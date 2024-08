Szerdán startol a Sziget, ahova a látogatók már nyitás előtt egy nappal beköltözhetnek. Kedden két vonat is befutott a Keleti pályaudvarra, kizárólag fesztiválozókat szállítva, egyenesen Hollandiából.

Több mint 15 éve működik a Sziget Express Hollandia és Budapest között, fesztiválozók ezreit szállítva Magyarország legnagyobb volumenű összművészeti rendezvényére. Akik jegyet váltanak rá, azok számára már az utazás alatt megkezdődik a kaland, hiszen amellett, hogy a közvetlen járaton ülve fantasztikus tájakban gyönyörködhetnek, már a fesztivál nyitása előtt összebarátkozhatnak egymással. A partivonaton bár és bisztró is működik, ahol kedvükre időzhetnek az utasok, míg egy vadonatúj közösséggé formálódva megérkeznek a magyar fővárosba.

Idén két vonat közlekedik Hollandia és Budapest között, összesen nagyjából 2000 főt szállítva. A szerelvények közül az első délelőtt 9:30-kor, a második délután 14 órakor futott be a Keleti pályaudvarra.

A hollandok imádnak fesztiválozni, a Sziget Fesztivált pedig kifejezetten szeretik

– mondta az Indexnek Tomas Loeffen, a fesztiváljárat egyik szervezője. Kérdésünkre hozzátette: az egész abból indult, hogy elkezdtek ötletelni, hogyan lehetne egyszerre sok embert szállítani egy ilyen rendezvényre. Repülővel vagy busszal is működhetne, de a legmókásabbnak a vasutat találták erre. „Az egész olyan, mint egy partivonat, a szerelvényen van DJ is, és csaknem ezren utaznak rajta egyszerre. Ez tényleg egy csodálatos élmény az emberek számára, hiszen már a fesztivál előtt találkozhatnak egymással."

Loeffen egyébként Amszterdamban él, és a projekten nagyjából 25 emberrel dolgozik – ebbe beletartozik a bérelt szerelvényeken dolgozó személyzet, és a biztonsági, illetve a takarítóbrigád is. A fesztiválozókat szállító vagonok egyébként Sziget-dekorációt is kapnak, és a staff is szigetes emblémával ellátott ruházatot visel, így maga a Sziget Express szerinte tulajdonképpen a Sziget márka kiterjesztése lett.

DJ is van, de ugrálni nem lehet

Bár partivonatról van szó, kérdésünkre Tomas Loeffen nyomatékosította: nagyon ügyelnek a biztonságra.

Az egyetlen dolog, amire néha figyelmeztetjük a partikocsiban játszó DJ-ket, hogy az ugrálásra ösztönző számokat azért ne pörgessék túl sokat, mert ha tényleg elkezdenek ugrálni az utasok, az nem biztos, hogy jóra vezet

– mondta Thomas, hozzátéve: „Én egyébként azt gondolom, ez a járat biztonságos módja annak, hogy eljussanak a fesztiválra az emberek, ami azért is fontos, mert az utasok általában elég fiatalok – az átlagéletkoruk 23 év. Vannak persze, akik jórészt alszanak az út alatt, de a többségre nem ez a jellemző, ezért is fontos figyelni rájuk.”

A Sziget Express egyébként Utrechtből indul, mert az amszterdami állomást a szervezők túl forgalmasnak gondolták a projekthez, ez a város pedig azért még elég sok embernek elérhető.

Nagyon vicces ennyi Sziget-fant egyszerre az állomáson látni! Már ott érezni lehet azt a titkos Sziget-vibe-ot, és ettől tátva marad az ember szája

– mondta Thomas, megjegyezve: „Többnyire hollandok utaznak a vonaton, előfordul persze, hogy érkeznek az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból és Olaszországból is, mert esetleg korábbi videókban látták ezt az őrült fesztiválvonatot, és ők is meg akarják tapasztalni ezt az élményt.”

(Borítókép: Hollandok érkeznek a Sziget Fesztiválra 2024. augusztus 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)