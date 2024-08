72 éves korában meghalt Connie Chiume dél-afrikai színésznő, aki a Marvel-filmben, a Fekete Párducban is szerepelt − jelentette be családja.

Kedden délután halt meg egy johannesburgi kórházban − áll a család rövid közleményében. „A Chiume család sajnálattal tudatja a nemzetközileg elismert, díjnyertes színésznő, Connie Chiume halálhírét.” A család kérte a magánélet tiszteletben tartását ebben a nehéz időszakban, további részleteket később fognak elárulni, közölte a BBC.

A többszörösen díjazott színésznő több dél-afrikai tévésorozatban is szerepelt, köztük a Rhythm City, a Zone 14 és legutóbb a Gomora című sorozatban. Chiume tanárnőnek készült, azonban színésznőként vált ismertté 1989-ben, amikor egy népszerű dél-afrikai televíziós sorozatban mutatkozott be a közönségnek.

A 2018-as Fekete Párduc-filmben Chiume Zawavari szerepét játszotta, aki a wakandai törzsi tanács tagja. A 2022-es Fekete Párduc folytatásában: Wakanda Forever című filmben Zurit (Forest Whitaker) váltotta Wakanda legidősebb államférfijaként.

Nagy sikert aratott a Beyoncé Az oroszlánkirályból készült Disney-musicalfilmben való szereplése is, amelyben Szimba édesanyját, Sarabit alakította. Legutóbb az idén megjelent A vadász szíve című filmben játszott, februárban pedig a Soon Comes Night című tévésorozatban is feltűnt.

Chiume több díjat is kapott, többek között az NTVA Avanti-díjat a legjobb színésznőnek járó drámasorozatban nyújtott alakításáért a 2000-es Soul Cityben nyújtott szerepéért. Később, 2009-ben megkapta a Dél-afrikai Film és Televíziós Díjat (SAFTA) a legjobb drámai mellékszereplőnek járó elismerést a Zone 14 című családi drámában Stella Moloi szerepéért.

A közösségi médiában özönlenek a részvétnyilvánítások, néhány rajongója sokoldalú színésznőként jellemezte őt. „Kiemelkedő munkásságára mindig emlékezni fogunk” − tette közzé a dél-afrikai kormány az X-en.