjának egyik legsokoldalúbb előadója, Halsey és az Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher is. Hatalmas show-val szórakoztat majd szombaton az ismert szupersztár DJ, Martin Garrix, de a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith is tiszteletét teszi, a zárónapon pedig a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again... lép fel. A korábbi idősávokban többek között olyan előadókat láthat a közönség, mint Stormzy, Skrillex, Bebe Rexha, Tom Odell, vagy Raye, a hazai előadók – azaz a Margaret Island, Azahriah és Beton.Hofi – pedig egyedi produkciókkal veszik be a Nagyszínpadot.

13 Galéria: Startol a Sziget Fesztivál - 2024. 08. 06. Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az alternatív zenei irányzatokat tömörítő Revolut sátorban lép fel a Big Thief, Fontaines D.C., Marc Rebillet, a L'Imperatrice, Aurora, MØ és a Crystal Fighters, a Bolt Paty Arénában pedig a világ legismertebb party brand-jei adják majd át egymásnak a terepet. A Yettel Colosseumban ott lesz az alternatív elektronikus zene krémje, a helyszín mintegy félszáz előadónak ad teret – ott lesz például Richie Hawtin, Honey Dijon, Ellen Allien, Sven Väth, Nico Moreno és a Måneskin basszusgitárosa, VICTORIA is a szóló projektjével. A legnagyobb partihelyeken hajnalig tart a buli, ami azért is jó hír, mert 23 órától féláron lehet bejutni a Szigetre.

Persze az említetteken túl még temérdek helyszín és zenei műfaj vár a mulatni vágyókra, nem beszélve arról, hogy a koncerteken túl lesz cirkusz és színház, valamint egyéb kulturális programokat felvonultató terület.

Több helyszínt tematikus csoportba rendeztek össze idén a szervezők, egyfajta „zónákat” kialakítva, hogy a kínálatában vagy gondolatiságában összetartozó programhelyszínek közel kerüljenek egymáshoz.

A Civil Sziget és a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land például a FutureGrounds zóna részei lesznek. Az ArtFusion Field elnevezésű zóna égisze alatt jelentkezik majd az ArtGarden, a színházi helyszín, a Nagy Utcaszínház, az Iparművészeti Múzeum, a Cirque du Sziget és a Vándor Vurstli is. A nappali és közösségépítő aktivitások, mint a SportZone, GameLandHub pedig a PlayGround zónán belül lesznek megtalálhatók.

A szeretetet, az örömöt és egymás elfogadását ünneplő Magic Mirror presented by NYX szintén izgalmas programokkal várja a látogatókat, és idén is lesz a Szigeten „Before I Die” fal, amelynek legfontosabb feladata a közösségi aktivitás, hiszen lehetőséget teremt, hogy egyes emberek megosszák egymással vágyaikat, reményeiket, félelmeiket és történeteiket.

Bár már többen beköltöztek a fesztivál területére, hivatalosan szerdán nyitja meg kapuit a Sziget, ahol hat teljes napon át egy egészen más dimenzióba léphet át az ember...

(Borítókép: A Sziget Fesztivál bejárata 2024. 08. 06-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)